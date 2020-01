SKODA KAMIQ SCOUTLINE: Crossover im Abenteuer-Look (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA KAMIQ als erstes SUV des Herstellers alsSCOUTLINE-Variante verfügbar- Neue Ausstattungslinie mit markanten Karosserieapplikationen undVoll-LED-Heckleuchten- SKODA KAMIQ SCOUTLINE feiert seine Premiere auf dem GenferAuto-Salon im März 2020Erst sportlich, jetzt robust: SKODA ergänzt die Palette seines Crossover-ModellsKAMIQ künftig um eine SCOUTLINE-Version. Nach der Lifestyle-Variante MONTE CARLOsetzt der neue SKODA KAMIQ SCOUTLINE unter anderem auf mattschwarzeRadhausverkleidungen, robuste silberne Karosserieapplikationen, großeLeichtmetallräder mit 17 oder 18 Zoll Durchmesser und Voll-LED-Heckleuchten. DerCrossover im Abenteuer-Look feiert seine Premiere auf dem Genfer Auto-Salon.Der SKODA KAMIQ ist das erste SUV der Marke, das als SCOUTLINE-Varianteverfügbar sein wird. Dabei sorgen neben den mattschwarzen Radhausverkleidungenvor allem zahlreiche silberne Karosserieapplikationen für einen markantenAuftritt. So verfügt der SKODA KAMIQ SCOUTLINE über einen spezifischenFrontspoiler mit Unterfahrschutz und einen Heckdiffusor, die ebenso in Silbergehalten sind wie Seitenschweller, Außenspiegelkappen und Dachreling. WeitereHighlights setzen die getönten Seiten- und Heckscheiben Sunset im Zusammenspielmit den verchromten Fensterrahmen. Die 17-Zoll-Leichtmetallräder Braga und dieoptionalen 18-Zoll-Räder Crater sind anthrazit-poliert. Dazu verfügt der KAMIQSCOUTLINE serienmäßig über Voll-LED-Heckleuchten und trägt eine spezifischeModellplakette.ThermoFlux-Sitze und spezifische DekorleistenIm Innenraum wartet der SKODA KAMIQ SCOUTLINE mit großzügigen Platzverhältnissenund spezifischen Dekorleisten - serienmäßig in Eschenholz-Look oder optional ingebürstetem Dekor Dark Brushed - sowie Lüftungsdüsen in Chromoptik auf. DiePedalauflagen sind in Aluminiumdesign gehalten. Die höhenverstellbarenVordersitze verfügen über spezielle SCOUTLINE-Bezüge aus luftdurchlässigemThermoFlux-Stoff und der Microfaser Suedia; Lenkrad, Handbremshebel undSchaltknauf sind mit Leder bezogen. Die LED-Ambientebeleuchtung illuminiert inWeiß, Rot oder Orange Mittelkonsole, Türablagen, Türgriffe und Fußraum. Außerdemverfügt der neue KAMIQ SCOUTLINE über LED-Leseleuchten. Auf Wunsch rundet einschwarzer Dachhimmel das Interieur ab.Umfangreiches Farben- und MotorenangebotDer SKODA KAMIQ SCOUTLINE ist in allen Farben und mit der komplettenMotorenpalette der Baureihe erhältlich. Diese umfasst drei Benziner, einenDiesel und den G-TEC* mit Erdgasantrieb (CNG), das Leistungsspektrum reicht von66 kW (90 PS) bis 110 kW (150 PS)*.Seine Premiere feiert der neue SKODA KAMIQ SCOUTLINE auf dem Genfer Auto-Salon,die Markteinführung erfolgt im Juni 2020.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zukommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigtsind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwilligerfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sichnicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenenFahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand undAerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie demindividuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, dieCO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil TreuhandGmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.KAMIQ SCOUTLINE 1,0 G-TEC 66 kW (90 PS)Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da dasTypgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird nochnicht zum Verkauf angeboten.KAMIQ SCOUTLINE 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,3 - 6,2 l/100km, außerorts 4,2 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ SCOUTLINE 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 116 - 115 g/km, CO2-Effizienzklasse BPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4492749OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell