SKODA AUTO steigert in den ersten neun Monaten 2019 Umsatz und Operatives Ergebnis (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Umsatzsteigerung per Ende September um 17,6 Prozent gegenüberden drei Vorjahresquartalen auf 14,8 Milliarden Euro inklusiveder Neukonsolidierung des Indien-Geschäfts- Operatives Ergebnis liegt mit 1,175 Milliarden Euro um 8,5Prozent über Vorjahresniveau- 913.700 Fahrzeuge in den ersten neun Monaten ausgeliefert; -2,7Prozent aufgrund der weiterhin rückläufigen Entwicklung deschinesischen Pkw-Gesamtmarkts- Ohne Berücksichtigung des chinesischen Markts steigen dieweltweiten Auslieferungen von SKODA auf 719.300 Fahrzeuge (+4,4%)SKODA AUTO fährt weiter auf Erfolgskurs. Von Januar bis September legte derAutohersteller beim Umsatz um 17,6 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro zu underzielte damit einen Bestwert in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Auch dasOperative Ergebnis liegt weiterhin auf sehr hohem Niveau. Es steigt um 8,5Prozent auf 1,175 Milliarden Euro und liegt damit nur leicht unter dem Bestwertder bisherigen Unternehmensgeschichte (erste drei Jahresquartale 2017: 1,206Milliarden Euro).In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 hat SKODA 913.700 Fahrzeugeausgeliefert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen die Auslieferungeninsbesondere wegen der aktuellen Entwicklung auf dem chinesischenPkw-Gesamtmarkt um 2,7 Prozent zurück. Auf den übrigen Märkten steigerte SKODAAUTO seine Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 4,4 Prozent auf719.300 Fahrzeuge (Januar bis September 2018: 688.900). Besonders gefragt warendie beiden Modelle KODIAQ und KAROQ.Der Umsatz von SKODA AUTO ist im gleichen Zeitraum auf 14,8 Milliarden Eurogestiegen. Dieser Wert liegt um 17,6 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (Januarbis September 2018: 12,6 Milliarden Euro) und markiert einen Bestwert in der124-jährigen Unternehmensgeschichte des Automobilherstellers.Auch der Fahrzeugabsatz kletterte um 15,3 Prozent auf 804.900 Einheiten. DieSteigerung von Absatz und Umsatz resultiert einerseits aus der starkenVertriebsperformance der Marke SKODA in einem mehrheitlich rückläufigenMarktumfeld, zum anderen ergibt sie sich in Teilen aus der Neukonsolidierung desIndien-Geschäfts anderer Konzernmarken in der SKODA AUTO Group.Grund für die Neukonsolidierung ist die Übernahme der konzernweitenVerantwortung von SKODA AUTO für den wichtigen Wachstumsmarkt seit dem 1. Januar2019. Im Oktober erfolgte der Zusammenschluss von Volkswagen India PrivateLimited (VWIPL), Volkswagen Group Sales India Private Limited (NSC) und SKODAAUTO India Private Limited (SAIPL) unter der neuen Dachgesellschaft SKODA AUTOVolkswagen India Private Limited (SAVWIPL).SKODA AUTO Finanzvorstand Klaus-Dieter Schürmann betont: "SKODA AUTO bleibt auchin unruhigem Fahrwasser weiter auf Kurs. Trotz der herausforderndenMarktsituation ist es uns gelungen, das Operative Ergebnis in den ersten dreiQuartalen zu steigern. Negative Effekte aus Wechselkursen und höherenVorleistungen für neue Produkte konnten wir durch intensives Kostenmanagementund eine aktive Vertriebssteuerung mit Preis- und Mixverbesserungen sowieVolumensteigerungen außerhalb von China kompensieren."Das Operative Ergebnis von SKODA AUTO liegt mit 1,175 Milliarden Euro nach denersten drei Quartalen weiter auf sehr hohem Niveau und nur leicht unter demBestwert der bisherigen Unternehmensgeschichte im Jahr 2017 (erste dreiJahresquartale 2017: 1.206 Milliarden Euro). Der Anstieg um 8,5 Prozentgegenüber dem Vorjahreszeitraum fällt deutlich positiv aus. Die Umsatzrenditevon 7,9 Prozent per Ende September 2019 (Januar bis September 2018: 8,6 Prozent)ist weiter deutlich über dem Branchendurchschnitt.Im September hat SKODA auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) inFrankfurt zahlreiche neue Modell-Highlights präsentiert wie etwa die MONTECARLO-Topversionen der Kompaktmodelle SCALA und KAMIQ. Das Crossover-ModellKAMIQ startet aktuell in die ersten Märkte und ergänzt die erfolgreicheSUV-Palette des Herstellers in Europa neben dem KODIAQ und dem KAROQ. Alsdrittes Modell von SKODA in diesem Fahrzeugsegment wird er für weitereWachstumsimpulse sorgen.SKODA AUTO Group(1) - Kennzahlen von Januar bis September 2019(2)Einheiten 2019 2018 Änderung in %Auslieferungen an Kunden Fzg. 913.700 939.100 -2,7Auslieferungen an Kunden ohne China Fzg. 719.300 688.900 +4,4Produktion(3) Fzg. 761.700 667.400 +14,1Absatz(4) Fzg. 804.900 697.800 +15,3Umsatz Mio. EUR 14.811 12.598 +17,6Operatives Ergebnis Mio. EUR 1.175 1.083 +8,5Umsatzrendite(Return on Sales) Prozent 7,9 8,6 -Sachinvestitionen Mio. EUR 745 582 +28,0(1) SKODA AUTO Group umfasst SKODA AUTO a.s, SKODA AUTO Slovenskos.r.o., SKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA AUTO India Pvt. Ltd.,Volkswagen India Pvt. Ltd. (seit 1.1.2019), Volkswagen Group SalesIndia Pvt. Ltd. (seit 1.1.2019) und einen Anteil am Gewinn derGesellschaft OOO VOLKSWAGEN Group RUS.(2) Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlenberechnet.(3) Umfasst Produktion in SKODA AUTO Group, ohne Produktionen in denPartnermontagewerken in China, Slowakei, Russland und Deutschland(und bis 31.12.2018 Indien), aber einschließlich sonstigerKonzernmarken wie SEAT, VW und AUDI; Fahrzeugproduktion ohneTeil/Komplettbausätze.(4) Umfasst Absatz von SKODA AUTO Group an Vertriebsgesellschaften,einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW, AUDI, PORSCHEund LAMBORGHINI; Fahrzeugabsatz ohne Teil/Komplettbausätze.