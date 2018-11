SKODA AUTO eröffnet Automatisches Kleinteilelager im Stammwerk Mladá Boleslav (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA AUTO investierte rund acht Millionen Euro in dasKleinteilelager in Mladá Boleslav- Roboter befördern Kleinteile aus dem automatischen Lager an dieMontagebänder- Hoher Automatisierungsgrad erhöht die Effizienz der Abläufe inder ProduktionslogistikSKODA AUTO treibt die Implementierung von Technologien nach demLeitbild der Industrie 4.0 weiter voran: Im Stammwerk Mladá Boleslavfand heute die feierliche Eröffnung eines AutomatischenKleinteilelagers (AKL) statt. Der hohe Automatisierungsgradermöglicht es, die Effizienz der Arbeitsabläufe in derKleinteilelogistik des Werkes zu steigern. So lagern RoboterKleinteile ein und transportieren sie aus dem Lager direkt an dieMontagebänder. Ein vergleichbares AKL betreibt SKODA AUTO seit rundeinem Jahr in Kvasiny.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion undLogistik, betont: "Letztes Jahr haben wir die Abläufe in derProduktionslogistik in unserem Werk in Kvasiny bereits erheblichsteigern können. Mit dem neuen automatischen Kleinteilelager hebenwir jetzt auch die Effizienz der Prozessabläufe in unserem Stammwerkauf ein neues Level. Das Kleinteilelager in Mladá Boleslav ist nocheinmal deutlich größer und bereitet das Werk mit modernster Techniknach den Prinzipien der Industrie 4.0 optimal auf die künftigenAnforderungen an die Automobilfertigung vor."Michael Oeljeklaus eröffnete das neue Automatische Kleinteilelager(AKL) gemeinsam mit Jirí Cee, Leiter Markenlogistik, und Milos Kovár,Vertreter der Gewerkschaft KOVO MB, offiziell. Der operative Betriebläuft bereits seit Juli 2018. In den Bau des AutomatischenKleinteilelagers investierte SKODA AUTO rund acht Millionen Euro.Im AKL kommen konsequent Prinzipien der Industrie 4.0 zum Einsatz.Einlagerung sowie Entnahme der Teile aus den jeweiligen Fächernerfolgen vollautomatisch. Von dort werden die Kleinteile nach Bedarfjust-in-sequence direkt an die Montagebänder geliefert. Sie treffenam Band also genau in der Reihenfolge ein, in der sie benötigt undverbaut werden. Die Automatisierung erlaubt es, die Arbeitspräzisionnoch weiter zu erhöhen, Logistikprozesse zu beschleunigen und dieFehlerrate weiter zu minimieren. Die Roboter übernehmen körperlichanstrengende Tätigkeiten und entlasten so die Mitarbeiter. Diesekönnen sich Aufgaben wie dem Scannen von Labels oder dem Bewegen derKleinladungsträger (KLT) im Warenein- und -ausgang widmen.Im neuen AKL in Mladá Boleslav finden auf 2.000 QuadratmeternFläche 71.000 Kleinladungsträger Platz. Bis zu 580 dieser kleinenKunststoffboxen können pro Stunde in die 14 Meter hohen Regaleeingelagert werden. Ebenso viele KLT können beim Kommissionieren,also am Warenausgang, bearbeitet werden. Zwei Roboter übernehmen dieEinlagerung, zwei weitere sind für die Entnahme undJust-in-sequence-Lieferung in die Produktion zuständig.Im Juli 2017 hat SKODA im Werk Kvasiny bereits ein vergleichbaresAutomatisches Kleinteilelager eröffnet. Es bietet Platz für 45.000KLT und wurde im Juni 2018 beim Europäischen Logistikpreis ELA mitdem Preis des Fachpublikums ausgezeichnet.Mit der Inbetriebnahme des Automatischen Kleinteilelagers in MladáBoleslav treibt SKODA AUTO die Digitalisierung der Fertigung alszentralen Eckpfeiler seiner Strategie 2025 weiter voran.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell