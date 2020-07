SKODA AUTO reichte 2019 die meisten Patentanmeldungen aller Unternehmen in Tschechien ein (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - Innovation: Zahl der Patentanmeldungen von SKODA AUTO nimmt seit Jahren zu- Rechtssicherheit: Patentieren neuer Ideen gehört bei SKODA AUTO zur Unternehmensphilosophie und schützt geistiges Eigentum- Ingenieurskunst: Die meisten Patentanmeldungen bei SKODA AUTO stammen aus den Bereichen Technische Entwicklung und ProduktionSKODA AUTO hat im vergangenen Jahr 94 Patentanmeldungen eingereicht - mehr als jedes andere Unternehmen in Tschechien. Die Zahl der Anmeldungen durch SKODA steigt seit Jahren kontinuierlich, viele der Innovationen kommen in den Modellen der Marke zur Anwendung.SKODA AUTO hat sich im vergangenen Jahr 94 Innovationen schützen lassen, mehr als doppelt so viele wie noch 2017. Nach der Tschechischen Technischen Universität Prag (CVUT) hält SKODA AUTO in seinem Heimatland die zweite Position bei den Patentanmeldungen, unter allen tschechischen Firmen liegt der Automobilhersteller auf dem ersten Rang.Die Innovationen bei SKODA stammen insbesondere aus den Abteilungen Technische Entwicklung und Produktion. Sie tragen dazu bei, dass SKODA seinen Bestand an Patenten und Gebrauchsmustern kontinuierlich erweitert und seine Position als einer der Technologieführer in seinem Heimatland festigt.Christian Strube, SKODA AUTO Vorstand für Technische Entwicklung, sagt: "Die Innovationskraft unserer Mitarbeiter gehört zur Unternehmenskultur bei SKODA AUTO. Mit jeder neuen Patentanmeldung schreiben wir die Geschichte von SKODA als moderner und innovativer Autohersteller fort."Über die offizielle Patent- und Nutzmusteranmeldung schützt das Unternehmen sein geistiges Eigentum vor unbefugter Nutzung und sichert seine Alleinstellungsmerkmale und bestehende Wettbewerbsvorteile. Neben technischen Innovationen lässt sich SKODA auch seine markentypischen Simply Clever-Lösungen schützen. Als geschütztes Gebrauchsmuster ist der SKODA Scooter registriert, eine nachhaltige, praktische Mobilitätslösung für die letzte Meile, die sich mit ein paar Handgriffen leicht zusammenklappen und im Kofferraum verstauen lässt.Zu den geschützten Innovationen gehören auch Teppichmatten aus Hohlfasergewebe, die sich besonders leicht reinigen lassen und auf denen Schmutz kaum erkennbar ist. Den Status registrierter Gebrauchsmuster hat SKODA für beleuchtete Gurtschlösser erhalten, die das Anschnallen bei Dunkelheit erleichtern.Auch eine innovative Möglichkeit zur Fixierung von Gepäck mithilfe spezieller Gelenke hat der Automobilhersteller beim Patentamt angemeldet. Dank des flexiblen Ladeelements lassen sich neben Gepäckstücken auch Kartons, Kisten oder andere Gegenstände sicherer im Gepäckraum befestigen. Es kann überall im Gepäckraum platziert werden und verhindert während des Transports die Beschädigung geladener Gegenstände Bei Bedarf lässt sich das Element leicht zerlegen und mit einem Klettverschluss auf der Ladefläche befestigen.Auch im Produktionsbereich meldet SKODA neue technologische Lösungen an. Eine davon ist ein Kamerasystem, mit dem Rohbaukarosserien vor dem Schweißen besonders exakt ausgerichtet werden können. Da die Karosserie dank des modernen Messsystems auf Anhieb optimal positioniert wird, verläuft der Schweißvorgang schneller und der mechanische Aufwand zum Ausrichten sinkt. Vier Kameras bestimmen dabei die Position der Karosserie und ermöglichen eine schnelle Korrektur der Robotertrajektorie, also der Bewegungen der Schweißroboter.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/4645411OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell