SKODA DESIGN: klare und emotionale Designsprache inspiriert von tschechischer Glaskristallkunst

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA typische Designsprache wird konsequent und evolutionärweiterentwickelt- Neue Konzeptstudie wird künftiges SKODA Design maßgeblich prägen- Präzision und Klarheit als grundlegende Prinzipien derFahrzeuggestaltung von SKODA- Charakterstarkes, emotionales Design mit Akzenten aus derGlaskristallkunstMit einer konsequenten Weiterentwicklung seiner Formenspracheunterstreicht SKODA DESIGN sein Bekenntnis zu einer eigenständigengestalterischen Identität. Harmonische Proportionen, scharfgezeichnete Linien, stark konturierte Flächen und kristallineElemente verbinden sich zu einem Design, das Präzision und Klarheitin den Mittelpunkt stellt. Die SKODA Designer lassen sich dabei auchvon der durch herausragende handwerkliche Fähigkeiten geprägtentschechischen Glaskristallkunst inspirieren. Auf dieser Basisentsteht ausdrucksstarkes, emotionales Design, das Ästhetik undFunktionalität harmonisch miteinander vereint und welches sich in dieZukunft übertragen lässt."Die neue SKODA Designsprache hat innerhalb weniger Jahre gleichmehrere Aufsehen erregende Studien hervorgebracht, die den Weg in dieZukunft der Marke aufzeigen", sagt Karl Neuhold, Leiter ExterieurDesign bei SKODA, und fügt hinzu: "Unsere Zielrichtung ist klardefiniert und wir sind bereit, den nächsten Schritt zu präsentieren."Die SKODA DESIGN-DNA zeigt mit stimmigen Proportionen, saubermodellierten Flächen, präzise geführten Linien und scharfgezeichneten Kanten sowohl im Exterieur als auch im Interieur einenauffallend klaren und besonders eigenständigen Stil. Diese DNA istAusdruck der zeitlosen Eleganz und der modernen Funktionalität, diefür SKODA Automobile typisch sind. Ebenso charakteristisch sind diekraftvoll konturierten Flächen, auf denen ein effektvollesWechselspiel von Licht und Schatten entsteht, das Dynamik undEmotionalität vermittelt. Hinzu kommen die kristallinen Strukturenfür Scheinwerfer, Heckleuchten und weitere Details. Die kristallineDreidimensionalität ihres Designs verleiht ihnen einen hochwertigen,von moderner Technologie und besonderer Raffinesse bestimmtenCharakter.Die tschechische Glaskristallkunst verfügt über internationalesRenommee und eine lange Tradition. Sie verbindet klassischeFertigungsverfahren mit moderner Ästhetik. SKODA DESIGN erweist somiteine Referenz an das kulturelle Erbe im Heimatland der Marke undwürdigt jene Künstler, die mit handwerklicher Präzision und Liebe zumDetail zeitlos schöne Skulpturen entstehen lassen. Ihre Fähigkeit,aus einfachen und klaren Formen hochwertige und emotional berührendeKunstwerke zu erschaffen, korrespondiert in hohem Maße mit denelementaren Werten der tschechischen Automobilmarke, deren FahrzeugeÄsthetik und Funktionalität harmonisch miteinander vereinen.Mit diesem Bewusstsein für Tradition und Herkunft hat SKODA einemarkentypische Designsprache entwickelt, die bereits in zahlreichenKonzeptstudien umgesetzt wurde. Vom Start mit der Studie SKODA VISIOND im Jahr 2011 bis zu den Konzepten SKODA VISION C (2014) und SKODAVISION S (2016) ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung zuerkennen, die sich auch im Erscheinungsbild der jüngstenModellneuheiten der Marke widerspiegelt und die auch zukünftig dasDesign von SKODA maßgeblich prägen wird. Wie konsequent die Evolutionvon SKODA Design voranschreitet, wird SKODA bereits in wenigen Wochenmit einer weiteren Konzeptstudie unter Beweis stellen.Pressekontakt:Karel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell