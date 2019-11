SKODA AUTO Projekt ,dProduction' gewinnt Automotive Lean Production Award (FOTO)

Kvasiny/Wolfsburg (ots) -- SKODA AUTO erhält Sonderpreis für die Digitalisierung vonFertigungsprozessen im Werk Kvasiny- Gewinnerprojekt ,dProduction' spart Zeit, vermeidet Fehler undermöglicht schnelleren Zugriff auf Dokumentationen, Handbücherund Arbeitsanweisungen- Beim Finale der Lean Production Awards am 5. und 6. Novemberstellten Automobilunternehmen und -werke ihre besten LeanProduction-Projekte in Wolfsburg vorSKODA AUTO ist einer der vier Preisträger des renommierten Automotive LeanProduction Awards: Für das Projekt ,dProduction' wurde dem tschechischenAutomobilhersteller im Rahmen des 14. ,Automotive Lean Production' Kongressesder ,Special Award - Smart Digital Application' verliehen. SKODA AUTO Vorstandfür Produktion und Logistik Michael Oeljeklaus nahm den Preis am Dienstag in derWolfsburger AUTOSTADT entgegen.SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik Michael Oeljeklaus betonte imRahmen der Preisverleihung: "Mit dem Projekt 'dProduction' setzen wir konsequentweiter auf Technologien nach dem Leitbild der Industrie 4.0. Durch diekonsequente Digitalisierung von Prozessen optimieren wir die Fertigungsqualität,sparen Zeit und senken Kosten. Unser hochmodernes Werk Kvasiny ist auf diesemWeg bereits sehr weit fortgeschritten."In diesem Jahr hatten sich mehr als 1.200 Produktionsstätten aus 17 Ländern fürden Automotive Lean Production Award beworben, die besten 68 wurden zumabschließenden Kongress nach Wolfsburg eingeladen. Dabei stellten die bestenTeilnehmer ihre Projekte für eine schlanke Produktion vor. Im Anschluss wurdendie Sieger in den einzelnen Kategorien ausgezeichnet.Neben den beiden Preisträgern aus den Kategorien ,Original EquipmentManufacturer' und ,Supplier' vergaben die Fachzeitschrift AUTOMOBIL PRODUKTIONund die Unternehmensberatung Agamus Consult zwei Sonderpreise - einen davonerhielt SKODA AUTO für seine digitale Anwendung ,dProduction', die im April 2019im Werk Kvasiny erfolgreich in der Montagelinie des SKODA SUPERB, SKODA SUPERBiV* und des SKODA KODIAQ eingeführt wurde.Nachdem sich das Projekt am Standort Kvasiny bereits im Praxiseinsatz bewährthat, plant der tschechische Hersteller, ,dProduction' auch im Stammwerk MladáBoleslav und mittelfristig in allen Werken des Unternehmens einzuführen.Das Branchenmagazin AUTOMOBIL PRODUKTION und Agamus Consult zeichnen mit derInitiative Automotive Lean Production - Award & Study solche Unternehmen undProjekte aus, die als Benchmark für Lean Production und Digitalisierung in derinternationalen Automobilindustrie dienen können. Folgerichtig steht derWettbewerb um die Automotive Lean Production Awards unter dem Motto ,Von denBesten lernen'. Gemeinsam mit den Teilnehmern begleiten die Organisatoren denAusbau von Methoden für Lean Production und Lean Management in Europa. 