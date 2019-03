SKODA AUTO beteiligt sich zum siebten Mal in Folge an der 'Earth Hour' (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mladá Boleslav (ots) -- SKODA AUTO unterstreicht mit der Teilnahme an der weltweitenInitiative des World Wide Fund for Nature (WWF) sein Engagementfür Klima- und Umweltschutz- Automobilhersteller hat Energie- und Wasserverbrauch progebautem Fahrzeug seit 2010 um 53 Prozent gesenkt- SKODA AUTO setzt seine Nachhaltigkeitsstrategie 'GreenFuture'konsequent um und investiert massiv in energieeffizienteBeleuchtung und KlimatisierungstechnikIm Rahmen der 'Earth Hour' schalten morgen um 20.30 Uhr OrtszeitMillionen Privathaushalte, aber auch Städte und Unternehmen auf derganzen Welt einmal mehr eine Stunde lang das Licht aus. Damitbeteiligen sie sich an der internationalen Initiative des World WideFund for Nature (WWF). SKODA AUTO nimmt 2019 zum siebten Mal in Folgean der Aktion teil - das Unternehmen löscht in 18 Bereichen seinerdrei tschechischen Werke, im Servicecenter Kosmonosy und imKundenzentrum in Mladá Boleslav das Licht. Damit setzt derAutomobilhersteller ein Zeichen für einen verantwortungsvollen Umgangmit der Umwelt und für mehr Klimaschutz.Nachhaltigkeit, Umweltschutz und ein verantwortungsvoller Umgangmit natürlichen Ressourcen sind wichtige Grundsätze von SKODA AUTO.In seiner Umweltstrategie 'GreenFuture' definiert derAutomobilhersteller konkrete Ziele. Das Unternehmen hat umfangreichinvestiert und produziert seine Fahrzeuge immer ressourcenschonender:Seit 2010 hat SKODA den Energie- und Wasserverbrauch je gebautemFahrzeug um mehr als 53 Prozent reduziert.Zur Schonung der natürlichen Ressourcen werden regelmäßig neueIdeen umgesetzt. So kommt bei der Beleuchtung in vielen Bereichen imWerk inzwischen die energieeffiziente LED-Technologie zum Einsatz. ImPresswerk, in der Lackiererei und im Logistikgebäude konnte auf dieseWeise der CO2-Fußabdruck verkleinert werden und die Beschäftigtenprofitieren an ihren Arbeitsplätzen von den angenehmeren Lichtfarben.Die rund 2.000 bisher installierten LED-Leuchten sollen in diesemJahr um mehr als 10.000 weitere ergänzt werden.Ziel von SKODA AUTO ist es, bei der Produktion von Fahrzeugen undKomponenten an seinen tschechischen Standorten bis Mitte des nächstenJahrzehnts komplett auf CO2-neutral hergestellte Energie zu setzen.Unter dem Dach der 'GreenFuture'-Strategie bündelt das Unternehmenseine Umweltaktivitäten und gliedert sie in drei Teilbereiche:'GreenProduct' fokussiert auf die Entwicklung energieeffizienterAntriebe und die Verwendung wiederverwertbarer Materialien in denFahrzeugen. Mit den Maßnahmen im Bereich 'GreenRetail' fördert SKODAAUTO das umweltschonende Wirtschaften seiner Händlerbetriebe undWerkstätten. 'GreenFactory' bündelt alle Aktivitäten, die eineressourcenschonende Produktion ermöglichen. Kennzahlen wie Energie-und Wasserverbrauch oder die anfallende Menge an Abfall pro Fahrzeugwerden genau erfasst und ebenso verbessert wie die CO2-Emissionenoder die sogenannten Volatile Organic Compounds (VOC). Sie entstehenetwa beim Lackieren der Karosserien.Darüber hinaus engagiert sich SKODA AUTO gemeinsam mit seinenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen vieler Projekte, die sichder Aufforstung und dem Erhalt der Artenvielfalt in den Wäldernwidmen. Ein Beispiel ist die 2007 ins Leben gerufene Initiative ,EinAuto, ein Baum', an der sich zahlreiche SKODA Mitarbeiterehrenamtlich beteiligen. Dabei wird für jeden in Tschechien neuzugelassenen SKODA ein Baum gepflanzt. Auch Trainees, Auszubildendeund Studierende der SKODA Berufsschule für Maschinenbau nehmen an derAktion teil und lassen die Umgebung rund um die Berufsschulebuchstäblich aufblühen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell