SKODA Design gestaltet Trophäe für den ,Most Valuable Player' der IIHF Eishockey-WM 2019 (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Trophäe zitiert SKODA typische kristalline Elemente undsymbolisiert einen Eiskristall- SKODA Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier überreicht Trophäe imAnschluss an das WM-Finale in Bratislava an den wertvollstenSpieler des Turniers- SKODA zum 27. Mal offizieller Hauptsponsor der IIHFEishockey-Weltmeisterschaft- Automobilhersteller weiterhin Weltrekordhalter für längstesWM-Hauptsponsoring der SportgeschichteSKODA Design hat anlässlich der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft2019 erneut die Kristallglastrophäe für den ,Most Valuable Player'des Turniers gestaltet. Die Form der Trophäe aus tschechischemKristallglas erinnert an einen Eiskristall. Außerdem zitiert dieTrophäe kristalline Elemente, die auch die Fahrzeuge destschechischen Automobilherstellers prägen. Im Anschluss an dasWM-Finale in der slowakischen Haupstadt Bratislava wird SKODA AUTOVorstandsvorsitzender Bernhard Maier die Trophäe an den wertvollstenSpieler des Turniers überreichen.Vom 10. bis 26. Mai steigt in der Slowakei eines der größtenEishockey-Highlights des Jahres. Bei der 83. IIHFEishockey-Weltmeisterschaft der Herren in Bratislava und Kosicemessen sich die 16 besten Nationalmannschaften der Welt im Kampf umden Titel. SKODA unterstützt dieses Event zum 27. Mal in Folge alsoffizieller Hauptsponsor. Damit hält SKODA weiterhin den Weltrekordfür das längste WM-Hauptsponsoring der Sportgeschichte.Das Finale des Turniers findet am 26. Mai in der slowakischenHauptstadt Bratislava statt. Im Anschluss an die Partie werden derWeltmeister geehrt und der beste Spieler des Turniers gekürt. Wiebereits im Vorjahr wird SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender BernhardMaier dem ,Most Valuable Player' des Turniers eine spektakuläreTrophäe ,designed by SKODA Design' überreichen.Die Designabteilung von SKODA zeichnet bereits zum zweiten Mal inFolge für die Gestaltung der spektakulären Trophäe verantwortlich.Die dynamisch gezeichnete Skulptur zitiert Anleihen aus dertschechischen Kristallglaskunst und erinnert an einen Eiskristall. Sovereint sie einen klaren Eishockey-Bezug mit den kristallinen Formenund Strukturen, die auch das dynamisch-emotionale Design deraktuellen SKODA Modelle prägen wie zum Beispiel Scheinwerfer undRückleuchten.Nach traditioneller Handwerkskunst wird die 35 Zentimeter hohe, 22Zentimeter breite und 5 Kilogramm schwere Siegertrophäe zunächst ineine Form geblasen und erhält anschließend ihren kunstvollen,facettenreichen Schliff.Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft unterstützte SKODA erstmalsim Jahr 1992, zunächst als Mobilitätspartner. Seit 1993 ist derAutomobilhersteller offizieller Hauptsponsor des Sportevents. Damitist das Engagement das längste Hauptsponsoring in der Geschichte vonSport-Weltmeisterschaften - offiziell anerkannt als GuinnessWeltrekord.