SKODA AUTO mit neuen Rekorden bei Auslieferungen und Umsatz in den ersten drei Quartalen 2018 (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- 939.100 Fahrzeuge in den ersten neun Monaten ausgeliefert (+ 7,8Prozent)- Umsatzsteigerung per Ende September um 2,1 Prozent gegenüber dendrei Vorjahresquartalen auf 12,6 Milliarden Euro- Operatives Ergebnis mit 1,1 Milliarden Euro weiterhin auf hohemNiveau- Hohe finanzielle Aufwendungen für neue Modelle undElektromobilität sowie Wechselkurseffekte und gestiegenePersonalkosten beeinflussen ErgebnisSKODA AUTO setzt seinen Erfolgskurs fort. Von Januar bis EndeSeptember steigerte der Automobilhersteller die weltweitenAuslieferungen an Kunden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,8Prozent auf den neuen Rekordwert von 939.100 Fahrzeugen. Auch beimUmsatz erzielte SKODA AUTO mit 12,6 Milliarden Euro und einem Plusvon 2,1 Prozent das beste Resultat der bisherigenUnternehmensgeschichte. Das operative Ergebnis erreicht in den erstendrei Quartalen mit 1,1 Milliarden Euro weiterhin ein hohes Niveau,wird jedoch durch hohe finanzielle Aufwendungen für neue Modelle, dieElektromobilität sowie gestiegene Personalkosten negativ beeinflusst.In den ersten neun Monaten 2018 steigen die Umsatzerlöse destschechischen Automobilherstellers im Vergleich zum Vorjahreszeitraumum 2,1 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro (Januar bis September 2017:12,3 Milliarden Euro). Beim operativen Ergebnis verzeichnet SKODAAUTO einen Rückgang von 10,2 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro (Januarbis September 2017: 1,2 Milliarden Euro). Die Umsatzrendite von SKODAAUTO lag per Ende September 2018 bei 8,6 Prozent (Januar bisSeptember 2017: 9,8 Prozent).SKODA AUTO Finanzvorstand Klaus-Dieter Schürmann betont: "SKODAAUTO ist ein erfolgreiches, nachhaltig profitabel agierendesUnternehmen. Wesentliche Faktoren hierfür sind unsere aktive Preis-und Absatzsteuerung sowie unser konsequentes Kostenmanagement. Dieverschärften Emissions- und CO2-Vorschriften stellen jedoch diegesamte Automobilindustrie vor große Herausforderungen. Dienotwendigen finanziellen Aufwendungen für neue Produkte,Elektromobilität sowie weitere Zukunftstechnologien schlagen sichfolgerichtig ebenso im aktuellen Ergebnis nieder wie negativeWechselkurseffekte und steigende Personalkosten aufgrund des neuenTarifvertrags, der im April dieses Jahres in Kraft getreten ist. Umdiesen negativen Einflüssen entgegen zu wirken, hat SKODA bereits imersten Halbjahr 2018 ein zusätzliches Ergebnisverbesserungsprogrammaufgelegt."SKODA AUTO Group - Kennzahlen von Januar bis September 2018*Einheiten 2018 2017 Änderungen inAuslieferungenan Kunden Fzg. 939.100 871.100 +7,8Auslieferungenan Kunden,ohne China Fzg. 688.900 658.500 +4,6Produktion** Fzg. 667.400 648.500 +2,9Absatz*** Fzg. 697.800 699.600 -0,3Umsatz Mio. EUR 12.598 12.338 +2,1OperativesErgebnis Mio. EUR 1.083 1.206 -10,2Umsatzrendite(Return on Sales) Prozent 8,6 9,8 -Netto Cash Flow Mio. EUR 795 1.690 -53,0Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell