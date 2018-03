SKODA AUTO erzielt 2017 neue Rekorde bei Fahrzeugauslieferungen und Finanzergebnissen (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Auslieferungen: mit 1.200.500 Fahrzeugen auf neuem Höchstwert(+6,6%)- Umsatz: SKODA AUTO erzielt mit 16,6 Milliarden Euro (+20,8%)neuen Rekord- Operatives Ergebnis: um 34,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Eurogewachsen- Neuer Bestwert im stärksten Einzelmarkt: 325.000 Auslieferungenin China- Weiter auf Wachstumskurs: bester Januar und Februar aller Zeitenmit insgesamt 196.600 Auslieferungen- Fortsetzung der Produktoffensive: 19 Modellneuheiten in denkommenden zwei Jahren- Größtes Investitionsprogramm der Unternehmensgeschichte: SKODAAUTO investiert in den nächsten fünf Jahren rund zwei MilliardenEuro für den Ausbau alternativer Antriebstechnologien und neueMobilitätsservicesDas Jahr 2017 ist für SKODA AUTO das erfolgreichste Geschäftsjahrder bisherigen Unternehmensgeschichte. Der tschechischeAutohersteller erreichte sowohl bei den weltweitenFahrzeugauslieferungen als auch bei den Finanzergebnissen neueBestwerte. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Auslieferungen um 6,6Prozent auf 1.200.500 Fahrzeuge (2016: 1.126.500). Damit erzielteSKODA AUTO das erfolgreichste Geschäftsjahr der bisherigenUnternehmensgeschichte. Im selben Zeitraum legte der Umsatz um 20,8Prozent auf 16,6 Milliarden Euro (2016: 13,7 Milliarden Euro) zu underreichte damit ebenfalls einen neuen Höchstwert. Beim OperativenErgebnis verzeichnete die tschechische Traditionsmarke mit 1,6Milliarden Euro ein Plus von 34,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr(2016: 1,2 Milliarden Euro). Mit seiner Strategie 2025 und der damitverbundenen Modelloffensive hat das Unternehmen die Weichen fürweiteres Wachstum gestellt. In den kommenden zwei Jahren bringt SKODAAUTO insgesamt 19 neue Fahrzeuge auf den Markt, darunter bereits 2019die Serienversion der Studie SKODA VISION X, die auf dem GenferAutomobilsalon 2018 ihre Weltpremiere feierte."2017 hat eindrucksvoll gezeigt, wie gut unsere breite undattraktive Modellpalette ankommt: Mit mehr als 1,2 Millionenausgelieferten Fahrzeugen war 2017 das erfolgreichste Jahr in derUnternehmensgeschichte", sagt SKODA AUTO VorstandsvorsitzenderBernhard Maier. "Ich danke an dieser Stelle all unseren Kunden aufder ganzen Welt für ihr Vertrauen in unsere Produkte und dieLoyalität gegenüber unserer Marke. Wir sind bis in die Haarspitzenmotiviert, diesen Kurs fortzuführen. Genau das tun wir, indem wirnicht nur bis Ende 2020 insgesamt 19 neue Modelle einführen, sonderngleichzeitig auch das größte Investitionsprogramm in der Geschichtedes Unternehmens auf den Weg bringen: Innerhalb der nächsten fünfJahre investiert SKODA AUTO rund zwei Milliarden Euro inElektromobilität und neue mobile Services. Wir treiben damit dieUmsetzung unserer Strategie 2025 entschlossen voran", so Maierweiter.Klaus-Dieter Schürmann, SKODA AUTO Vorstand für Finanzen und IT,fügt hinzu: "Im Geschäftsjahr 2017 haben wir die Anzahl derausgelieferten Fahrzeuge nochmals gesteigert und gleichzeitig einehohe Auslastung unserer Fertigungsstätten realisiert. In Kombinationmit dem attraktiven Modellmix sowie optimierten Produktkosten ist esuns so gelungen, den profitablen Wachstumskurs fortzusetzen. Dasoperative Rekordergebnis in Höhe von 1,6 Milliarden Euro (+34,6%)konnte überproportional zum Umsatz (+20,8%) gesteigert werden. Diesist vor allem auf die erfolgreiche Umsetzung unserer SUV-Strategieund unsere verbesserten Kostenpositionen zurückzuführen.""Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wichtigste Säuledieses tollen Erfolges", sagt Bohdan Wojnar, SKODA AUTO Vorstand fürden Personalbereich, und bedankt sich im Namen des Vorstands bei dergesamten Belegschaft. "Mit ihrem großen Engagement und ihrem Know-howhaben sie dieses tolle Ergebnis überhaupt erst ermöglicht. Wir werdenunsere Belegschaft in den Bereichen Elektromobilität sowieAutomatisierung und Robotisierung auch und gerade in Zukunftweiterhin gezielt schulen und weiterbilden. So ist sie für diekünftigen Entwicklungen in der Automobilindustrie perfekt gewappnet",so Wojnar weiter.Bestes Jahr der UnternehmensgeschichteIm Geschäftsjahr 2017 erreichte SKODA AUTO bei Umsatz und Ergebnisneue Bestwerte. Der Umsatz ist auf 16,559 Milliarden Euro (2016:13,705 Milliarden Euro) gestiegen und übertraf damit den bisherigenRekordwert von 2016 um 20,8 Prozent. Das Operative Ergebnis legte um34,6 Prozent auf 1,611 Milliarden Euro (2016: 1,197 Milliarden Euro)zu. Das entspricht 9,7 Prozent des Umsatzes (2016: 8,7 Prozent).Das Ergebnis vor Steuern zog um 33,9 Prozent auf 1,570 MilliardenEuro an (2016: 1,173 Milliarden Euro). Nach Steuern lag das Ergebnis2017 bei 1,274 Milliarden Euro (2016: 0,951 Milliarden Euro) unddamit 34,0 Prozent über dem Vorjahresresultat. Die Investitionenbeliefen sich im vergangenen Jahr auf 733 Millionen Euro (2016: 548Millionen Euro).China weiterhin größter EinzelmarktWeltweit lieferte SKODA AUTO 2017 die neue Rekordzahl von1.200.500 Fahrzeugen an Kunden aus. Dies entspricht einer Steigerungvon 6,6 Prozent gegenüber 2016 (1.126.500 Auslieferungen). DasRanking der zehn erfolgreichsten Märkte für SKODA AUTO führte imvergangenen Jahr erneut China mit 325.000 Auslieferungen an. Dahinterfolgten Deutschland (173.300), Tschechien (95.000), Großbritannien(80.100), Polen (66.600), Russland (62.300), Frankreich (27.300), dieTürkei (25.000), Italien (24.700) und Österreich (24.300).In das Jahr 2018 ist SKODA AUTO ebenfalls kraftvoll gestartet. ImJanuar und Februar erzielte der tschechische Automobilherstellerjeweils neue Rekordwerte und steigerte seine Auslieferungen an Kundenin den ersten beiden Monaten um 12,4 Prozent auf 196.600 Einheiten(2017: 174.900 Fahrzeuge). Im März präsentierte derAutomobilhersteller aus Mladá Boleslav auf dem InternationalenAutomobilsalon in Genf zahlreiche Neuheiten. Zusätzlich zurWeltpremiere der Studie SKODA VISION X enthüllte das Unternehmenerstmals den umfangreich überarbeiteten SKODA FABIA. Darüber hinausrollte mit dem SKODA KODIAQ L&K das neue Topmodell der gefragtenSUV-Baureihe ins Rampenlicht.Erfolgreiches ProduktportfolioMit derzeit sieben PKW-Baureihen bietet der Hersteller dasumfangreichste Produktportfolio seiner bisherigenUnternehmensgeschichte: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ sowieKODIAQ und SUPERB. Beliebtestes Modell blieb auch 2017 der SKODAOCTAVIA, das Flaggschiff SKODA SUPERB setzte seinen Wachstumskursweiter fort. Einen beachtlichen Anteil am aktuellen Absatzrekord desUnternehmens hatte 2017 der SKODA KODIAQ. Das große SUV erzielte inseinem ersten vollen Verkaufsjahr rund 100.000 Auslieferungen. Das imHerbst vergangenen Jahres in die Märkte gestartete Kompakt-SUV KAROQkam in wenigen Wochen bereits auf 6.500 Einheiten und weiteretausende Vorbestellungen.SKODA AUTO fertigt ab 2020 rein batterieelektrische Fahrzeuge inMladá BoleslavDie tschechische Traditionsmarke setzt künftig voll aufElektromobilität und treibt die Entwicklung innovativerAntriebstechnologien mit dem größten Investitionsprogramm ihrerGeschichte weiter voran: Ab 2019 läuft die Produktion des SKODACITIGO BEV an, das erste vollelektrische Modell der Marke. Im selbenJahr fährt der SKODA SUPERB PHEV, das erste Plug-in-Hybrid-Modell vonSKODA AUTO, in Kvasiny vom Band. Ebenfalls ab 2019 wird SKODA AUTO inMladá Boleslav auch für weitere Konzernmarken Elektrokomponentenherstellen. Ab 2020 folgt die Serienproduktion der SKODA VISION E,ein rein elektrisch angetriebenes Modell auf Basis derKonzernplattform MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten).Innerhalb der nächsten zwei Jahre bringt der Hersteller insgesamt 19neue Modelle auf den Markt, darunter auch das Serienmodell der aufdem Genfer Automobilsalon vorgestellten Urban Crossover-Studie VISIONX, das bereits nächstes Jahr erscheint. Bis 2025 wird SKODA AUTOinsgesamt zehn elektrifizierte Modelle anbieten.SKODA AUTO: Klare Strategie bis 2025Mit der Strategie 2025 hat SKODA AUTO die Leitlinien definiert, umden tiefgreifenden Wandel der Automobilindustrie - das heißtinsbesondere die Themen Elektromobilität, autonomes Fahren undKonnektivität - in weiteres Wachstum umzusetzen. Weitere zentraleHandlungsfelder sind die Digitalisierung von Produkten und Prozessen,die Eroberung neuer Märkte sowie die Erweiterung des klassischenAutomobilbaugeschäfts um vielfältige Mobilitätsdienstleistungen.Damit will SKODA AUTO in zwei Dimensionen wachsen: Der Fahrzeugabsatzsoll weiter steigen, zudem sollen neue Geschäftsfelder wie etwadigitale Mobilitätsservices den Wachstumskurs auf eine breitere Basisstellen. Im Rahmen der Strategie 2025 beschäftigt sich SKODA AUTOauch intensiv mit der weiteren Internationalisierung. Das Unternehmenist derzeit in 102 Märkten aktiv und plant seine Präsenz auf 120Länder auszubauen. Noch in diesem Jahr wird die Marke in Singapurihre Produkte anbieten. Darüber hinaus plant SKODA AUTO in 2019 denMarkteintritt in Südafrika.SKODA AUTO in Zahlen:2017 2016 Änderung in %Auslieferungen an Kunden Tsd. Fzg. 1.201 1.126 +6,6Auslieferungen ohne China Tsd. Fzg. 876 811 +8,2Produktion* Tsd. Fzg. 1.232 1.152 +6,9Produktion SKODA Werke** Tsd. Fzg. 870 776 +12,2Absatz*** Tsd. Fzg. 940 814 +15,5Beschäftigte**** Personen 32.985 29.580 +11,5Umsatz Mio. EUR 16.559 13.705 +20,8Operatives Ergebnis Mio. EUR 1.611 1.197 +34,6Umsatzrendite (Return on Sales) % 9,7 8,7 -Ergebnis vor Steuern Mio. EUR 1.570 1.173 +33,9Ergebnis nach Steuern Mio. EUR 1.274 951 +34,0Netto Cash Flow Mio. EUR 1.373 1.057 +29,9Sachinvestitionen Mio. EUR 733 548 +33,9* Marke SKODA weltweit** umfasst Produktion der Marke SKODA, ohne Produktionen in China,Slowakei, Russland und Indien, aber einschließlich sonstigerKonzernmarken wie SEAT, AUDI und VW; Fahrzeugproduktion ohneTeil-/Komplettbausätze*** Fahrzeugabsatz ohne Teil-/Komplettbausätze**** Mitarbeiterzahl ohne Agenturpersonal, einschließlichAuszubildendePressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell