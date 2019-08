SKODA AUTO nimmt neue Lackiererei im Werk Mladá Boleslav in Betrieb

Mladá Boleslav (ots) -- Lackierkapazität steigt um 168.000 Karosserien auf 812.000Fahrzeuge pro Jahr- SKODA AUTO investiert 214,5 Millionen Euro und schafft mehr als650 neue Stellen- Neue Lackiererei zählt zu den modernsten undumweltfreundlichsten Anlagen ihrer Art in EuropaSKODA AUTO hat heute eine neue Lackiererei im Stammwerk MladáBoleslav eröffnet. Künftig erhalten hier bis zu 168.000 Karosserienpro Jahr ihren Farbauftrag, wodurch die gesamte Lackierkapazität desWerks auf jährlich 812.000 Einheiten steigt. In den Neubau hat SKODAAUTO 214,5 Millionen Euro investiert und schafft dort mehr als 650neue Arbeitsplätze. Die Anlage gehört zu den modernsten undumweltfreundlichsten ihrer Art in Europa. Roboter übernehmenzahlreiche Arbeitsschritte. Dank innovativer Technologien können dieArbeitsplätze der SKODA Mitarbeiter besonders ergonomisch gestaltetwerden.Bernhard Maier, SKODA Vorstandsvorsitzender, sagt: "Mit der neuenLackiererei stärken wir unseren Stammsitz Mladá Boleslav nachhaltig.Für uns ist sie ein wichtiger Baustein unseres Wachstumskurses, denwir im Rahmen unserer Strategie 2025 konsequent umsetzen. Mit ihrerhöhen wir unsere Kapazitäten und können so die hohe Kundennachfragewesentlich besser bedienen. Gleichzeitig schaffen wir über 650 neueArbeitsplätze im Herzen von SKODA und leisten damit einen wichtigenBeitrag für die Stärkung des Automobilstandorts Tschechien."Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstandsmitglied für Produktionund Logistik, fügt hinzu: "Mit der neuen Lackiererei nehmen wir eineder fortschrittlichsten Anlagen ihrer Art in ganz Europa in Betrieb.Im Stammwerk Mladá Boleslav erhöhen wir so unsereFertigungskapazitäten deutlich. Künftig erhalten hier bis zu 168.000Karosserien pro Jahr ihren Farbauftrag, wodurch die gesamteLackierkapazität des Werks auf jährlich 812.000 Einheiten steigt.Zahlreiche Arbeitsschritte werden von insgesamt 66 Roboternübernommen oder unterstützt. Durch den Einsatz innovativerTechnologien sind die Arbeitsplätze der SKODA Mitarbeiter besondersergonomisch."Zu den hochmodernen Lackiertechniken zählt beispielsweise dasvollautonome Transportsystem für die einzelnen Karosserien währendder Vorbehandlung und Grundierung. Dieses Fördersystem erlaubt es,die Prozessparameter für jedes Fahrzeug individuell zu wählen. Inherkömmlichen Lackierstraßen können wegen des Transports derKarosserien an Kettenförderbändern keine solchen maßgeschneidertenEinstellungen vorgenommen werden.Sämtliche Daten des Produktionsprozesses werden elektronisch mitder Identität des jeweiligen Fahrzeugs abgeglichen und per Datenfunkan die individuellen Arbeitsstationen weitergegeben, die auf dieserBasis die jeweils passenden Materialien anwenden.Bei der Auswahl der gesamten technischen Ausstattung legte SKODAAUTO besonderen Wert auf einen geringen Energieverbrauch. EinBeispiel ist die einzigartige Trocknungstechnologie der neuenLackiererei: Um beim Einbrennen der verschiedenen Lackschichten dieTemperaturunterschiede zwischen massiven, hochfestenKarosseriekomponenten und leichten Blechen auszugleichen, blasenzentrale Wärmetauscher heiße Luft in bestimmte Bereiche. Auf dieseWeise reduziert SKODA den Energieaufwand beim Trocknen derLackschichten um bis zu 20 Prozent.Ein innovatives Nassbürstensystem zur Reinigung der Karosserienermöglicht es, Dichtmittel und Grundierung gleichzeitig einzubrennen- damit spart die Anlage einen ganzen Trocknungsschritt und damit dasAufwärmen und Abkühlen der Karosserie.Die Lackierroboter besitzen in ihrem Ausleger eine innovativesiebte Rotationsachse. Durch diese Konfiguration kann ein RoboterKarosserien mit einer Gesamtoberfläche von bis zu 108 Quadratmeternbeschichten. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Oberflächeaktueller Pkw-Modelle beträgt 88 Quadratmeter.Neue Lackieranlage setzt Maßstäbe bei UmweltverträglichkeitGenau wie in bisherigen Lackierstraßen verwendet SKODA AUTO in derneuen Anlage bis auf die abschließende Klarlackschicht ausschließlichwasserlösliche Beschichtungen. In der neuen Lackiererei besteht dieseoberste Schicht allerdings zu 55 Prozent aus Feststoffen. Durch dieseZusammensetzung sind pro Fahrzeug rund 210 Gramm weniger Lösemittelerforderlich und die benötigte Klarlackmenge sinkt um 17 Prozent aufzwei Kilogramm pro Fahrzeug.Die insgesamt fünf Lackschichten eines SKODA ergeben am Ende eineBeschichtung von circa 0,1 Millimeter Stärke. Die Lackiererei kanninsgesamt 17 verschiedene Farbtöne produzieren, viele davon mitMetallic- oder Perleffekt.Die neuen Technologien leisten zudem einen wesentlichen Beitragzur Umweltfreundlichkeit. Lackierrückstände wie Farbpartikel werdendurch eine sogenannte Trockenabscheidung absorbiert. Bei diesemVerfahren ersetzt gemahlener Kalkstein das bislang verwendete Wasser- so fällt praktisch keinerlei Lackschlamm als Abfall an. DasAbluftreinigungssystem mit gemahlenem Kalkstein reduziert dieFarbreste um mehr als 2 Kilogramm pro Karosserie. Das verwendeteKalksteinmehl und die darin aufgefangene Farbe werden anschließendthermisch verwertet und zur Rauchgasentschwefelung des Heizwerks derTochtergesellschaft Sko-Energo verwendet. Durch diese Technologierecycelt SKODA bis zu 80 Prozent der in den Spritzkabinen verwendetenLuft, was den Energieverbrauch für die Aufbereitung der Ansauglufterheblich reduziert.Darüber hinaus verfügt die neue Lackiererei über ein System, dassämtliche Emissionen thermisch beseitigt. Die produktionsbezogenenEmissionen flüchtiger organischer Verbindungen (Volatile OrganicCompounds, kurz VOC) während des Lackierprozesses konnte SKODA AUTOum 36 Prozent reduzieren.Mit 35 Metern Höhe und sieben Geschossen bildet die neueLackiererei jetzt das höchste Gebäude des SKODA AUTO Stammwerks inMladá Boleslav. Eine Länge von 276 Metern und eine seitlicheAusdehnung von 60 bis 140 Metern ergeben eine Grundfläche von 25.094Quadratmetern - etwa so viel wie drei Fußballfelder. Das umbauteVolumen entspricht mit 828.058 Kubikmetern dem Fassungsvermögen von265 olympischen Schwimmbecken.Seine Umweltaktivitäten bündelt der tschechischeAutomobilhersteller unter dem Dach der GreenFuture-Strategie.Investitionen wie die neue, besonders umweltverträgliche Lackierereigehören zum Bereich GreenFactory und bilden eine wichtige Säule derSKODA AUTO Nachhaltigkeitsstrategie. Im kürzlich veröffentlichtenNachhaltigkeitsbericht belegte der tschechische Automobilhersteller,dass er zwischen 2010 und 2018 bei der Fahrzeugherstellung eineUmweltentlastung von 56,1 Prozent erzielt hat.Ein Video, das unter http://ots.de/9nA5l2 abzurufen ist, erläutertArbeitsschritte und Technologien der neuen Lackiererei.