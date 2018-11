SKODA AUTO produziert siebenmillionstes MQ 200-Getriebe in Mladá Boleslav (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA AUTO investiert aktuell 65 Millionen Euro in dieAufstockung der Getriebefertigung- Getriebefertigung bei SKODA AUTO spielt zentrale Rolle imVolkswagen Produktionsverbund- Konsequente Ausrichtung der Getriebefertigung auf Prinzipien derIndustrie 4.0SKODA AUTO hat in der Komponentenherstellung einen weiterenMeilenstein erreicht: Im SKODA AUTO Werk Mladá Boleslav lief heutedas siebenmillionste Getriebe des Typs MQ 200 seit Beginn derGetriebefertigung am Unternehmensstammsitz im Jahr 2000 vom Band. Dertschechische Hersteller produziert in seinen Werken Mladá Boleslavund Vrchlabí Getriebe für eigene Fahrzeuge sowie Modelle weitererMarken des Volkswagen Konzerns. Inzwischen prägen Prinzipien derIndustrie 4.0 die Getriebefertigung. So setzt SKODA AUTO in beidenWerken auf modernste Technologien, um die Arbeitsplätze ergonomischerzu gestalten und die Mitarbeiter zu unterstützen.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion undLogistik, betont: "Die bei SKODA produzierten Getriebe stellen ihrehohe Qualität und Fertigungspräzision jeden Tag aufs Neue unterBeweis und verrichten in Millionen von Fahrzeugen zuverlässig ihrenDienst. Die Marke von sieben Millionen produzierten MQ 200-Getriebenseit dem Start der Produktion im Jahr 2000 belegt eindrücklich dasVertrauen unserer Kunden in unsere Komponentenfertigung."Die manuellen Fünf- oder Sechsganggetriebe vom Typ MQ 200 sind fürMotoren mit bis zu 200 Nm Drehmoment ausgelegt. Aktuell produziertSKODA AUTO in Mladá Boleslav pro Tag 1.500 Einheiten auf zweiFertigungslinien. Insgesamt entsteht das Getriebe in 50 verschiedenenKonfigurationen, die in Modellen verschiedener Marken des VolkswagenKonzerns verbaut werden.Das Produktportfolio bei SKODA AUTO umfasst aktuell dreiGetriebetypen: Am Stammsitz Mladá Boleslav entstehen neben dem MQ 200auch die Getriebe vom Typ MQ/SQ 100, im Werk Vrchlabí fertigt SKODAAUTO seit dem Jahr 2012 automatische Direktschaltgetriebe vom Typ DQ200.Das gesamte Produktionsvolumen aller Getriebetypen in den WerkenMladá Boleslav und Vrchlabí beläuft sich auf rund 4.800 Einheiten proTag. Insgesamt hat SKODA AUTO bis heute in beiden Werken bereits weitüber zehn Millionen Getriebe gefertigt.Im weltweiten Produktionsverbund des Volkswagen Konzerns spieltdie Getriebefertigung bei SKODA AUTO eine zentrale Rolle. Um dieKapazität für das MQ 200-Getriebe aufzustocken, investiert SKODA AUTOdieses und nächstes Jahr über 65 Millionen Euro in dieGetriebefertigung in Mladá Boleslav. Darüber hinaus hat SKODA AUTO inden vergangenen Jahren mehr als 8 Millionen Euro in ein neuesPrüfstandsfeld für Getriebe investiert.Seit im Jahr 2000 die Getriebeproduktion anlief, haben sich dieFertigungsprinzipien grundlegend verändert, inzwischen habenInnovationen aus dem Bereich der Industrie 4.0 Einzug gehalten. Soersetzt am Stammsitz in Mladá Boleslav zum Beispiel eine moderneSoftware im Shopfloor Management inzwischen die ursprünglichePapiervariante.Bei der Montage werden die Mitarbeiter von aktuell zwölfKUKA-Robotern unterstützt. Diese setzen beispielsweise Schrauben einoder befüllen die Getriebe mit Öl.Mit dem digitalen Shopfloor Management und dem kooperativenArbeiten von Mitarbeitern und Robotern treibt SKODA AUTO dieDigitalisierung der Fertigung als zentralen Eckpfeiler seinerStrategie 2025 weiter voran.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell