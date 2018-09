SKODA AUTO unterzeichnet Erklärung zur Entwicklung urbaner Mobilitätsservices (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA AUTO, die Stadt Prag und die Tschechische TechnischeUniversität verwirklichen gemeinsam Ideen für nachhaltigeMobilität in Metropolen- Konkrete Projekte unter anderem zu Carsharing oder zumDatenaustausch zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur- Carsharing HoppyGo in der App Moje Praha (Mein Prag) integriertSKODA AUTO, die Stadt Prag und die Fakultät fürVerkehrswissenschaften an der Tschechischen Technischen UniversitätPrag werden gemeinsam Initiativen für nachhaltige urbane Mobilitätumsetzen. Elektromobilität und digitale Mobilitätsdienste spielendabei ebenso eine Rolle wie neue Sharing-Modelle oder derDatenaustausch zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur. Die Partnerunterzeichneten am Dienstag in der tschechischen Hauptstadt Prag einMemorandum of Understanding.SKODA Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier: "Mit derUnterzeichnung des Memorandums unternehmen wir einen weiterenwichtigen Schritt auf dem Weg vom Automobilhersteller hin zur SimplyClever Company für beste Mobilitätslösungen. Das ist unser Zielfoto,das wir im Rahmen unserer Strategie 2025 definiert haben."Bohdan Wojnar, SKODA AUTO Vorstandsmitglied für den Bereich HumanResources, fügt hinzu: "Gemeinsam mit der Stadt Prag und derTschechischen Technischen Universität arbeiten wir mit SmartCity-Konzepten an konkreten Mobilitätsservices, die unseren Kundeneinen echten Mehrwert bringen."Michal Fiser, Generaldirektor des städtischen UnternehmensOperator ICT, sagt: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mitSKODA AUTO bei globalen Projekten im Bereich der Automobilindustriein Prag. Das Unternehmen Operator ICT und die Stadt Prag sind bereit,maximale Zusammenarbeit zu gewährleisten." Das Unternehmen OperatorICT ist für die Entwicklung intelligenter Lösungen und Technologienin der tschechischen Hauptstadt Prag verantwortlich.Bereits zu Beginn der Kooperation setzen die drei beteiligtenPartner konkrete Projekte um. Im Mittelpunkt stehen beispielsweiseCarsharing-Modelle mit künftigen elektrischen SKODA Fahrzeugen oderder Aufbau eines Pools an Elektro-Motorrollern. Andere Vorhabenbeschäftigen sich mit dem Bereich 'Smart Parking'. Autofahrer sollenschnell und zuverlässig ihren Weg zu einem freien Parkplatz findenund unnötiges Verkehrsaufkommen so vermieden werden. Zudem werdenaktuelle und künftige Mobilitätsservices von SKODA mit der Fahrkartefür den Prager Nahverkehr vernetzt. Damit bietet die Fahrkarte ihrenNutzern künftig auch einen Carsharing-Account.Vor kurzem hat Operator ICT mit der Stadt Prag die App Moje Praha(Mein Prag) vorgestellt, in der auch Fahrzeuge derCarsharing-Plattform HoppyGo von SKODA AUTO DigiLab integriert sind.Die App weist einen so genannten Carsharing-Atlas auf, derkontinuierlich erweitert wird: Die App zeigt an, an welchenStandorten sich aktuell verfügbare Autos von Carsharing-Anbieternbefinden.An den Verhandlungen mit der Tschechischen TechnischenUniversität, die als bedeutendste Technische Hochschule des Landesgilt, war auch das SKODA AUTO DigiLab beteiligt. Die Ideenwerkstattwird künftig viele der Projekte begleiten oder sie federführendverantworten. SKODA AUTO steht der Tschechischen Republik und derHauptstadt Prag bei allen Mobilitätsvorhaben als Partner beratend zurSeite. Gemeinsam werden sich die drei Parteien um Fördergelder desEuropäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT) bewerben,die zur Unterstützung der Mobilitätswende in Städten bereitstehen.Die Themenfelder des Memorandums - Digitalisierung,Technologieförderung sowie der Ausbau der Elektromobilität - gehörenzu den Säulen der Strategie 2025, des Zukunftsplans desAutomobilherstellers. Mit der Neuentwicklung nachhaltiger urbanerMobilitätskonzepte setzt das Unternehmen die Transformation vomreinen Automobilhersteller zum Anbieter ganzheitlicherMobilitätslösungen konsequent weiter fort.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell