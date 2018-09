SKODA Connect: 100.000 Fahrzeuge in Deutschland bereits aktiviert (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Konnektivitätspaket SKODA Connect in den Modellreihen FABIA,RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ und SUPERB serienmäßig- SKODA Connect basiert auf den zwei Säulen Care Connect undInfotainment Online- Care Connect schafft Überblick über Fahrzeugfunktionen underlaubt Fernzugriff- Infotainment Online bietet mehr Komfort und viele zusätzlicheDienste, mit denen SKODA Fahrer ihr Ziel pünktlich, bequem undsicher erreichen- Aktuelle Marketingkampagne wirbt für moderneKonnektivitätslösung von SKODASeit dem Start von SKODA Connect im März 2017 zählt SKODA inDeutschland heute mehr als 100.000 aktivierte SKODAConnect-Fahrzeuge. Immer mehr Neuwagenkäufer registrieren ihrFahrzeug für die innovative Konnektivitätslösung. Durch die Anmeldungvia SKODA Connect-Portal profitieren Kunden vom vollenFunktionsumfang von SKODA Connect. Das Konnektivitätspaket bietetFahrern und Passagieren eine neue Dimension von Information undUnterhaltung und erschließt die ganze Welt des Internets im Fahrzeug.Es gehört in den Modellreihen FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQund SUPERB zur Serienausstattung."100.000 erstellte SKODA Connect-Accounts sind ein wichtigerMeilenstein für die Marke SKODA in Deutschland. All diese Kundenprofitieren bereits heute von den vielfältigen Diensten, die stetigausgebaut und weiterentwickelt werden", sagt Frank Jürgens, Sprecherder Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland.Schon heute aktivieren vier von fünf Kunden im Privatkunden- sowieSmall Fleet-Bereich ihr Fahrzeug. Die Registrierung ist schnellerledigt: Nach dem Download der kostenlosen SKODA Connect-Appregistriert der Kunde sein Fahrzeug im - ebenfalls kostenfreien -SKODA Connect-Portal und verbindet es mit seinem Konto. Sowohl imPortal als auch via App kann er fortan je nach InfotainmentsystemFahrzeugdaten einsehen, Benachrichtigungen einstellen, Routen undZiele ins Fahrzeug übertragen, Nachrichtendienste abonnieren undvieles mehr. Wer keine Datenübertragung vom Fahrzeug zum ConnectPortal oder zum SKODA Servicebetrieb wünscht, aktiviert einfach miteinem Klick den Privaten Modus.Nach der Registrierung steht das volle SKODA Connect-Paket bereit,das auf den zwei Säulen Care Connect und Infotainment Online basiert.Care Connect umfasst den Info-, Not- und Pannenruf, die proaktivenDienste wie Fahrzeugzustandsbericht und Service-Terminvereinbarung.Infotainment Online bietet dem Kunden mehr Komfort und vielezusätzliche Dienste: Informationen, die ihn dabei unterstützen,pünktlich, bequem und sicher sein Ziel zu erreichen. Die proaktivenDienste bleiben ebenso wie der Notruf das ganze Autoleben (14 Jahre)lang kostenfrei. Den Fahrzeugfernzugriff und Infotainment Onlinenutzen SKODA Kunden nach der Registrierung im ersten Jahr kostenfrei.In Verbindung mit einem Businesspaket steht Infotainment Online sogarfür einen Zeitraum von drei Jahren ohne Kosten bereit - lediglicheine mobile Datenverbindung muss der Kunde hierfür bereitstellen.SKODA Kunden profitieren durch SKODA Connect von zahlreichenVorteilen. Dank Notruftaste und automatischer Unfallmeldung steigtdas Sicherheitsniveau. Der SKODA Notruf stellt eine Sprachverbindungzu einem eigenen Call Center mit geschulten Helfern her. Einepraktische Unterstützung in Alltagsdingen stellen beispielsweise dieautomatische Benachrichtigung des bevorzugten SKODA Partners beianstehenden Servicearbeiten sowie die auf Knopfdruck erreichbarenPannen- und Info-Hotlines dar. Den Komfort steigern Services wie diefernbedienbare Standheizung, Echtzeit- Verkehrsinformationen,dynamische Routenführung, Parkplatzempfehlungen, Wetterhinweiseu.v.m. Hohe Transparenz über die Fahrzeugnutzung liefern dieeinstellbaren Benachrichtigungen, wenn das Fahrzeug ein bestimmtesGebiet verlässt, ein bestimmtes Tempo überschreitet oder Verdacht aufEinbruch oder Fahrzeugdiebstahl vorliegt.Zudem hebt SKODA Connect die Grenzen zwischen Home und mobil auf.Per Importfunktion können Nutzer zuhause ihre Fahrtziele undbevorzugte Routen sowie reizvolle Zwischenstopps festlegen und insOnline-Navigationssystem übertragen. Zudem kann SKODA Connect mit demAmazon Sprachassistenten ,Alexa' genutzt werden. Über dasintelligente Sprachsystem kann der Nutzer beispielsweise von zu Hauseaus den Fahrzeugstatus abrufen. ,Alexa' beantwortet Fragen zugefahrenen Kilometern, der Restreichweite und anderen SKODAConnect-Services.Um das Thema SKODA Connect noch mehr potenziellen Kunden bekanntzu machen, hat SKODA eine weitreichende Marketingkampagne übersämtliche Kanäle, darunter TV, Radio, Print und Plakatwerbung,gestartet. Sie präsentiert auf anschauliche Art und Weise, welcheVorteile SKODA Connect bietet.Für SKODA besitzt die Vernetzung der Fahrzeuge über den direktenKundennutzen hinaus eine weitreichende strategische Bedeutung. Siestellt eine Voraussetzung für die nachhaltigen Wachstumspläne desHerstellers dar. SKODA wird das Automobilbaugeschäft um vielfältigeMobilitätsdienstleistungen erweitern und damit in zwei Dimensionenwachsen: Der Fahrzeugabsatz soll weiter steigen, zudem sollen neueGeschäftsfelder wie etwa digitale Mobilitätsservices denWachstumskurs auf eine breitere Basis stellen.