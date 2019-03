SKODA AUTO baut 7.000 E-Ladepunkte am Heimatstandort Tschechien (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mladá Boleslav (ots) -- Investition von rund 32 Millionen Euro in Ladesäulen fürElektroautos an den drei tschechischen Werken bis 2025- Mehr als 300 Ladepunkte laufen bereits im internen Testbetrieb- Mladá Boleslav wird zur Smart City - Kooperation zwischenEnergieversorger SKO-ENERGO, der Stadt Mladá Boleslav und SKODAAUTO- Start in die Elektromobilität: 2019 führt SKODA den SUPERB mitPlug-In-Hybridantrieb und den rein elektrischen CITIGO einSKODA AUTO bereitet sich und seine unmittelbare Umgebung intensivauf die Anforderungen der Elektromobilität vor. 2018 hat dertschechische Automobilhersteller 3,4 Millionen Euro in den Ausbau derinternen Elektroinfrastruktur an seinem Stammsitz in Mladá Boleslavinvestiert. Mehr als 300 Ladepunkte werden bereits für den eigenenTestbetrieb genutzt. Bis 2025 wird SKODA AUTO für den Aufbau einerinternen Ladeinfrastruktur mit fast 7.000 Ladepunkten in und um diedrei tschechischen Werke Mladá Boleslav, Kvasiny und Vrchlabíinsgesamt rund 32 Millionen Euro bereitstellen. Die Ladesäulen werdenvor allem den Mitarbeiten des tschechischen Automobilherstellers zurVerfügung stehen.SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier betont: "DieZukunft von SKODA ist elektrisch. Bis Ende 2022 werden wir mehr alszehn elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen. 2019 starten wirmit dem SUPERB mit Plug-In-Hybridantrieb und dem rein elektrischenCITIGO. Parallel investiert SKODA auch in die Infrastruktur: In denkommenden Jahren bauen wir bis zu 7.000 Ladepunkte auf demFabrikgelände sowie den Mitarbeiterparkplätzen."Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion undLogistik, ergänzt: "Die Vorbereitungen in der Produktion laufen inallen Bereichen auf Hochtouren. Wir haben bereits über 11.000Mitarbeiter auf dem Gebiet der E-Mobilität geschult. Zudeminvestieren wir in die Infrastruktur unserer Werke und derenUmgebung."Bereits heute testen die Abteilungen Technische Entwicklung,Qualitätssicherung, Vertrieb und Produktion die Ladeinfrastruktur aufdem SKODA Werksgelände in Mladá Boleslav. Dazu hat der Hersteller imvergangenen Jahr insgesamt rund 3,4 Millionen Euro in den Ausbau derLadeinfrastruktur auf dem Werksgelände investiert: 1,65 MillionenEuro flossen in die Modernisierung und Erweiterung des Stromnetzes,weitere 1,75 Millionen Euro gab SKODA AUTO für die Installation vonmehr als 300 Ladepunkten aus. Darunter befinden sich mehr als 220Wechselstrom- (AC) und mehr als 80 moderne Gleichstromladesäulen(DC).SKODA AUTO will die Anzahl der Lademöglichkeiten bis 2025 auf fast7.000 Ladepunkte steigern und plant dafür ein Investitionsvolumen vonrund 32 Millionen Euro ein. Zu den mehr als 3.600 Ladepunkten in denWerken kommen weitere 3.100 E-Ladepunkte in ihrer Umgebung hinzu, dieallen SKODA Mitarbeitern zur Verfügung stehen werden.Gemeinsam mit dem Energieversorger SKO-ENERGO - seit mehr als 20Jahren der Energieversorger von SKODA AUTO - und der Kommune will derHersteller Mladá Boleslav zu einer Smart City entwickeln.Erste SKODA Modelle mit elektrischem Antriebsstrang kommen 2019In diesem Jahr bringt SKODA AUTO die ersten Modelle mitelektrifiziertem Antrieb auf den Markt. Den Anfang macht die reinelektrische Version des SKODA CITIGO, darauf folgt der SKODA SUPERBmit Plug-In-Hybridantrieb*. 2020 startet die Serienversion derkürzlich auf dem Genfer Auto-Salon präsentierten Studie SKODA VISIONiV. SKODA AUTO investiert in den kommenden vier Jahren im Rahmen derStrategie 2025 zwei Milliarden Euro in die Entwicklung vonElektrofahrzeugen und neue Mobilitätsdienstleistungen. 