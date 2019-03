SKODA AUTO erzielt 2018 Rekordjahr bei Auslieferungen und Umsatz (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mladá Boleslav (ots) -- SKODA liefert im Jahr 2018 1.253.700 Fahrzeuge an Kunden aus(+4,4 %)- Umsatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf 17,3Milliarden Euro- Operatives Ergebnis liegt mit 1,4 Milliarden Euro weiterhin aufhohem Niveau- Kapitalrendite (ROI) mit 26,3 Prozent führend im Wettbewerb- Investitionsprogramm für die Zukunft angelaufen:Sachinvestitionen (+22,2 %) und Aufwendungen für Forschung undEntwicklung (+46,8 %) in 2018 deutlich erhöhtMit 1.253.700 Fahrzeugauslieferungen hat SKODA AUTO im Jahr 2018erneut eine Bestmarke gesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte derAutomobilhersteller seine weltweiten Auslieferungen an Kunden damitum 4,4 Prozent. Auch beim Umsatz konnte sich das Unternehmen imVergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent steigern und erzielte mit 17,3Milliarden Euro das beste Resultat der bisherigenUnternehmensgeschichte (2017: 16,6 Milliarden Euro). Trotzherausfordernder Rahmenbedingungen liegen das Operative Ergebnis mit1,4 Milliarden Euro (2017: 1,6 Milliarden Euro) und die Umsatzrendite(ROS) mit 8,0 Prozent auch 2018 weiterhin auf hohem Niveau. Zudem istdie erzielte Kapitalrendite (ROI) von 26,3 Prozent führend imWettbewerb. Im Jahr 2018 investierte SKODA AUTO umfassend in dieZukunft des Unternehmens und erhöhte die Sachinvestitionen um mehrals 22 Prozent. Diese flossen in neue Produkte, Antriebs- undBatterietechnologien sowie die Weiterentwicklung der Standorte. Mehrals 500 Millionen Euro investierte SKODA AUTO direkt in die Anlagenund Werke in der Tschechischen Republik. Die Aufwendungen fürForschung und Entwicklung wurden im vergangenen Jahr zwischenjährlichum 46,8 Prozent erhöht.SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier betont: "DerErfolg von SKODA AUTO im Geschäftsjahr 2018 ist das Ergebnis einertollen Mannschaftsleistung. Dafür bedanke ich mich bei allenSkodianern. Mit weltweit 1.253.700 ausgelieferten Fahrzeugen habenwir im vergangenen Jahr gemeinsam erneut eine Bestmarke gesetzt. DieSKODA Produktoffensive greift, die Modelle kommen bei unseren Kundensehr gut an. Gleichzeitig war 2018 für SKODA ein Jahr großerHerausforderungen. Wir haben im Volkswagen Konzern weitereverantwortungsvolle Aufgaben übernommen: die Regionalsteuerung fürIndien und Russland, die Entwicklung und Produktion derPassat-Familie am Standort Kvasiny und den Ausbau derFertigungskapazitäten in einem Mehrmarkenwerk. Zusätzlich führte dieUmstellung auf den neuen Messzyklus WLTP und der Handelskonfliktzwischen den USA und China auf einigen Märkten zu Verunsicherung undKaufzurückhaltung. Negative Wechselkurseffekte sowie gestiegenePersonalkosten und hohe Vorleistungen für die Zukunft schlagen sichdarüber hinaus im Ergebnis nieder. Diesen Herausforderungen haben wirmit einem umfangreichen Performance-Programm aktiv entgegengesteuertund setzen diesen Kurs weiter konsequent fort, denn auch 2019 wirdein anspruchsvolles Jahr. Neben den weiterhin schwierigenweltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gewinnt derTransformationsprozess der Automobilindustrie auch für SKODA spürbaran Momentum. Mit unserer Strategie 2025 haben wir die richtigenWeichen gestellt. Die finanziellen Vorleistungen in den kommendenJahren sichern nachhaltig die Zukunft unseres Unternehmens und desAutomobilstandorts Tschechien."SKODA AUTO Finanzvorstand Klaus-Dieter Schürmann ergänzt: "Dankunserer aktiven Preis- und Absatzsteuerung sowie des konsequentenKostenmanagements ist SKODA AUTO auch in unruhigem Fahrwasser einerfolgreiches und nachhaltig profitabel wirtschaftendes Unternehmen.2019 rechnen wir insbesondere auf einigen Schlüsselmärkten mitstärkerem Gegenwind. Um diesen negativen Einflüssen aktiv undzielgerichtet entgegenzuwirken, hat SKODA bereits im ersten Halbjahr2018 ein zusätzliches Performance-Programm aufgelegt - das in seinervollen Wirkung Einsparungen von 500 Millionen jährlich ab 2020bringen wird. Gleichzeitig werden wir auch in den kommenden Jahrenmassiv in die Elektrifizierung unserer Modellpalette, neueMobilitätslösungen und die weitere Internationalisierung unseresUnternehmens investieren. So machen wir SKODA fit für die Zukunft."SKODA AUTO treibt die Entwicklung und Einführung neuer Produkteund Baureihen intensiv voran. Hierfür hat der Autohersteller 2018mehr als 500 Millionen Euro direkt in seine tschechischen Werkeinvestiert, zum Beispiel in eine neue Lackiererei am Stammsitz MladáBoleslav oder leistungsfähigere Datenzentren. Zudem hat derAutomobilhersteller das größte Investitionsprogramm derUnternehmensgeschichte aufgelegt. In den nächsten vier Jahren fließenzwei Milliarden Euro in E-Mobilität und neue Mobilitätsdienste. Mitdem Start in die Elektromobilität markiert das Jahr 2019 einenwichtigen Meilenstein in der 124-jährigen Unternehmensgeschichte. Teilkonzern SKODA AUTO(1) - Kennzahlen von Januar bis Dezember2018(2)Einh. 2018 2017 Änderung in %Auslieferungen an Kunden Fzg. 1.253.700 1.200.500 +4,4Auslieferungen ohne China Fzg. 912.700 875.500 +4,3Produktion(3) Fzg. 902.500 870.500 +3,7Absatz(4) Fzg. 956.700 937.000 +2,1Umsatz Mio.EUR 17.293 16.559 +4,4Operatives Ergebnis Mio.EUR 1.377 1.611 -14,6Umsatzrendite(Return on Sales) Prozent 8,0 9,7 -Investitionen inSachanlagen Mio.EUR 896 733 +22,2Netto Cash Flow Mio.EUR 755 1.373 -45,0(1) Die SKODA AUTO Gruppe umfasst SKODA AUTO a.s, SKODA AUTOSlovensko s.r.o., SKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA Auto IndiaPrivate Ltd. und Anteil am Gewinn der Gesellschaft OOO VOLKSWAGENGroup RUS(2) Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlenberechnet(3) umfasst Produktion im Teilkonzern SKODA AUTO, ohne Produktionenin den Partnermontagewerken in China, der Slowakei, Russland undIndien, aber einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, AUDIund VW; Fahrzeugproduktion ohne Teil /Komplettbausätze(4) Absatz des Teilkonzerns SKODA AUTO an Vertriebsgesellschaften,einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, AUDI und VW;Fahrzeugabsatz ohne Teil-/Komplettbausätze 