SKODA AUTO nimmt leistungsfähigsten gewerblichen Supercomputer in Tschechien in Betrieb (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Rechenkapazität des Hochleistungscomputers amUnternehmensstammsitz Mladá Boleslav beträgt zwei petaFLOPS undwird künftig auf 15 petaFLOPS steigen- Bis zu zwei Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde optimierenAerodynamiksimulationen und helfen bei der Entwicklung neuerSicherheitsfeatures und in der Motorenentwicklung- SKODA AUTO zählt zu den führenden IT-Unternehmen des LandesAls eines der führenden IT-Unternehmen Tschechiens betreibt SKODA AUTO an seinemUnternehmensstammsitz in Mladá Boleslav ab sofort den leistungsfähigstengewerblichen Supercomputer des Landes. Mit einer Rechenkapazität von zweipetaFLOPS (floating point operations per second) führt er zwei BilliardenRechenoperationen pro Sekunde durch und ermöglicht damit umfangreicheAerodynamiksimulationen. Außerdem wird SKODA AUTO die Rechenkapazität desComputers für die Entwicklung neuer Sicherheitsfeatures und künftiger Motorennutzen. Künftig wird das Datenzentrum 15 petaFLOPS ermöglichen, das bedeutet,die Menge der Rechenoperationen steigt auf 15 Billiarden Rechenoperationen proSekunde. Das Datenzentrum des Automobilherstellers gewährleistet maximaleDatensicherheit und trägt dank durchdachter baulicher Lösungen zur konsequentenund dauerhaften Optimierung der Energieeffizienz bei.Klaus-Dieter Schürmann, IT- und Finanzvorstand von SKODA AUTO, erläutert: "Mitder Installation des neuen Hochleistungscomputers baut SKODA AUTO das größtegewerbliche Rechenzentrum der Tschechischen Republik weiter aus. Wir setzendamit unseren Weg zur Digital Company konsequent fort und schaffen eine wichtigetechnische Grundvoraussetzung, um bestehende und auch künftige Technologienmaximal zu nutzen und dabei zum Beispiel Entwicklungsprozesse möglichsteffizient und wirtschaftlich zu gestalten."Klaus Blüm, Leiter SKODA IT, ergänzt: "Im Jahr 1969 hat bei SKODA der ersteMainframe-Server von IBM den Betrieb aufgenommen. Mit unserem neuenSupercomputer setzten wir heute, genau 50 Jahre später, erneut Maßstäbe imIT-Bereich, wenn auch in ganz anderen Dimensionen. Unser neuer Supercomputerverfügt über zwei Computercluster, 1.008 Rechenknoten und 24.192 Prozessorkerne.Insgesamt erreichen wir damit eine Rechenleistung von zwei petaFLOPS. Damit istseine Leistung 67 Milliarden Mal höher als die des ersten Mainframe-Servers beiSKODA AUTO."Die Rechenleistung wird stufenweise auf 15 petaFLOPS steigen, das entspricht 15Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde und damit etwa einer Verzehnfachung deraktuellen Rechengeschwindigkeit. Damit beherrscht das SKODA Datenzentrum künftigdas extrem anspruchsvolle High Performance Computing (HPC). DieUnternehmensbereiche Technische Entwicklung und Produktion nutzen dieKapazitäten für Visualisierungen, Virtual Reality-Darstellungen undSimulationen, zum Beispiel für Weiterentwicklungen im Bereich Fußgängerschutz,Simulationen in den Bereichen Aeroakustik und Aerodynamik oder dieWeiterentwicklung der Motorenpalette.Künftig werden im Rechenzentrum auch die Daten vernetzter Autos hinterlegt,dabei gelten für die gespeicherten Daten die höchstmöglichenDatenschutzvoraussetzungen. Zudem werden im Rahmen von ,Green Data' als festemBestandteil der ,Green Future-Strategie' Verwaltungsbüros unter anderem mit derAbwärme geheizt, die künftig bei der Kühlung des Rechenzentrums anfällt.Die IT-Abteilung von SKODA AUTO ist eine der größten ihrer Art in Tschechien undzählt zu den am schnellsten wachsenden Unternehmensbereichen. Das Expertenteam,das auch für das neue Datenzentrum verantwortlich ist, sucht ständig talentierteneue Mitarbeiter. Aktuell sind zahlreiche Stellenangebote ausgeschrieben - vonAI-Experten über SAP-Spezialisten bis hin zu Data- und Business-Analysten.Bewerber erwartet eine hochmoderne Arbeitsumgebung auf dem neuesten Stand derTechnik.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell