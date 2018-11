SKODA FABIA R5 hat ein neues Zuhause: neue Zentrale für SKODA Motorsport (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA Motorsport bezieht 16.400 Quadratmeter großenGebäudekomplex in der Nähe des SKODA AUTO Werks in MladáBoleslav- Funktionelles Hauptquartier bietet großzügig Platz fürKonstruktions- und Designbüros, Werkstätten und LogistikDie neue Zentrale von SKODA Motorsport, errichtet in der Nähe desHauptwerks von SKODA AUTO am Stadtrand von Mladá Boleslav, läuftbereits auf Hochtouren. Der funktionelle Gebäudekomplex beherbergtnun alle Abteilungen von SKODA Motorsport unter einem Dach. So lassensich die Arbeitsabläufe des Werksteams optimieren und dieHerausforderungen des Kundensports noch besser meistern.Die neue Zentrale von SKODA Motorsport in der Nähe des SKODA AUTOWerks in Mladá Boleslav bietet Platz für Forschung und Entwicklung,Produktion, Werkstatt und Lager sowie Prototypenfertigung. Außerdembefinden sich hier Logistik und Verwaltung sowie ein Empfangsbereichmit Ausstellungsfläche für Kunden. Die Mitarbeiter von SKODAMotorsport teilen sich 1.859 Quadratmeter Bürofläche sowie 3.844Quadratmeter Werkstatt- und Logistikbereich. Insgesamt umfasst derneue Gebäudekomplex 16.400 Quadratmeter.Christian Strube, SKODA Vorstand für Technische Entwicklungbetont: "Mit der neuen Zentrale sind wir optimal für dieHerausforderungen der Zukunft aufgestellt. Durch die verbessertenArbeitsabläufe können wir neue Projekte noch schneller entwickeln,Rallye-Fahrzeuge noch effizienter fertigen und den Service für unsereKunden weiter optimieren. Letztes Jahr war es unser Ziel, dieSchallmauer von insgesamt 200 verkauften FABIA R5 zu knacken. Dashaben wir sogar übertroffen! Bis heute haben wir nahezu 250 Exemplareunseres Rallye-Autos verkauft. Das neue Hauptquartier ist die idealeBasis, die Erfolgsgeschichte unseres Engagements im Motorsport auchin Zukunft fortzuschreiben."SKODA Motorsport Direktor Michal Hrabánek ergänzt: "Die neueZentrale unterstreicht die Bedeutung, die der Motorsport seit vielenJahrzehnten für SKODA hat. Von hier aus können wir die Anforderungenunserer Kunden noch besser erfüllen und legen auch so das Fundamentfür weitere Erfolge von SKODA Motorsport rund um den Globus!"Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deAndreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell