SKODA AUTO Werk Vrchlabi: ein Hightech-Standort am Fuße des Riesengebirges (FOTO)

Vrchlabi (ots) -- 155 Jahre Tradition: Werk Vrchlabi wurde 1864 eröffnet, seit1946 ist es SKODA AUTO Standort- Transformation vom Fahrzeug- zum Komponentenwerk erfolgte imJahr 2012- SKODA AUTO zählt zu den größten industriellen Arbeitgebern inder Region Hradec Králové- Am Standort Vrchlabi kommen modernste Technologien aus demBereich der Industrie 4.0 zum EinsatzDas heutige SKODA AUTO Werk in Vrchlabi feiert dieses Jahr das155-jährige Jubiläum seiner Eröffnung im Jahr 1864. Ab 1946 fertigteder tschechische Automobilsteller hier zunächst Automobile, im Jahr2012 modernisierte er die ehemalige Fahrzeugfertigung innerhalb von18 Monaten umfassend und machte den Standort zum fortschrittlichenKomponentenwerk. Im Jahr 2015 wurde das Werk Vrchlabi für dieschnelle Transformation und die dynamische Entwicklung des Standortesals ,Fabrik des Jahres' ausgezeichnet. Heute fertigen die rund 1.000Mitarbeiter am Fuße des Riesengebirges täglich circa 2.200automatische Direktschaltgetriebe des Typs DQ 200.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion undLogistik, betont: "Das Werk Vrchlabi spielt in derKomponentenfertigung eine zentrale strategische Rolle für SKODA. Wirproduzieren hier täglich bis zu 2.200 Einheiten des modernenDoppelkupplungsgetriebes DQ 200, das in Millionen Fahrzeugenverschiedener Konzernmarken zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Inden letzten Jahren haben wir zahlreiche Technologien aus dem Bereichder Industrie 4.0 eingeführt und Vrchlabi damit systematisch zu einemHightech-Standort transformiert."Ivan Slimák, Werksleiter Vrchlabi, ergänzt: "Das Werk Vrchlabigehört heute zu den modernsten Produktionsanlagen im VolkswagenKonzern und ist mit etwa 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneiner der bedeutendsten industriellen Arbeitgeber in der RegionHradec Králové. Im vergangenen Jahr fertigten sie hier über 538.700Getriebe des Typs DQ 200, die Marke von insgesamt drei Millionengefertigten Getrieben werden wir noch dieses Jahr überschreiten."Im Rahmen einer tiefgreifenden Standorttransformation baute SKODAAUTO das Werk Vrchlabi im Jahr 2012 vom Fahrzeug- zum hochmodernenKomponentenwerk um. Innerhalb von nur 18 Monaten entstand eine neueWerkshalle und die bestehenden Produktionshallen wurden umfassendmodernisiert.Heute werden 38 Prozent der hier gefertigten Getriebe bei SKODAselbst verbaut, 62 Prozent kommen in Fahrzeugen anderer Marken desVolkswagen Konzerns zum Einsatz. Deutlich mehr als die Hälfte derproduzierten Getriebe liefert SKODA AUTO nach Deutschland, weitereAbnehmer sind unter anderem Werke in Indien, Polen, Russland,Spanien, Südafrika und Ungarn.Industrie 4.0: wegweisende Technologien am Hightech-StandortVrchlabiBei der Produktion der Direktschaltgetriebe im Werk Vrchlabigreift SKODA AUTO auf Technologien nach dem Leitbild der Industrie4.0. zurück. So unterstützen zum Beispiel kooperierende Roboter dieMitarbeiter beim Einlegen des Gangstellerkolbens, einer sensiblenTätigkeit in der Getriebefertigung, und ein sogenannterHandling-Roboter versorgt Dutzende von Maschinen mit Teilen undbringt leere Behälter zurück ins Lager.Darüber hinaus setzt SKODA AUTO in Vrchlabi auch einen autonomenTransportroboter ein. Auf seinem Weg durch das Werk erkennt dasselbstlernende System Hindernisse und bezieht in Echtzeit weitereInformationen aus der Umgebung in seine Streckenplanung ein. Wennnötig ändert er seine Route, um schnellstmöglich sein Ziel zuerreichen. Der Roboter lädt bis zu 130 Kilogramm Fracht auf einmalund benötigt anders als herkömmliche fahrerlose Transportsystemekeine Spurführung durch Induktionsschleifen, Magnetstreifen oderReflektoren. Zum Erlernen der Route muss das Fahrzeug lediglich perTablet oder Joystick die Strecke zwischen den Stationenentlanggeführt werden. Täglich absolviert der Roboter rund 120Fahrten und legt auf seiner Route eine Distanz von insgesamt 35Kilometern zurück. Seit Juni 2018 ist der Roboter regulär im Einsatz.Für die konsequente Einführung von Technologien aus dem Bereichder Industrie 4.0 erhielt das Werk Vrchlabi bereits zahlreichePreise. Im Jahr 2015 wurde der Fertigungsstandort mit dereuropäischen Auszeichnung ,Fabrik des Jahres' geehrt, einem derrenommiertesten Titel für die verarbeitende Industrie in Europa.