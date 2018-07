SKODA Design entwirft Trophäen für die Sieger der Tour de France 2018 (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Kristallglasskulpturen erinnern an die geometrischen Muster undkantigen Formen des tschechischen Kubismus- SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier überreicht inParis die Trophäe für den Gewinner der Sprintwertung- SKODA AUTO ist in diesem Jahr bereits zum 15. Mal offiziellerPartner und Fahrzeugpartner der Tour de FranceSKODA Design zeichnet dieses Jahr erneut für die Gestaltung derTour de France-Siegertrophäen verantwortlich. Nach der Ankunft desPelotons auf den Champs-Elysées am 29. Juli nehmen die Sieger derjeweiligen Wertungen die Trophäen entgegen. SKODA AUTOVorstandsvorsitzender Bernhard Maier wird den aus grünem Kristallglasgefertigten Pokal für den besten Sprinter persönlich an den Trägerdes grünen Trikots überreichen.SKODA AUTO Designer Peter Olah betont: "Die Trophäen für dieSieger der Tour de France verkörpern ein spannendes Wechselspiel ausleichten Schwüngen und präzisen Linien, die sich nach oben erweitern.Damit erinnern die Trophäen an die Schwingen eines Vogels im Flug."Die 60 Zentimeter hohen und vier Kilogramm schweren Meisterwerketschechischer Glaskunst werden vom tschechischen Unternehmen Lasvitgefertigt. Die elegante Silhouette der Pokale gilt mittlerweile alsein Markenzeichen der Tour de France. Für die Gestaltung derOberfläche lassen sich die SKODA AUTO Designer jedes Jahr von neuenEindrücken inspirieren. Dieses Jahr ist die Trophäe eine Hommage andie geometrischen Muster und die kantigen Formen des tschechischenKubismus.SKODA AUTO ist bereits zum 15. Mal offizieller Partner undFahrzeugpartner der Tour de France, seit 2011 gestaltet dietschechische Traditionsmarke aus Mladá Boleslav zudem die Trophäen,mit denen die Sieger des Radrennens durch die Grande Nation geehrtwerden.Am 7. Juli begann die 105. Auflage des Radsportklassikers auf derAtlantikinsel Île de Noirmoutier. Wenn das Peloton am 29. Juli aufden Champs-Elysées ins Ziel fährt, haben die Fahrer auf 21 Etappeninsgesamt 3.351 Kilometer zurückgelegt.Informationen und interessante Hintergrundberichte rund um dasgrößte Radrennen der Welt finden passionierte Radsportfans unter derAdresse www.welovecycling.com. Zudem gibt es auf der Seite exklusivePreise zu gewinnen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell