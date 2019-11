Im SKODA AUTO Werk Vrchlabí läuft dreimillionstes automatisches Direktschaltgetriebe DQ200 vom Band (FOTO)

Vrchlabí (ots) -- SKODA AUTO Komponentenwerk Vrchlabí ist eine der modernstenFertigungsstätten im Volkswagen Konzernverbund- Fertigung von täglich 2.200 Doppelkupplungsgetrieben im WerkVrchlabí- Erfolgsgeschichte der Komponentenfertigung in Vrchlabí begannnach aufwändigem Umbau des Werks im Jahr 2012Heute ist bei SKODA AUTO im Getriebewerk Vrchlabí das dreimillionsteautomatische Direktschaltgetriebe des Typs DQ200 vom Band gelaufen. DerProduktionsrekord unterstreicht die Bedeutung des Werkes innerhalb desweltweiten Produktionsverbunds des Volkswagen Konzerns.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont:"Heute haben wir die Marke von drei Millionen produzierten Getrieben vom TypDQ200 übertroffen. Dieses Produktionsjubiläum zeigt: Unsere Getriebe sind siebenJahre nach Markteinführung weiterhin auf dem neuesten Stand und konzernweitgefragt. Gleichzeitig verdeutlicht dieser Erfolg eindrucksvoll die hohetechnische Kompetenz unseres Teams im Werk Vrchlabí. Ich bin überzeugt, dass wirhier künftig noch weitere Produktionsrekorde gemeinsam aufstellen werden."Ivan Slimák, Werksleiter Vrchlabí, ergänzt: "Der große Erfolg unseresDirektschaltgetriebes DQ200 ist untrennbar mit der erfolgreichenStandort-Transformation des Werkes Vrchlabí im Jahr 2012 verbunden. Wir setzenvor Ort konsequent auf Techniken aus dem Bereich der Industrie 4.0. Sie stellenauch bei komplexen Produktionsschritten wie dem Einlegen des Gangstellerkolbensjederzeit die höchstmögliche Fertigungspräzision sicher."Das aufwändig konstruierte Direktschaltgetriebe (DSG) des Typs DQ200 wird inzahlreichen SKODA Modellreihen und anderen Fahrzeugen des Volkswagen Konzernseingesetzt. Heute werden 38 Prozent der in Vrchlabí gefertigten Getriebe beiSKODA AUTO selbst verbaut, 62 Prozent kommen in Fahrzeugen anderer Marken desVolkswagen Konzerns zum Einsatz. Deutlich mehr als die Hälfte der produziertenGetriebe liefert SKODA AUTO nach Deutschland, weitere Abnehmer sind unteranderem Werke in Indien, Polen, Russland, Spanien, Südafrika und Ungarn.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4448134OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell