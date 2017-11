SKODA AUTO unterstützt Programmiertalente beim Ideenwettbewerb ,Smart Energy Hackathon' (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Junge kreative Köpfe entwickeln Ideen für eine smarteEnergieversorgung- Experten von SKODA AUTO stehen Teilnehmern als Mentoren zurSeite- Elektromobilität steht im Mittelpunkt des Ideenwettbewerbs- Teilnehmern mit den besten Projekten winkt Zusammenarbeit mitSKODA AUTO DigiLab- SKODA AUTO DigiLab analysiert und entwickelt Konzepte für dieMobilität der ZukunftAm ersten November-Wochenende steht Prag beim ,Smart EnergyHackathon' ganz im Zeichen cleverer Energiekonzepte. Bei demIdeenwettbewerb suchen kreative Programmierer nach Lösungen für dieEnergiefragen von heute und morgen. Das SKODA AUTO DigiLabunterstützt die Veranstaltung als offizieller Partner. Die bestenTeilnehmer bekommen gegebenenfalls die Möglichkeit, ihre Projekte imSKODA AUTO DigiLab, der digitalen Plattform des Autoherstellers,weiterzuentwickeln.Beim 48 Stunden dauernden Hackathon sollen die teilnehmenden Teamsneue kreative Konzepte und Ideen entwickeln. Dabei können sie ausunterschiedlichen Themenbereichen wählen und jeweils bis zu dreiProjekte bearbeiten. Themenschwerpunkt des diesjährigenIdeenwettbewerbs sind Lösungsansätze, die die Weiterentwicklung undden Ausbau der Elektromobilität unterstützen."SKODA AUTO wird zukünftig in Ergänzung zum bisherigenGeschäftsmodell neue digitale Geschäftsfelder etablieren. In diesemRahmen befassen wir uns auch intensiv mit zukunftsfähigenEnergiekonzepten", sagt Andre Wehner, Chief Digital Officer von SKODAAUTO. "Kreative Köpfe von außerhalb des Unternehmens können dabeiwichtige Impulse geben. Wir sind gespannt, welche SmartEnergy-Lösungen die Teams und Talente bei diesem Hackathon entwickelnwerden."Energiekonzepte und -lösungen rund um die Elektromobilität gesuchtSKODA AUTO treibt die Elektrifizierung der Modellpalette und dieTransformation vom reinen Automobilhersteller zum breit aufgestelltenMobilitätsdienstleister sukzessive voran. Beim ,Smart EnergyHackathon' sollen deshalb Ideen entwickelt werden, die Zugang zuremissionsfreien Mobilität ermöglichen. Der Wettbewerb kann darüberhinaus neue Energielösungen aufzeigen.SKODA AUTO stellt den Teams beim Hackathon mehrere Mentoren zurSeite. Sie werden den Wettbewerbsteilnehmern Hilfestellung beimEntwickeln möglicher Lösungen geben. Zum Abschluss bewerten dieMentoren die vorgelegten Ideen und prüfen sie darauf, ob sie sichvielleicht sogar im Unternehmen verwirklichen lassen.Neben der Elektromobilität hat SKODA AUTO im Rahmen der Strategie2025 auch Digitalisierung und Konnektivität als zentraleHandlungsfelder definiert. Das SKODA AUTO DigiLab ist dabei diezentrale Werkstatt für neue digitale Lösungen, Services undTechnologien. Es funktioniert wie ein reaktionsschnelles Start-up derInformationstechnologie. Ideen, welche die Mobilität einfacher,sicherer, angenehmer und effizienter machen können, werden im SKODAAUTO DigiLab entwickelt, getestet und gegebenenfalls alskundenfreundliche Produkte und Services zur Marktreife gebracht.Der Dialog mit externen kreativen Köpfen gehört dabei fest zumKonzept des SKODA AUTO DigiLab. Über die Internetseitehttp://www.skodaautodigilab.com können Entwickler, Programmierer,Designer und Co. vielversprechende Projekte vorstellen, die sich füreine Kooperation mit SKODA anbieten.Pressekontakt:Karel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell