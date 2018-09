SKODA AUTO übergibt Fahrzeugflotte für UCI Straßenrad-WM 2018 (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- UCI Straßenrad-WM 2018 findet vom 22. bis 30. September imösterreichischen Innsbruck statt- Die 122 Fahrzeuge starke Flotte besteht vor allem aus denModellen SUPERB und OCTAVIA- Mehr als 200 Millionen Menschen in 150 Ländern verfolgen dasEvent am TV, rund 500.000 Fans werden an der Strecke erwartetSKODA AUTO hat heute in Innsbruck die Fahrzeugflotte für dieStraßenrad-Weltmeisterschaft an den Weltverband Union CyclisteInternationale (UCI) und das lokale Organisationskomitee für die UCIWeltmeisterschaft in Innsbruck-Tirol übergeben. Der tschechischeAutomobilhersteller ist mit 122 Fahrzeugen bei dem Radsporteventvertreten, das vom 22. bis 30. September im österreichischenBundesland Tirol stattfindet. Zudem wird das SKODA Logo während derzwölf WM-Rennen prominent entlang der Strecke zu sehen sein. Mit demSponsoring der Veranstaltung weitet SKODA AUTO sein umfassendesRadsportengagement weiter aus.SKODA liegt der Radsport aufgrund der eigenenUnternehmensgeschichte besonders am Herzen. Die Unterstützunginternationaler Radsportevents gehört zu den Eckpfeilern desSportsponsorings von SKODA. Nun tritt SKODA als Sponsor undFahrzeugpartner der UCI Straßenrad-WM ins Rampenlicht. DasUnternehmen stellt insgesamt 122 Fahrzeuge zur Verfügung. Die Flottebesteht in erster Linie aus dem SKODA SUPERB und dem SKODA OCTAVIA -beide sind als Limousine sowie als Kombi im Einsatz. Der WeltverbandUCI nutzt die Modelle unter anderem als Safety Cars und Pace Cars.Darüber hinaus mobilisiert SKODA auch die Teams aller teilnehmendenLänder. Dank moderner Assistenzsysteme wie dem adaptivenAbstandsassistenten, Spurhalte- und Spurwechselassistenten sowieihrem herausragenden Platzangebot sind die Fahrzeuge für die Aufgabebestens gerüstet.In diesem Jahr lautet das Motto der UCI Straßenrad-WM 'Riding theHeart of the Alps'. Die Veranstaltung umfasst zwölf Rennen, dieentweder im Outdoor-Freizeitpark in Ötztal - AREA 47, den SwarovskiKristallwelten Hall-Wattens, der kleinsten Stadt ÖsterreichsRattenberg im Alpbachtal Seenland oder in Kufstein starten. Das Zielist bei sämtlichen Läufen die Hofburg im Herzen der TirolerLandeshauptstadt Innsbruck. Rund 1.000 Athletinnen und Athletentreten in jeweils drei verschiedenen Rennformaten an: Neben Einzel-und Mannschaftszeitfahren stehen auch Straßenrennen auf dem Programm.Anders als bei der UCI WorldTour treten die Akteure bei der UCIWeltmeisterschaft für ihr jeweiliges Heimatland und im Nationaltrikotan.Der längste Wettbewerb - das Elite-Straßenrennen der Herren mitAuftakt in Kufstein - führt am 30. September über eine Distanz von254,2 Kilometern. Dabei müssen die Fahrer 4.670 Höhenmeterbewältigen. Einen Tag zuvor kämpft die Damen-Elite auf dem 156,2Kilometer langen Kurs von Kufstein nach Innsbruck um den Sieg, fürden sie 2.413 Höhenmeter überwinden muss.Rund um den Globus fiebern bei den Fernsehübertragungen zur UCIStraßenrad-WM der Damen und Herren mehr als 200 Millionen Menschen in150 Ländern mit. Hinzu kommen voraussichtlich etwa 500.000 Fans amStreckenrand. SKODA ist im Rahmen der Veranstaltung neben denFahrzeugen auch durch Logos entlang der Strecke prominent vertreten.Radsportengagement zeigt die besondere Beziehung von SKODA zumFahrrad Die Leidenschaft für das Fahrrad reicht bei SKODA bis in dieAnfänge der Unternehmenshistorie zurück. 1895 eröffnen dieGründerväter des Unternehmens, Václav Laurin und Václav Klement, imböhmischen Mladá Boleslav zunächst eine Fahrradmanufaktur, zehn Jahrespäter rollt mit der Voiturette A das erste Automobil der jungenFirma aus den Werkshallen.Bei der Tour de France in diesem Jahr stand SKODA bereits zum 15.Mal als offizieller Partner und Fahrzeugpartner im Mittelpunkt undsponserte zudem zum vierten Mal das Grüne Trikot für den bestenSprinter. Darüber hinaus unterstützt der Automobilhersteller auch dasEtappenrennen 'La Vuelta' sowie weitere internationale Radrennen.Hinzu kommen zahlreiche nationale und internationaleBreitensportveranstaltungen. Die Verbundenheit zum Radsport zeigtsich auch im an anderer Stelle: Fahrradaccessoires gehören als festerBestandteil zum erweiterten Produktangebot der Marke.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell