SKODA AUTO erhält zusätzliche Produktionskapazitäten innerhalb des Volkswagen Verbundes

Mladá Boleslav (ots) - - Durch die Verlagerung der Produktion der nächsten SUPERB-Generation aus dem tschechischen Werk Kvasiny ins slowakische Bratislava in 2023 macht SKODA die für den Wachstumsplan der Marke notwendigen Kapazitäten in Tschechien frei- Diese werden künftig für zusätzliches Volumen bei den beliebten SUV-Modellen SKODA KODIAQ und KAROQ sowie für ein weiteres SKODA Modell genutzt- Die Produktion des hochprofitablen SUV-Flaggschiffs KODIAQ und dessen Nachfolger bleibt langfristig im tschechischen Werk Kvasiny- SKODA AUTO entwickelt auch die nächste SUPERB-Generation in Tschechien- Die Marke SKODA trägt nach Indien jetzt auch die Konzernverantwortung für die Wachstumsmärkte Russland und NordafrikaSKODA AUTO erhält zusätzliche Fertigungskapazitäten innerhalb des Produktionsverbundes des Volkswagen Konzerns: Durch die Verlagerung der Produktion der nächsten SUPERB-Generation aus dem tschechischen Werk Kvasiny ins slowakische Bratislava macht SKODA die für den Wachstumsplan der Marke notwendigen Kapazitäten in Tschechien frei. Diese werden künftig für zusätzliches Volumen bei den beliebten SUV-Modellen SKODA KODIAQ und KAROQ sowie für ein weiteres SKODA Modell genutzt. In diesem Zusammenhang wurde entschieden, auch die nächste Generation des SKODA KODIAQ weiterhin in Kvasiny zu produzieren. Die Entwicklung des nächsten SUPERB bleibt ebenfalls bei SKODA AUTO in Tschechien. Darüber hinaus vertraut die Volkswagen Gruppe dem tschechischen Automobilhersteller die Führung der Konzernaktivitäten auf wichtigen Wachstumsmärkten an: Nach Indien übernimmt SKODA AUTO auch die Verantwortung für Russland und Nordafrika. SKODA AUTO besitzt durch das Projekt INDIA 2.0 große Erfahrung mit der Entwicklung aufstrebender Automobilmärkte.SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer erklärt: "Wir begrüßen die Entscheidungen zur Werksbelegungsplanung des Konzerns. Wir bei SKODA erhalten die für unseren Wachstumsplan dringend benötigten zusätzlichen Kapazitäten in Tschechien. Damit stellen wir die Weichen für eine weitere Expansion unserer Marke bei gleichzeitig hoher Profitabilität. Ich halte es für ein wichtiges Signal, dass SKODA gleichzeitig noch mehr Verantwortung im Volkswagen Konzern übernimmt. Wir steuern neben der Region Indien in Zukunft auch die Wachstumsmärkte Russland und Nordafrika. Dass die Konzernführung diese Aufgaben an uns überträgt, unterstreicht das große Vertrauen in die Kompetenzen der SKODA Mannschaft."Schon seit geraumer Zeit sucht SKODA AUTO nach zusätzlichen Produktionskapazitäten. Mit der Verlagerung der Produktion der nächsten SUPERB-Generation von Kvasiny nach Bratislava ab 2023 erhält SKODA AUTO nun die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Die Verlagerung geht zurück auf die sogenannte ,Werksbelegungsplanung'. Darin wird auf Konzernebene definiert, welche Modelle in welchem Werk produziert werden. Neben dem ,Umzug' des SUPERB nach Bratislava ist darin auch festgelegt, dass die Produktion des hochprofitablen SUV-Flaggschiffs KODIAQ und dessen Nachfolgers langfristig in Kvasiny bleibt.Aktuell stellt SKODA AUTO in seinem Werk Kvasiny neben dem Topmodell SUPERB und der Plug-in-Hybridversion SUPERB iV* auch die SUV-Baureihen SKODA KODIAQ und SKODA KAROQ her. Die demnächst freiwerdenden Kapazitäten ermöglichen es dem Unternehmen, die Produktionszahlen dieser stark nachgefragten SUV-Modelle zu erhöhen und zusätzlich ein weiteres SKODA Modell in Kvasiny zu produzieren. Hinzu kommt: Kunden profitieren durch kürzere Lieferzeiten von den insgesamt ausgeweiteten Fertigungskapazitäten.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. 