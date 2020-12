SKODA AUTO beruft Arwa Oeljeklaus zur Leiterin der Region Nordafrika

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Mladá Boleslav (ots) - - Arwa Oeljeklaus leitet ab 1. Januar 2021 bei SKODA AUTO die Region Nordafrika- Position wurde neu geschaffen, nachdem SKODA AUTO innerhalb des Volkswagen Konzerns die Verantwortung für die Region Nordafrika übernommen hat- Oeljeklaus war bei SKODA AUTO in Mladá Boleslav zuletzt als Leiterin Business Development & Customer Relationship Management für die Tschechische Republik tätigArwa Oeljeklaus leitet ab dem 1. Januar 2021 bei SKODA AUTO die Region Nordafrika. Oeljeklaus verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche und fungierte bei SKODA AUTO in Mladá Boleslav zuletzt als Leiterin Business Development & Customer Relationship Management für die Tschechische Republik.SKODA AUTO hat die Position der Leitung der Aktivitäten in der Region Nordafrika neu geschaffen, da SKODA AUTO vom Volkswagen Konzern mit der Verantwortung für diese wie auch für weitere Wachstumsregionen betraut wurde. Die Region Nordafrika umfasst derzeit die Märkte Ägypten, Tunesien, Marokko und Algerien. Genau wie in Indien und Russland verantwortet SKODA AUTO dort alle Aktivitäten des Volkswagen Konzerns. Die Erschließung neuer Märkte mit Wachstumspotenzial für SKODA AUTO ist eine der drei Top-Prioritäten, die das Unternehmen im Rahmen des Zukunftsprogramms ,NEXT LEVEL SKODA' angeht. Ziel ist es, in diesen Märkten profitables Wachstum in den Volumensegmenten zu realisieren. Durch das Projekt INDIA 2.0 besitzt der tschechische Automobilhersteller große Expertise für diese Aufgabe.Arwa Oeljeklaus bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Automobilwirtschaft in ihre neue Position ein. Nach ihrem Abschluss an einer Wirtschaftsuniversität in Paris schloss sie Studiengänge in Internationalem Handel und Business Development an einer französischen Business School ab. Ihre Laufbahn in der Automobilindustrie begann sie im Jahr 2000 bei der PSA-Gruppe. Dort war sie zuletzt als Leiterin für das Produktmanagement der A-SUV- und MPV-Modellfamilie bei Peugeot verantwortlich. 2011 wechselte sie zu SKODA AUTO und leitete zunächst das Produktmanagement der A-SUV-Reihe. Dabei gehörte auch die internationale Koordination eines wichtigen SUV-Modells auf den Märkten Europas, Chinas, Indiens und Russlands zu ihren Aufgaben.2014 übernahm Sie die Leitung im Bereich Business Development & Customer Relationship Management (CRM) für die Tschechische Republik. In dieser Führungsposition arbeitete sie an der strategischen Entwicklung der Tschechischen Importeur Organisation und richtete einen Bereich zum Aufbau und zur Steuerung von Kundenbeziehungen ein.Die gebürtige Französin spricht neben ihrer Muttersprache auch fließend Englisch, Arabisch und Deutsch sowie umgangssprachlich Tschechisch.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell