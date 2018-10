SKODA AUTO setzt Rekordkurs fort: bereits eine Million Fahrzeuge in 2018 produziert (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Wachstumskurs: SKODA AUTO hat Mitte Oktober das millionsteFahrzeug produziert - früher als jemals zuvor in derUnternehmensgeschichte- Jubiläumsfahrzeug: SKODA FABIA in Moon-Weiß- Erfolgreiche Modelle: SKODA OCTAVIA und SKODA FABIA sindBeststeller der Marke- Weitere Wachstumsimpulse durch SUV-Modellreihen SKODA KODIAQ undSKODA KAROQSKODA AUTO hat heute in Mladá Boleslav das millionste Fahrzeug in2018 produziert. Damit erreicht SKODA diesen Meilenstein zwei Wochenfrüher als 2017 und fertigt das fünfte Jahr in Folge einesiebenstellige Anzahl Fahrzeuge. Einen beachtlichen Anteil an diesemErfolg haben die SKODA SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ sowie dieBaureihen OCTAVIA und FABIA.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion undLogistik, sagt: "Das laufende Geschäftsjahr zeigt: SKODA kann miteiner modernen Modellpalette auf den internationalen Märktennachhaltig neue Kundensegmente erschließen. In den letzten Jahrenhaben wir unsere Produktion und unseren Absatz konsequent gesteigertund durchbrechen die ,Millionen-Schallmauer' bereits zum fünften Malin Folge. Auch 2019 werden wir unseren Wachstumskurs fortsetzen. Einewichtige Rolle spielt dabei der neue SKODA SCALA, mit dem wir unserAngebot um ein Fahrzeug im volumenstarken A-Segment erweitern."Als millionstes Fahrzeug des laufenden Produktionsjahres rollteheute im Werk Mladá Boleslav ein SKODA FABIA in der Farbe Moon-Weißvom Band. Der kürzlich umfassend überarbeitete Kleinwagen ist nachdem Bestseller OCTAVIA die gefragteste SKODA Modellfamilie in diesemJahr.Die ungebrochen hohe Nachfrage nach den SUV-Modellen SKODA KODIAQund SKODA KAROQ unterstreicht den Erfolg der SUV-Offensive. Sie istein wichtiger Baustein für die anhaltend steigende Fahrzeugproduktionbeim tschechischen Automobilhersteller und hat maßgeblichen Anteildaran, dass die Millionengrenze dieses Jahr bereits Mitte Oktobererreicht wurde. Der exklusiv auf dem chinesischen Markt angeboteneSKODA KAMIQ erweitert das SUV-Portfolio auf dem weltweit größtenEinzelmarkt des Unternehmens. Der kürzlich präsentierte neue SKODAKODIAQ GT - das zweite exklusive SKODA SUV für den chinesischen Markt- ist ein wichtiger Baustein der SKODA SUV-Offensive in China.Die Leitlinien für die Fortführung und Erweiterung desErfolgskurses sind in der SKODA Strategie 2025 verankert. Zu denKernthemen der Strategie zählen unter anderem die Elektromobilität,die Digitalisierung des Unternehmens, der Produkte und der Fertigungsowie neue Mobilitätsdienstleistungen und Konnektivität. Siefokussiert neben der erfolgreichen SUV-Offensive auf dieThemenbereiche Elektromobilität, Digitalisierung undInternationalisierung. Ziel ist es mitunter, die Präsenz von derzeit103 auf 120 Märkte auszubauen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell