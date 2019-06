SKODA KAMIQ feiert Bestellstart: neues City-SUV ab 17.950 Euro erhältlich (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- KAMIQ erweitert die attraktive SKODA Modellpalette um einemotionales City-SUV- Zwei Benziner und ein Diesel stehen zur Wahl - alle entsprechenEuro 6d-TEMP- Ausstattungs-Highlights in Serie: Frontradarassistent inklusiveCity-Notbremsfunktion und Personenerkennung, Spurhalteassistentund vieles mehr- SUV-Vorzüge wie erhöhte Sitzposition treffen auf Agilität einesKompaktfahrzeugs- KAMIQ startet in Verbindung mit dem 1,0 TSI 70 kW (95 PS) ab17.950 EuroDer neue SKODA KAMIQ ist ab sofort bestellbar. Das attraktiveCity-SUV rundet die Palette der Sports Utility Vehicles destschechichen Herstellers nach unten ab. Der KAMIQ bietet die perfekteMischung aus SUV-Vorzügen wie etwa erhöhte Bodenfreiheit und derAgilität eines Kompaktfahrzeugs. Serienmäßig punktet der KAMIQ unteranderem mit Spurhalteassistent sowie Frontradarassistent inklusiveCity-Notbremsfunktion und Personenerkennung. Mit seinem City-SUVrichtet sich SKODA vor allem an junge Familien undLifestyle-orientierte Autofahrer. In Verbindung mit dem 70 kW (95 PS)starken 1,0 TSI* ist der KAMIQ ab 17.950 Euro verfügbar.SKODA bietet den KAMIQ zum Bestellstart mit zwei Turbobenzinernsowie einem Dieselaggregat an. Der Einstiegsbenziner mit 1,0 LiterHubraum leistet 70 kW (95 PS) und ist grundsätzlich mit einemmanuellen 5-Gang-Getriebe gekoppelt. Den 85 kW (115 PS) starken 1,0TSI* bekommen Kunden wahlweise mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) mit Doppelkupplungstechnologie.Voraussichtlich im September wird der 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)*das Angebot ergänzen. Auf Dieselseite steht der 1,6 TDI SCR imAngebot: Er leistet 85 kW (115 PS)* und steht sowohl mit manuellem6-Gang-Getriebe als auch 7-Gang-DSG zur Wahl.SKODA liefert den KAMIQ mit einer umfangreichen Serienausstattungaus. In der Ausstattungslinie Active ist das City-SUV in Verbindungmit dem 1,0 TSI 70 kW (95 PS) ab 17.950 Euro erhältlich. ZumActive-Umfang gehören unter anderem Frontradarassistent inklusiveCity-Notbremsfunktion und Personenerkennung, Spurhalteassistent sowieSpeedlimiter. Ebenso Standard ist der Fahrlichtassistent. Maßstäbesetzt der KAMIQ auch in puncto Konnektivität und Infotainment: So istdas online-fähige SKODA Connect inklusive Fahrzeugfernzugriff ebensoab Werk an Bord wie das Infotainmentsystem Swing mit 6,5 Zoll großemMulti-Touchdisplay.Der KAMIQ Ambition besitzt ein Multifunktions-Lederlenkrad, auchSchalt- und Handbremshebel weisen Lederelemente auf. Die Vordersitzeverfügen über eine manuell einstellbare Lendenwirbelstütze, wasinsbesondere auf langen Fahrten den Sitzkomfort erhöht. Die hinterenParksensoren erleichtern das Einparken. Zudem besitzt der KAMIQ inder Ausstattungslinie Ambition eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung,eine Regenschirmablage inklusive Schirm in den vorderen Türen sowieeine 12-V-Steckdose und eine herausnehmbare LED-Akkutaschenlampe imKofferraum. Auf Wunsch lässt sich der KAMIQ ab Ambition mit einemflexibel konfigurierbaren 10,2 Zoll großen Virtual Cockpitausstatten.Die höchste Ausstattungslinie Style punktet mit demInfotainmentsystem Bolero, das über ein 8-Zoll-Display und dieKonnektivitätstechnologie SmartLink verfügt. SmartLink vereint dieSchnittstellen für Android Auto, Apple CarPlay und MirrorLink. Solässt sich das eigene Smartphone schnell und einfach mit dem Fahrzeugverbinden und der Fahrer kann auf viele seiner gewohnten Appszugreifen. Die Ausstattung Style umfasst zudem17-Zoll-Leichtmetallfelgen und die Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronicinklusive klimatisiertem Handschuhfach. Zur Ausstattungslinie gehörtauch das schlüssellose Start-Stopp-System EASY START.SKODA KAMIQ - Motorisierungen und Preise in EuroMotorisierung Getriebe Active Ambition Style1,0 TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang manuell 17.950 20.750 22.7501,0 TSI 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell 19.150 21.950 23.9501,0 TSI DSG 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG 20.950 23.750 25.7501,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)¹1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell 22.100 24.900 26.9001,6 TDI SCR DSG 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG 23.900 26.700 28.700¹ voraussichtlich verfügbar ab September 2019Alle Informationen zu den Ausstattungsdetails des neuen SKODAKAMIQ stehen auf dem SKODA Online-Medienportal www.skoda-media.de zurVerfügung.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized LightVehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu denUnterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. * Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.KAMIQ 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 6,5 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ 1,0 TSI 85 kW (115 PS)innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 113 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts,außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeitnoch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wirdund daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.KAMIQ 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS)innerorts 5,0 l/100km, außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,2 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km, CO2-Effizienzklasse AKAMIQ 1,6 TDI SCR DSG 85 kW (115 PS)innerorts 4,9 l/100km, außerorts 3,9 l/100km, kombiniert 4,3 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km, CO2-Effizienzklasse A