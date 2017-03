SKODA FABIA 1,0 TSI: Dynamischer Dreizylinder mit geringem Verbrauch (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA Kleinwagen mit mehr Leistung und Dynamik, bis zu 6 Prozentweniger Verbrauch- 1,0 Liter Hubraum mit 70 kW (95 PS) oder 81 kW (110 PS)- Sparsam und umweltfreundlich dank Leichtbau und modernsterTechnik- Elastizität 80 - 120 km/h verbessert sich um bis zu 3,9 Sekunden- Mit neuen SKODA Connect-Diensten 'always on'- Premiere beim Internationalen Automobil-Salon in GenfWeniger Hubraum, mehr Kraft. Im SKODA FABIA und SKODA FABIA COMBIersetzt ein 1,0-TSI-Motor mit drei Zylindern und jeweils vierVentilen das bisher eingesetzte 1,2-Liter-Aggregat mit vierZylindern. Der neue Motor bietet mehr Leistung und mehr Drehmoment.Die Leistung des SKODA FABIA 1,0 TSI beträgt 70 kW (95 PS)*, diestärkere Version hat 81 kW (110 PS)*, bietet aber ein verbessertesDrehmoment von 200 Nm (bisher 175 Nm) gegenüber dem bisherigen1,2-Liter-Aggregat*. Das Downsizing bringt einen weiteren Vorteil:Der Verbrauch der Motoren sinkt um bis zu sechs Prozent. Das liegtunter anderem am Dreizylinder-Motorenkonzept mit niedrigerem Gewichtder freien Massenkräfte und effektiverer Ölpumpe. Die SKODA ModelleFABIA und FABIA COMBI mit 1,0-TSI-Benzinmotor und den neuen SKODAConnect-Diensten werden auf dem Internationalen Automobil-Salon inGenf (7. - 19. März 2017) erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.Die Markteinführung in Deutschland ist für Juni geplant.Erhöhter Einspritzdruck senkt den Verbrauch um bis zu 6 ProzentDownsizing, Leichtbau, mehr Turbokraft - unter der Haube des SKODAFABIA und SKODA FABIA COMBI arbeiten die modernsten Neuentwicklungendes tschechischen Automobilherstellers. Dank eines auf 250 barerhöhten Einspritzdrucks bietet der neue 1,0-Liter-Motor in beidenLeistungsstufen bessere Fahrleistungen als die bisher eingesetzte1,2-Liter-Maschine und einen um bis zu 6 Prozent reduziertenVerbrauch.Die dritte Generation des SKODA FABIA überzeugt mit dynamischemund emotionalem Design, einem großen Raumangebot, innovativenSicherheits-, Komfort- und Infotainmentsystemen und zahlreichen,Simply Clever'-Lösungen. An Bord sind Ausstattungen, die das üblicheAngebot im Kleinwagensegment deutlich übersteigen.Dreizylinder-Motor mit großer Laufruhe und sportlichem KlangDer im SKODA FABIA neu eingesetzte TSI-Dreizylinder mit 1,0 LiterHubraum überrascht neben der Laufruhe auch mit seinemsportlich-dynamischen Klang. Mit seiner kompakten Bauweise und wegendes leichten Aluminium-Kurbelgehäuses wiegt das Triebwerk zehnKilogramm weniger als das bisher eingesetzte 1,2-Liter-Aggregat. DieAluminiumkolben und Schmiedepleuel sind so ausbalanciert, dass derMotor besonders reibungsarm, ruhig und kultiviert läuft. DieAusgleichswelle ist daher nicht erforderlich. Dies spart Gewicht undhilft, den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen zu reduzieren.Dabei hilft auch die Ölpumpe, deren Leistung fließend regelbarist. Sie passt den benötigten Druck stetig der Motorbelastung an. DerLadedruck, der bis zu 1,6 bar (relativ) erreicht, baut sich sehrspontan auf, da der Ladeluftkühler des Turboladers ins Saugrohrintegriert ist. Der Motor wird als sehr drehfreudig und fahrdynamischwahrgenommen, weil die Frequenz des Mündungsgeräuschs beimDreizylinder grundsätzlich schneller ansteigt als beispielsweise beimVierzylinder. Dies geschieht bereits bei niedrigen Geschwindigkeitenund bringt gerade im Stadtverkehr Vorteile.1,0 TSI mit 70 kW (95 PS): stärker, schneller, elastischer undspurtstärkerDie Leistung des SKODA FABIA 1,0 TSI mit 5-Gang-Schaltgetriebebeträgt 70 kW (95 PS). Das Drehmoment bleibt unverändert bei 160 Nm,aber die Fahrleistungen verbessern sich gegenüber dem bishereingesetzten 1,2-Liter-Aggregat mit vier Zylindern. So steigt dieHöchstgeschwindigkeit um 3 km/h auf 185 km/h (SKODA FABIA COMBI: von185 auf 187 km/h) und der Wert für die Beschleunigung von 0 auf 100km/h verbessert sich um 0,3 Sekunden auf 10,6 Sekunden (SKODA FABIACOMBI: von 11,0 auf 10,8 Sekunden). Die Elastizitätswerte von 60 auf100 km/h und von 80 auf 120 km/h sind identisch mit demVorgängermodell. Der Verbrauch und die Schadstoffemissionen derLimousine und des Kombi hingegen sinken deutlich von 4,6 l/100 km(105 g CO2/km) auf 4,3 l/100km (99 g CO2/km).1,0 TSI mit 81 kW (110 PS): unveränderte Leistung, deutlich mehrDrehmomentDas stärkere 1,0-Liter-Aggregat mit 6-Gang-Schaltgetriebe leistet- wie der 1,2-Liter-Vorgänger - 81 kW (110 PS), sein Drehmomenterhöht sich aber von 175 auf 200 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100km/h erfolgt in 9,5 Sekunden (SKODA FABIA COMBI: 9,6 Sekunden), dieHöchstgeschwindigkeit liegt bei 196 km/h (SKODA FABIA COMBI: 199km/h). Die Steigerung des Drehmoments macht sich vor allem beiBeschleunigungsvorgängen auf Landstraßen oder Autobahnen bemerkbar.Am deutlichsten wird die verbesserte Elastizität in Verbindung mitdem optional erhältlichen 7-Gang-Direktschaltgetriebe. DerZwischenspurt von 60 auf 100 km/h erfolgt im höchsten Gang jetzt biszu 2,6 Sekunden schneller (SKODA FABIA Limousine: 2,4 Sekunden), dieBeschleunigung von 80 auf 120 km/h sogar um bis zu 4,1 Sekunden(SKODA FABIA Kurzheck: 3,9 Sekunden) zügiger. Verbrauch undSchadstoffemission des Dreizylinders mit 81 kW (110 PS) sinken beimKurzheck und Kombi bei der per Hand geschalteten Version um 0,3 Literauf 4,4 l/100km (101 g CO2/km). Bei der Version mitDirektschaltgetriebe reduziert sich der Verbrauch jeweils um 0,1Liter auf nunmehr 4,5 l/100 km (104 g CO2/km).Fahrerassistenzsysteme wie in höheren KlassenDer SKODA FABIA bietet Sicherheitssysteme, die deutlich über dasübliche Angebot der Kleinwagenklasse hinausgehen. Neben sechsAirbags, der elektronischen Stabilisierungskontrolle und derelektronischen Querdifferentialsperre XDS+ gehören der optionaleFrontradarassistent (Front Assist, verringert das Risiko vonAuffahrunfällen) mit integrierter City-Notbremsfunktion (bringt dasFahrzeug bei einer drohenden Kollision zum Stillstand) zum Programm.Für die neuen Dreizylinder-Versionen ist auch der adaptiveAbstandsassistent (Adaptive Cruise Control, ACC) erhältlich. Dieserhält den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug bis zu einerGeschwindigkeit von 160 km/h konstant. Die Multikollisionsbremsebremst den SKODA FABIA nach einem Unfall automatisch ab, umFolgeschäden zu