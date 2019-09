SKODA AUTO startet Komponentenfertigung für Elektrofahrzeuge des Volkswagen Konzerns (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA AUTO produziert Hochvolt-Traktionsbatterien fürPlug-in-Hybride der Volkswagen Konzernmarken SKODA, AUDI, SEATund Volkswagen- Produktionskapazität von zunächst 150.000 Einheiten pro Jahrwird weiter ausgebaut- SKODA AUTO Stammwerk in Mladá Boleslav wurde zwei Jahre lang undmit Investitionen von 25,3 Millionen Euro auf den Start insElektrozeitalter vorbereitetSKODA AUTO hat im Stammwerk in Mladá Boleslav die erstenSerienkomponenten für Elektroautos des Volkswagen Konzernsproduziert. Ab sofort stellt SKODA hier Hochvolt-Traktionsbatterienfür Plug-in-Hybride auf Basis des Modularen Querbaukastens (MQB) desVolkswagen Konzerns her.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion undLogistik, betont: "Im November 2017 hat sich der Volkswagen Konzernentschieden, SKODA AUTO mit der Herstellung von Elektrokomponentenfür Plug-in-Hybridfahrzeuge zu beauftragen - ein enormerVertrauensbeweis. In der Zwischenzeit haben wir die nötigen Maßnahmengetroffen und diesen Auftrag konsequent umgesetzt. DieHochvoltbatterien ,Made in Mladá Boleslav' belegen das hohetechnische Know-how vor Ort und sind das Ergebnis einerhervorragenden Teamleistung aller beteiligten Skodianer."Die Hochvoltbatterien aus Mladá Boleslav liefern die elektrischeAntriebsenergie für Plug-in-Hybride des Volkswagen Konzerns, die aufdem Modularen Querbaukasten (MQB) basieren. Die Batteriepacks werdenbeispielsweise im SKODA SUPERB iV* eingesetzt. Die Produktion läuftim September 2019 im Werk Kvasiny an.SKODA AUTO investierte 25,3 Millionen Euro in die Fertigungsliniender Hochvoltbatterien. Die Marke hatte vor zwei Jahren mit derVorbereitung des Werks Mladá Boleslav auf die Produktion vonE-Komponenten begonnen. Die Produktionskapazität von zunächst 150.000Einheiten pro Jahr wird SKODA AUTO in den kommenden Jahren weiterausbauen.Christian Bleiel, Leiter Komponentenfertigung von SKODA AUTO,sagt: "Für uns ist diese technologisch sehr anspruchsvolle Fertigungvon Batteriesystemen ein wichtiger Schritt beim Umstieg in dieElektromobilität. Wir werden die Fertigung von E-Komponenten weiterausbauen. Beim Aufbau der dafür notwendigen Kompetenzen setzen wirauf den Expertenaustausch in unserem konzernweiten Verbund VolkswagenGroup Components, wo Know-how von der Batteriezelle bis zum Recyclinggebündelt ist."Rund 200 Beschäftigte arbeiten direkt oder indirekt an derProduktion der E-Komponenten mit. Auf der Fertigungslinie werden dieBatteriesysteme nicht nur montiert, sondern auch getestet und vor demEinbau ins Fahrzeug aufgeladen.Batteriezellen und -module, die Basisbestandteile derTraktionsbatterien, bezieht SKODA AUTO von externen Lieferanten.Auch bei der Fertigungstechnik greift SKODA AUTO auf das weltweiteNetzwerk des Volkswagen Konzerns zurück. An der Fertigungsliniekommen neben Mitarbeitern des Unternehmens auch 13 KUKA-Roboter miteiner Tragfähigkeit zwischen jeweils 210 und 500 Kilogramm zumEinsatz. Die meisten dieser Maschinen übernehmen den Transport vonbesonders schweren oder voluminösen Bauteilen. Sie stellenbeispielsweise die Batteriemodule am Montageband bereit und verladendie fertigen Batterien auf Transportpaletten. Andere Roboterbefestigen mithilfe ihrer Schraubspindel und automatischenSchraubengreifern innerhalb sehr kurzer Zeit die Batteriemodule oderden Batteriedeckel, der allein 39 Schrauben aufweist.Neben neuen Fertigungstechnologien hat sich SKODA AUTO bei derVorbereitung der Hochvolt-Batterieproduktion auch intensiv mitweiteren elektrospezifischen Themen auseinandergesetzt, unter anderemin den Bereichen Arbeitssicherheit, Brandschutz, Qualitätssicherungund Logistik. So erfordert die Arbeit an derHochspannungs-Montagelinie besondere Sicherheitsvorkehrungen, zudemreagieren viele elektronische Teile sehr empfindlich aufelektrostatische Entladung. Seine Auslieferungslager baute SKODA AUTOso um, dass sie eine große Anzahl schwerer Batterien aufnehmenkönnen. Zudem wurden elektrospezifische Brandschutzmaßnahmen undVorkehrungen für den Umgang mit beschädigten Batterien implementiert.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized LightVehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu denUnterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)
Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch
innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen
liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf
angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.