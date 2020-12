SKODA AUTO beruft Peter Olah zum Leiter Interieur-Design

Mladá Boleslav (ots) - - Peter Olah hat zum 1. Dezember 2020 den Bereich Interieur-Design bei SKODA AUTO übernommenPeter Olah hat zum 1. Dezember 2020 die Leitung des Bereichs Interieur-Design bei SKODA AUTO übernommen. Zuletzt verantwortete der habilitierte Designer bei SKODA AUTO seit 2015 die Interieurarchitektur sämtlicher SKODA Modelle.SKODA Chefdesigner Oliver Stefani betont: "Unter der Leitung von Peter Olah hat die Innenraumarchitektur unserer Modelle in den letzten Jahren einen großen Schritt nach vorn gemacht. Er hat als Leiter des Bereichs Design Interieur - Architektur gemeinsam mit seinem Team zahlreiche innovative Konzepte verwirklicht und neue Impulse gesetzt. Mit seinen kreativen Ideen und seiner langjährigen Erfahrung ist Peter Olah für die Position des Leiters Interieur-Design eine optimale neue Besetzung. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."Nach Abschluss seines Studiums an der Slowakischen Technischen Universität in Bratislava gründete Peter Olah ein Designstudio bevor er sich im Jahr 2002 dem Volkswagen Konzern anschloss. Er arbeitete zunächst im SKODA Design Studio und stieg hier bis 2005 zum Senior Designer auf. Parallel schloss er seine Promotion zum ,Doctor artium' ab und wurde nach seiner Habilitation zum Dozenten an der Slowakischen Technischen Universität berufen. 2006 wechselte Olah nach Potsdam zum Volkswagen Group Design Center Europe und befasste sich mit Projekten für verschiedene Volkswagen Konzernmarken. 2007 kehrte er zu SKODA zurück und arbeitete anschließend als Design-Projektmanager. Später leitete er das Team Innenarchitektur, Details und Human Machine Interface (HMI). Neben der Designstrategie gehörten Modelle der Innenausstattung, digitale Designmodelle und Interface-Design hier ebenso zu seinem Aufgabenfeld wie Konnektivitäts- und Infotainmentdesign, Grafikdesign und Merchandising.Seit 2015 zeichnete Peter Olah für die Interieurarchitektur sämtlicher SKODA Modelle verantwortlich. In seiner neuen Funktion als Leiter Interieur-Design ist Peter Olah künftig für die Gestaltung des kompletten Fahrzeuginnenraums aller Modellreihen zuständig. Sein Tätigkeitsbereich umfasst damit die Interieurarchitektur ebenso wie das Design von Bedienelementen (User Interface, UI), die Ausgestaltung des Benutzererlebnisses (User Experience, UX) oder die Auswahl von Farben, Stoffen und Materialien (Color & Trim).Darüber hinaus gestaltete Peter Olah die Trophäen für die Sieger der Tour de France (http://www.skoda-media.de/press/detail/3500) und arbeitete an den Pokalen für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft sowie weitere Events.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell