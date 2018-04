SKODA AUTO legt erneut bei Umsatz, Auslieferungen und Operativem Ergebnis zu (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA AUTO erzielt bestes erstes Quartal derUnternehmensgeschichte- Umsatz legt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozentauf 4,5 Milliarden Euro zu- Operatives Ergebnis steigt um 5,3 Prozent auf 437 Millionen Euro- SKODA AUTO liefert in den ersten drei Monaten 2018 insgesamt316.700 Fahrzeuge (+11,7 %) aus- SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier: "DieQuartalszahlen bei Umsatz, Auslieferungen und OperativemErgebnis zeigen, dass wir profitabel und nachhaltig wachsen"SKODA AUTO setzt seinen Wachstumskurs weiter fort. Nie zuvorerzielte die tschechische Traditionsmarke von Januar bis März ein sostarkes Ergebnis bei Umsatz, Auslieferungen und Operativem Ergebnis.Der Hersteller lieferte weltweit 316.700 Fahrzeuge aus (+11,7%). DasOperative Ergebnis stieg im selben Zeitraum um 5,3 Prozent auf 437Millionen Euro, der Umsatz legte um 4,9 Prozent auf 4,5 MilliardenEuro zu."Mit der Strategie 2025 haben wir die richtigen Weichen gestelltund die Quartalszahlen bei Umsatz, Auslieferungen und OperativemErgebnis zeigen, dass wir profitabel und nachhaltig wachsen", sagtSKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier und fügt hinzu:"Aufgrund der ungebrochen hohen Nachfrage nach unseren Fahrzeugenarbeiten wir mit Hochdruck an der Erweiterung unsererProduktionskapazitäten."Die Umsatzerlöse von SKODA AUTO steigen im ersten Quartal 2018 um4,9 Prozent auf 4,547 Milliarden Euro (erstes Quartal 2017: 4,334Milliarden Euro). Das Operative Ergebnis legt um 5,3 Prozent auf 437Millionen Euro zu (erstes Quartal 2017: 415 Millionen Euro), dieoperative Umsatzrendite (Return on Sales) beträgt aktuell 9,6Prozent."SKODA AUTO erzielt erneut ein Rekord-Quartalsergebnis - trotz desanspruchsvollen und herausfordernden Marktumfeldes. Positive Volumen-und Mixeffekte sind die Grundlagen für die gestiegeneProfitabilität", sagt SKODA Finanzvorstand Klaus-Dieter Schürmann."Dank attraktivem Modellmix, der verstärkten Nachfrage nach unserenModellen KODIAQ und KAROQ sowie der optimierten Produktkosten habenwir es geschafft, den profitablen Wachstumskurs aus dem Vorjahrnahtlos fortzusetzen. Ein konsequentes Kosten- undEffizienzmanagement hat bei SKODA AUTO auch weiterhin hohePriorität", so Schürmann weiter.Neben dem Bestseller SKODA OCTAVIA zählen vor allem dieSUV-Modelle KODIAQ und KAROQ zu den Wachstumstreibern. Weltweitlieferte der tschechische Automobilhersteller von Januar bis März2018 insgesamt 105.700 Einheiten des OCTAVIA an Kunden aus, das sind2,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das große SUV SKODA KODIAQlegt um über 500 Prozent zu und wurde im ersten Quartal 38.100 malabgesetzt. Auch der SKODA KAROQ, der im Herbst vergangenen Jahres indie Märkte gestartet ist, trägt zur positiven Absatzentwicklung bei:SKODA AUTO lieferte von Januar bis März 17.100 Exemplare desKompakt-SUV aus. Zweistärkstes Modell nach dem weltweitenMarkenbestseller SKODA OCTAVIA ist der Kleinwagen SKODA FABIA. SeineAbsatzzahlen bleiben mit 54.600 Auslieferungen im ersten Quartal aufVorjahresniveau.SKODA AUTO stellt sich für die Zukunft breiter aufAls Antwort auf den tiefgreifenden Wandel der Automobilindustriehat SKODA AUTO die Strategie 2025 formuliert. Mit ihr will dasUnternehmen künftige Entwicklungen in zentralen Themenbereichen wieElektromobilität, autonomem Fahren und Konnektivität aktivmitgestalten. Weitere bedeutende Handlungsfelder sind dieDigitalisierung von Produkten und Prozessen, die Eroberung neuerMärkte sowie die Erweiterung des klassischen Automobilbaugeschäfts umvielfältige Mobilitätsdienstleistungen. Auf diese Weise will SKODAAUTO in zwei Dimensionen expandieren: Neben dem ansteigendenFahrzeugabsatz sollen neue Geschäftsbereiche den Wachstumskurs aufeine breitere Basis stellen.Mit derzeit sieben Pkw-Baureihen bietet SKODA AUTO dasumfangreichste Produktportfolio der bisherigenUnternehmensgeschichte. Mit der Studie SKODA VISION X lieferte dietschechische Traditionsmarke auf dem Genfer Autosalon einenspannenden Ausblick auf ein drittes Modell der erfolgreichenSUV-Familie. Zudem feierte dort der modernisierte SKODA FABIA seineWeltpremiere und mit dem SKODA KODIAQ LAURIN & KLEMENT präsentiertesich das neue Topmodell der gefragten SUV-Baureihe erstmals derÖffentlichkeit. Darüber hinaus hat SKODA AUTO Ende April mit demCity-SUV SKODA KAMIQ ein exklusives Modell für seinen weltweitstärksten Einzelmarkt China vorgestellt.SKODA AUTO Group - Kennzahlen im Quartalsvergleich, Januar bisMärz 2018/2017*:Januar - März 2018/20172018 2017 Änderungen in %Auslieferungen anKunden Fzg. 316.700 283.500 +11,7Auslieferungen anKunden, ohne China Fzg. 237.500 216.700 +9,6Produktion** Fzg. 242.800 234.300 +3,6Absatz*** Fzg. 256.200 252.400 +1,5Umsatz Mio. EUR 4.547 4.334 +4,9Operatives Ergebnis Mio. EUR 437 415 +5,3Umsatzrendite(Return on Sales) % 9,6 9,6 -Sachinvestitionen Mio. EUR 109 96 +13,1Netto Cash Flow Mio. EUR 595 573 +3,8* Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlen berechnet.** umfasst Produktion der Marke SKODA, ohne Produktionen in China,Slowakei, Russland und Indien, aber einschließlich sonstigerKonzernmarken wie SEAT, AUDI und VW; Fahrzeugproduktion ohneTeil/Komplettbausätze*** umfasst Absatz der Marke SKODA, einschließlich sonstigerKonzernmarken wie SEAT, AUDI und VW; Fahrzeugabsatz ohneTeil/Komplettbausätze