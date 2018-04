SKODA KAMIQ - Highlight der Auto China 2018 in Peking (FOTO)

Mladá Boleslav/Peking (ots) -- Neues City-SUV als drittes SKODA SUV für China- SKODA KAMIQ mit neu entwickeltem 1,5-Liter-Benziner mit 81 kW- SUV überzeugt mit großzügigem Platzangebot, emotionalem Designund modernen Konnektivitätslösungen- Smartphones lassen sich per Apple CarPlay, Baidu CarLife undMirrorLink mit dem KAMIQ koppeln- SKODA Modelle KAROQ, KODIAQ, SUPERB, OCTAVIA und OCTAVIA COMBIebenfalls in Peking präsentiertVorhang auf für das neue City-SUV von SKODA. Der SKODA KAMIQfeiert auf der Auto China 2018 (25. April bis 4. Mai) in Peking seineMessepremiere. Das neue SUV ist nach SKODA KODIAQ und SKODA KAROQ dasdritte Mitglied der modernen SUV-Familie auf dem chinesischen Markt.Der SKODA KAMIQ führt die kraftvolle SKODA SUV-Formensprachekonsequent fort und überzeugt mit moderner Technologie sowieexpressivem Design. Auf dem Stand von SAIC SKODA in Halle W4präsentiert sich das neue SUV neben den SKODA Modellen KAROQ undKODIAQ sowie SUPERB, OCTAVIA und OCTAVIA COMBI.Der neue SKODA KAMIQ ist das dritte Modell der modernen SKODASUV-Familie in China und führt die kraftvolle Formensprache von SKODAKODIAQ und SKODA KAROQ fort. Er ist unterhalb des Kompakt-SUV SKODAKAROQ positioniert und rundet die SUV-Modellpalette in China nachunten ab. Neben dem neuen City-SUV werden auf der Auto China 2018 dieSKODA Modelle KAROQ und KODIAQ sowie SUPERB, OCTAVIA und OCTAVIACOMBI am Stand von SAIC SKODA in Halle W4 zu sehen sein.Bei kompakten Abmessungen präsentiert sich der neue SKODA KAMIQmit einem für die Marke typischen geräumigen Innenraum. DieKarosserie ist 4.390 Millimeter lang, 1.781 Millimeter breit und1.593 Millimeter hoch; der Radstand beträgt 2.610 Millimeter.Angetrieben wird das City-SUV von einem neu entwickelten1,5-Liter-Benziner mit 81 kW und einem Drehmoment von bis zu 150 Nm.Der SKODA KAMIQ verfügt über ein Automatikgetriebe und rollt auf 17Zoll großen Leichtmetallrädern.Im Innenraum ermöglicht das Infotainment-Display in der Mitte desArmaturenträgers eine besonders einfache und komfortable Bedienungvieler Fahrzeugfunktionen. Die Vordersitze mit ausgezeichnetemKomfort und Seitenhalt ziert ein Karo-Muster mit 3D-Effekt.Der neue SKODA KAMIQ richtet sich mit seinem expressiven Design,großzügigem Platzangebot und neuen, modernen Konnektivitätslösungenvor allem an junge urbane Kunden in China. Ein technologischesHighlight ist die Sprachsteuerung von iFLYTEK, einem führendenasiatischen Anbieter von Spracherkennung auf Basis KünstlicherIntelligenz. Die Software versteht regionale chinesische Dialekte underlernt automatisch einen individuellen oder lokalen Sprachstil.Smartphones lassen sich per Apple CarPlay, Baidu CarLife undMirrorLink mit dem KAMIQ koppeln und kompatible Apps über den 8 Zollgroßen Bildschirm mit einer Auflösung von 1.280 × 720 Pixel bedienen.Services wie ein Leitfaden für Nummernschild-gebundene Fahrverbote,Verkehrsinformationen in Echtzeit, Wetterinformationen undBenachrichtigungen über interessante Orte sind Beispiele für einemoderne Fahrzeugvernetzung.Die SUV-Strategie von SKODA spielt eine wichtige Rolle für dasWachstum der Marke. China, der größte Automarkt der Welt, ist auchder stärkste Absatzmarkt für SKODA. Im Jahr 2017 lieferte derAutomobilhersteller in China 325.000 Fahrzeuge aus und konntegegenüber 2016 um 2,5 Prozent zulegen. Damit wird jedes vierteFahrzeug der Marke an Kunden in China ausgeliefert. Daszurückliegende Jahr war zugleich das bisher erfolgreichste für SKODAseit dem Wiedereinstieg in den chinesischen Markt im Jahr 2007.Insgesamt hat SKODA in China seitdem mehr als 2.350.000 Fahrzeuge anKunden ausgeliefert.Eine Absichtserklärung für einen auf fünf Jahre ausgelegtenInvestitionsplan über zwei Milliarden Euro, der beim Staatsbesuch deschinesischen Präsidenten Xi Jinping in Tschechien 2016 unterzeichnetwurde, unterstreicht die Bedeutung Chinas für SKODA. Ziel ist dieErweiterung der Baureihen, etwa um mehrere SUV und Fahrzeuge mitalternativen Antrieben. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. KAMIQ 1,5 TSI DSG 81 kW (110 PS): Dieses Fahrzeug wird nur auf demchinesischen Markt angeboten und unterliegt deshalb nicht derRichtlinie 1999/94 EG.