vermeiden. Die Müdigkeitserkennung ,Driver Alert'erkennt eine nachlassende Konzentration des Fahrers und warnt ihn.Die Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Speedlimiter verhindert,das gewählte Tempo zu überschreiten. Beim Anfahren am Hang hilft derBerganfahrassistent. In EU-Ländern ist die elektronischeReifendrucküberwachung serienmäßig.Auch die zahlreichen Komfort-Merkmale machen den SKODA FABIA imKleinwagensegment einzigartig. Dazu gehören das automatische Schließ-und Startsystem KESSY (Keyless-Entry-Start-and-exit-System) oder dievorderen und hinteren Parksensoren. Für optimale Sicht sorgt derRegensensor inklusive Fahrlichtassistent. Der eine regelt automatischdie Frequenz des Scheibenwischers, der andere schaltet das Fahrlichtentsprechend den Lichtverhältnissen an oder aus.Premiere auf dem Genfer Automobil-Salon: SKODA Connect im FABIADie Passagiere im SKODA FABIA sind dank der neuen SKODAConnect-Dienste auf Wunsch 'always on'. Sie bestehen aus InfotainmentOnline und den Care Connect-Diensten. Einer der interessantestenDienste im Infotainment Online-Portfolio ist dieOnline-Verkehrsinformation, die den Verkehrsfluss auf der gewähltenRoute in Echtzeit überträgt und bei einem Stau Ausweichroutenvorschlägt. Zu den weiteren Diensten zählen unter anderemInformationen über Tankstellen, freie Parkplätze, Nachrichten undWetter.Die Care Connect-Dienste unterstützen den Fahrer in vielenSituationen. Der Datentransfer erfolgt über eine fest im Fahrzeugintegrierte SIM-Karte. Das Angebot umfasst den automatischen Notruf(Emergency Call), der nach Auslösen eines Rückhaltesystemsautomatisch die Verbindung zu einer Notrufzentrale herstellt oderauch manuell bedient werden kann.Zu den Care Connect-Diensten gehören außerdem der Pannenruf, mitdem bei Bedarf Hilfe organisiert oder Fragen zur Fahrzeugtechnikbeantwortet werden, und der proaktive Dienst. Dieser ermöglicht es,servicerelevante Fahrzeugdaten rechtzeitig vor einem Wartungsterminan die SKODA Werkstatt zu übermitteln. Über die SKODA Connect App aufdem Smartphone kann der Fahrer jederzeit aus der Ferne Informationenüber den Schließzustand von Fenstern, Türen oder Schiebedach sowieden verbliebenen Kraftstoffvorrat des SKODA FABIA abrufen. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, Navigationsziele in das Automobil zusenden oder sich auf dem Smartphone die aktuelle Parkposition desFahrzeugs anzeigen zu lassen.Die Smart-Link+-Schnittstelle spielt ausgewählte Smartphone-Appsinklusive Navigation auf das Display des Infotainmentsystems. Dieintegrierte SmartGate-Funktion macht es möglich, Fahrzeugdaten aufdem Smartphone abzubilden, dort zu speichern und mobil zu nutzen.Simply Clever' - der SKODA FABIA steckt voller durchdachterDetailsDer SKODA FABIA steckt wie alle SKODA Modelle voller Ideen. Zu denzahlreichen 'Simply Clever' Details gehören unter anderem einRegenschirm unter dem Beifahrersitz, ein Eiskratzer in derTankklappe, ein Multimediahalter im Cupholder der Mittelkonsole(bietet Platz für Smartphone oder iPod), ein mobiler Abfallbehälter,ein Warnwestenfach und ein Flaschenhalter in den Türverkleidungen,Ablagenetzen an den Innenseiten der Vordersitze und Platz für eine1,0-Liter-Flasche im Handschuhfach.