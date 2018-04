SKODA AUTO steigert Auslieferungen im ersten Quartal um 11,7 Prozent (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Bestes erstes Quartal der Unternehmensgeschichte: 316.700Auslieferungen (+11,7 %)- Rekord-Monat: mit 120.200 Auslieferungen im März weltweit besterEinzelmonat (+10,7 %)- Neben Bestseller SKODA OCTAVIA waren SUV-Modelle KODIAQ undKAROQ größte Wachstumstreiber- SKODA KAROQ wurde im März in den chinesischen Markt eingeführt- SKODA AUTO präsentierte in Genf mehrere WeltpremierenSKODA AUTO ist erfolgreich ins Jahr 2018 gestartet. Dertschechische Automobilhersteller erzielte im März den besten Monatseiner Unternehmensgeschichte und schloss gleichzeitig sein bishererfolgreichstes erstes Quartal ab. Das Unternehmen verzeichnete imzurückliegenden Monat 120.200 Auslieferungen und übertraf damit dasstarke Vorjahresresultat um 10,7 Prozent (März 2017: 108.500Fahrzeuge). Im ersten Jahresquartal 2018 von Januar bis März lieferteSKODA AUTO weltweit insgesamt 316.700 Fahrzeuge an Kunden aus, diesentspricht einem Plus von 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Januarbis März 2017: 283.500 Fahrzeuge). Die überaus positive Entwicklungin den Kernmärkten China, Russland, Europa und Indien hatte ebensoAnteil am Rekordabsatz wie die deutlichen Zugewinne der SKODAModellreihen OCTAVIA und KODIAQ. Auch der SKODA KAROQ gehört zu dentragenden Säulen des anhaltenden Erfolgs. In den ersten drei Monatendes Jahres 2018 wurde er bereits 17.100 Mal ausgeliefert."Das starke Auftaktquartal 2018 setzt den SKODA Erfolg desVorjahres nahtlos fort", sagt Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand fürVertrieb und Marketing. "Das beste erste Quartal und erstmals 120.200ausgelieferte Fahrzeuge in einem Monat sind eine gute Basis für dieweitere Entwicklung der Marke", so Favey weiter.Auf dem internationalen Genfer Automobilsalon präsentierte SKODAAUTO im März zahlreiche Weltpremieren. Das tschechischeTraditionsunternehmen enthüllte unter anderem die UrbanCrossover-Hybridstudie SKODA VISION X, die einen Ausblick aufzukünftige Modelle der Marke gibt. Mit dem SKODA KODIAQ Laurin &Klement fuhr zudem das neue Topmodell der erfolgreichen SUV-Baureiheerstmals ins Rampenlicht, außerdem zeigte sich der umfangreichüberarbeitete SKODA FABIA der Öffentlichkeit.In Westeuropa liefert SKODA AUTO im März 53.400 Fahrzeuge aus undbleibt damit auf Vorjahresniveau (März 2017: 53.600 Fahrzeuge). Imersten Quartal des Jahres steigert die Marke ihre Auslieferungen um6,3 Prozent auf 130.300 Fahrzeuge (Januar bis März 2017: 122.600).Deutschland bleibt im März mit 17.100 Auslieferungen weltweitzweitstärkster Einzelmarkt (März 2017: 17.100 Fahrzeuge). Im erstenQuartal verzeichnet SKODA AUTO in der Bundesrepublik ein Wachstum von9,4 Prozent und liefert 44.600 Fahrzeuge an Kunden aus (erstesQuartal 2017: 40.800 Fahrzeuge). Zweistellige Zuwachsratenverzeichnet der Hersteller von Januar bis März in Italien (7.700Fahrzeuge; +14,9 %), Frankreich (7.500 Fahrzeuge; +20,5 %),Österreich (6.900 Fahrzeuge; +12,5 %), den Niederlanden (4.500Fahrzeuge; +27,5 %), Schweden (4.500; +11,7 %) und Griechenland(1.000 Fahrzeuge; +66,4 %).In Zentraleuropa steigert SKODA AUTO seine Auslieferungen im Märzum 4,5 Prozent auf 19.800 Fahrzeuge (März 2017: 18.900 Fahrzeuge).Die Quartalszahlen des Automobilherstellers übertreffen dasVorjahresergebnis hier um 7,5 Prozent und steigen auf 56.900Fahrzeuge (erstes Quartal 2017: 52.900 Fahrzeuge). Im HeimatmarktTschechien liefert SKODA AUTO im März 8.500 Fahrzeuge an Kunden aus(März 2017: 8.800 Fahrzeuge). Insgesamt erzielt derAutomobilhersteller auf dem tschechischen Markt in den ersten dreiMonaten ein Plus von 3,2 Prozent und steigert die Auslieferungen auf25.400 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr (erstes Quartal 2017:24.600 Autos). Auch in Polen (18.900 Fahrzeuge; +7,7 %), der Slowakei(5.500 Fahrzeuge; +9,5 %), Ungarn (3.600 Fahrzeuge; +21,2 %),Slowenien (2.000 Fahrzeuge; +9,0 %) und Kroatien (1.500 Fahrzeuge;+58,8 %) steigen die Auslieferungen an Kunden im ersten Quartaldieses Jahres.In Osteuropa ohne Russland legt der tschechischeAutomobilhersteller im März ebenfalls deutlich zu. DieAuslieferungszahlen wachsen um 19,5 Prozent auf 3.900 Fahrzeuge (März2017: 3.300 Fahrzeuge). Im ersten Quartal verzeichnet SKODA AUTO mit9.800 Auslieferungen ein Plus von 15,4 Prozent im Vergleich zumVorjahr (Januar bis März 2017: 8.500 Fahrzeuge). Zweistellig wächstdas Unternehmen in Rumänien (2.700 Fahrzeuge; +25,8 %), im Baltikum(2.000 Fahrzeuge; +15,0 %) sowie in Serbien (1.500 Fahrzeuge; +11,2%) und Bulgarien (900 Fahrzeuge; +33,4 %)Positiv entwickelt sich auch der Markt in Russland, dieAuslieferungen steigen im März um 33,6 Prozent auf 6.500 Fahrzeuge(März 2017: 4.900 Fahrzeuge). Während der ersten drei Monate desJahres legen die Auslieferungen um 33,1 Prozent auf 16.900 Fahrzeugezu (erstes Quartal 2017: 12.700 Fahrzeuge).Im weltweit wichtigsten Absatzmarkt China steigert SKODA AUTOseine Auslieferungen im März um 29,0 Prozent auf 28.100 Fahrzeuge(März 2017: 21.800 Fahrzeuge). Im ersten Quartal liegen dieAuslieferungen im Reich der Mitte 18,6 Prozent über Vorjahresniveauund steigen auf 79.200 Fahrzeuge (Januar bis März 2017: 66.800Fahrzeuge). Weitere Wachstumsimpulse erhofft sich der tschechischeAutomobilhersteller vom Kompakt-SUV SKODA KAROQ, das Ende März in denchinesischen Markt eingeführt wurde.In der Türkei verzeichnet der Automobilhersteller im März einstarkes Plus von 118,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat undsteigert die Auslieferungen auf 2.900 Fahrzeuge (März 2017: 1.300Fahrzeuge). Im ersten Quartal legen die Auslieferungen um 73,6Prozent auf insgesamt 6.600 Fahrzeuge zu (erstes Quartal 2017: 3.800Fahrzeuge).In Israel steigen die Auslieferungen an Kunden im März leicht um1,8 Prozent und bleiben mit 1.900 Fahrzeugen aufVorjahresmonatsniveau (März 2017: 1.900 Fahrzeuge). Im ersten Quartalgehen die Auslieferungen in Israel um 10,4 Prozent auf 6.700Fahrzeuge zurück (erstes Quartal 2017: 7.500 Fahrzeuge).In Indien liefert das Unternehmen im März 1.500 Fahrzeuge aus(März 2017: 1.600 Fahrzeuge; -4,6 %). Im ersten Quartal verzeichnetdas Unternehmen mit insgesamt 4.200 Auslieferungen ein Plus von 7,3Prozent im Vergleich zum Vorjahr (erstes Quartal 2017: 3.900Fahrzeuge).Auslieferungen der Marke SKODA an Kunden im ersten Quartal 2018(in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüberVorjahr):SKODA OCTAVIA (105.700; +2,6 %)SKODA FABIA (54.600; 0,0 %)SKODA RAPID (49.000; -5,3 %)SKODA KODIAQ (38.100; >+500 %)SKODA SUPERB (37.500; -1,9 %)SKODA KAROQ (17.100; -)SKODA YETI (4.900; -77,2 %)SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 9.700; +1,0 %)Auslieferungen der Marke SKODA im März 2018 (in Einheiten,gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahresmonat):SKODA OCTAVIA (38.200; +3,3 %)SKODA FABIA (21.300; -3,6 %)SKODA RAPID (18.100; -4,8 %)SKODA KODIAQ (14.300; +380,5 %)SKODA SUPERB (13.900; +0,4 %)SKODA KAROQ (8.600; -)SKODA YETI (1.600; -82,1 %)SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 4.200; -13,2 %)