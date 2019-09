SKODA KAMIQ ab 21. September im Handel - CITIGOe iV(1) feiert am 20. September Bestellstart (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Bundesweit laden teilnehmende SKODA Partner am 21. September zurHandelspremiere des KAMIQ in die Autohäuser ein- KAMIQ vereint SUV-Vorzüge wie erhöhte Sitzposition mit Agilitäteines Kompaktfahrzeugs- CITIGOe iV ab 20. September bestellbar, Markteinführung Anfang2020- Käufer profitieren bei CITIGOe iV vom SKODA Umweltbonus undstaatlicher FörderungAm kommenden Samstag, den 21. September, können Kunden das neueCity-SUV KAMIQ erstmals beim SKODA Händler kennenlernen. Einen Tagzuvor feiert mit dem CITIGOe iV das erste batterieelektrische Modellder Marke seinen Bestellstart. Der Kleinstwagen ist in Deutschlandals attraktives Leasingangebot ab ab 145 Euro monatlich erhältlich.Dabei beträgt die vereinbarte Laufleistung 10.000 Kilometer pro Jahr,der Vertrag läuft drei Jahre(2). Der Kaufpreis des CITIGOe iV startetbei 20.950 Euro. Abzüglich des SKODA Umweltbonus sowie der zubeantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis auf16.570 Euro. Markteinführung des CITIGOe iV ist Anfang 2020.Mit dem KAMIQ rundet SKODA seine erfolgreiche SUV-Modellpalettenach unten ab. Ab Samstag können Kunden beim SKODA Autohaus in ihrerNähe erstmals in dem neuen City-SUV Platz nehmen, die für SUVtypische erhöhte Sitzposition testen und sich von der Größe desKofferraums überzeugen. Oder sie entdecken die zahlreichen Funktionendes Infotainmensystems Swing, das SKODA im KAMIQ serienmäßig mit dem6,5 Zoll großen Multi-Touchdisplay anbietet. Ebenso zurSerienausstattung zählt das online-fähige SKODA Connect inklusiveFahrzeugfernzugriff. Gerne erklärt der SKODA Händler die praktischenVorteile dieses Konnektivitätspakets. Zusätzlich zu Raumangebot undConnectivity punktet der KAMIQ mit einer besonders umfangreichenSerienausstattung: Dazu zählen etwa Fahrlichtassistent,Spurhalteassistent, Speedlimiter sowie Frontradarassistent inklusiveCity-Notbremsfunktion und Personenerkennung.SKODA bietet den KAMIQ wahlweise mit einem Benzin- oderDieselaggregat an, die das City-SUV mit Motorleistungen zwischen 70kW (95 PS)* und 85 kW (115 PS)* antreiben. Alle Modellversionenerfüllen die aktuelle Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Der Einstiegspreis fürden KAMIQ in der Ausstattungslinie Active und in Verbindung mit dem1,0 TSI 70 kW (95 PS) liegt bei 17.950 Euro.CITIGOe iV: Bestellstart für den ersten batterieelektrischen SKODAAb Freitag können Kunden den CITIGOe iV bestellen, dieHandelspremiere folgt Anfang 2020. Für Antrieb sorgt ein 61 kWstarker Elektromotor, als Energiequelle dient eine60-Ah-Lithium-Ionen-Batterie mit einem Energiegehalt von 36,8 kWh.Sie ermöglicht eine praxisnahe Reichweite von 260 Kilometern(3). InDeutschland ist der CITIGOe iV als attraktives Leasingangebot ab 145Euro monatlich erhältlich. Der Vertrag läuft drei Jahre und umfassteine jährliche Kilometerleistung von 10.000 Kilometern(2). DerKaufpreis liegt bei 20.950 Euro. Abzüglich des SKODA Umweltbonussowie der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich derPreis auf 16.570 Euro.Alle Informationen zu Ausstattungsdetails sowie Motoren- undGetriebeoptionen der neuen SKODA Modelle stehen auf dem SKODAOnline-Medienportal www.skoda-media.de zur Verfügung.(1) Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf oder Leasingangeboten.(2) Markt Deutschland: Ein Angebot der SKODA Leasing,Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57,38112 Braunschweig, für den CITIGOe iV (Stromverbrauch kombiniertnach NEFZ: 12,8 - 12,9 kWh, CO2-Emissionen kombiniert: 0 g,Energieeffizienzklasse: A+, freiwillige Angaben nach WLTP:Stromverbrauch kombiniert: 14,5 - 14,8 kWh) beim teilnehmenden SKODAPartner bis zum 31.12.2019. Bonität vorausgesetzt. UVP für einenvorgenannten neuen CITIGOe iV 20.950 EUR. Nettodarlehensbetrag(Anschaffungspreis) unter Berücksichtigung des SKODA Umweltbonussowie weiterer Nachlässe 16.785,17 EUR. Leasing-Sonderzahlung2.000,00EUR(3), 36 monatliche Leasing-Raten à 145,00 EUR,Gesamtbetrag EUR 7.220,00. Sollzinssatz (gebunden) p. a. 3,31%,effektiver Jahreszins 3,31%, Laufzeit 36 Monate, jährlicheFahrleistung 10.000 km. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrechtfür Verbraucher.(3) im realitätsnahen WLTP-Zyklus(4) Die vereinbarte Sonderzahlung ist in der Höhe der staatlichenFörderung festgelegt. Das bedeutet, dass Sie bei Gewährung derstaatlichen Förderung den Betrag der von Ihnen geleistetenSonderzahlung vom BAFA erhalten. Die staatliche Förderung besteht auseiner vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA),Referat 422, Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn, www.BAFA.degewährten Prämie in Höhe von 2.000 Euro. Die Auszahlung erfolgt erstnach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Diestaatliche Förderung endet mit Erschöpfung der bereitgestelltenFördermittel, spätestens am 31.12.2020. Ein Rechtsanspruch bestehtnicht.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized LightVehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu denUnterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.KAMIQ 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 6,5 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ 1,0 TSI 85 kW (115 PS)innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 113 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS)innerorts 5,0 l/100km, außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,2 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km, CO2-Effizienzklasse AKAMIQ 1,6 TDI SCR DSG 85 kW (115 PS)innerorts 4,9 l/100km, außerorts 3,9 l/100km, kombiniert 4,3 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km, CO2-Effizienzklasse APressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell