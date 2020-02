SKODA AUTO mit Produktionsrekord im Werk Kvasiny (FOTO)

Kvasiny (ots) - - Im Jahr 2019 verließen mehr als 320.000 Fahrzeuge das Werk- Produktionsbeginn: SUPERB iV rollt seit September 2019 als erstes SKODA Modellmit Plug-in-Hybridantrieb in Kvasiny vom Band- ,dProduction': Digitalisierungsprojekt leitet Mitarbeiter seit April papierlosund multimedial durch Fertigungsschritte, Dokumentation und Qualitätskontrolle- SKODA engagiert sich nachhaltig in der Region rund um den WerksstandortMit mehr als 320.000 produzierten Fahrzeugen hat SKODA AUTO im Jahr 2019 einenneuen Produktionsrekord an seinem ostböhmischen Standort Kvasiny aufgestellt.Der Auftakt der SUPERB iV*-Serienproduktion im September 2019 markierte zudemeinen Meilenstein in der Werksgeschichte. Bis heute wurden bereits mehr als2.000 Einheiten des ersten SKODA Modells mit Plug-in-Hybridantrieb gefertigt.Als einer der größten Arbeitgeber in der Region engagiert sich SKODA AUTO zudemim Rahmen zahlreicher gesellschaftlicher Projekte.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont: "ImJahr 2019 haben wir umfangreich in den Umbau des Standorts Kvasiny investiertund gemeinsam den Produktionsanlauf des SKODA SUPERB iV realisiert. DieserMeilenstein in der Werks- und Unternehmensgeschichte ist ebenso wie der erneuteProduktionsrekord von über 320.000 Fahrzeugen ein beeindruckender Beleg für diehohe fachliche Kompetenz und den Teamgeist unserer rund 9.000 Beschäftigten vorOrt."Milos Halbich, Leiter des Werks Kvasiny, betont: "Seit vielen Jahrenmodernisieren wir unser Werk kontinuierlich, um die Kapazitäten maximalauszunutzen und das Produktionsvolumen zu erhöhen. Kvasiny zählt heute zu denmodernsten Fertigungsstätten der gesamten Automobilindustrie und ist für SKODAAUTO ein Kompetenzzentrum im Bereich Produktion". Halbich ergänzt: "Wir arbeitenin vielfältigen Projekten mit Bürgern, Verwaltung und Bürgermeistern derGemeinde Kvasiny sowie den umliegenden Gemeinden zusammen und sind stolz auf diegemeinsam erzielten Erfolge."Zahlreiche Meilensteine und Jubiläen für das Werk Kvasiny im Jahr 2019In der Rückschau hielt das Jahr 2019 für den Standort Kvasiny, an dem aktuelldie Modellreihen SUPERB, SUPERB iV, KAROQ und KODIAQ entstehen, zahlreicheHighlights bereit: Im März 2019 rollte der 500.000ste SKODA SUPERB der drittenGeneration vom Band (http://www.skoda-media.de/press/detail/3071/), im Aprilerfolgte die Einführung des Digitalisierungsprojektes ,dProduction'(http://www.skoda-media.de/press/detail/3241/). Es leitet Mitarbeiter papierlosund multimedial durch die einzelnen Fertigungsschritte sowie durch dieDokumentation und Qualitätskontrolle. Dafür wurde das Werk Kvasiny AnfangNovember beim 14. Automotive Lean Production Kongress in der Autostadt inWolfsburg mit dem ,Special Award - Smart Digital Application' ausgezeichnet(http://www.skoda-media.de/press/detail/3282/).Im Juli 2019 startete die Produktion des umfassend modernisierten FlaggschiffsSUPERB (http://www.skoda-media.de/press/detail/3174/), im September verließ dererste in Serie gefertigte SUPERB iV mit Plug-in-Hybridantrieb die Werkshallen(http://www.skoda-media.de/press/detail/3239/) - ein Meilenstein für Werk undUnternehmen. In die notwendigen Umbaumaßnahmen am Standort und die umfangreicheVorbereitung auf die Produktion des ersten elektrifizierten Serienmodells derFirmengeschichte hat SKODA rund 12 Millionen Euro investiert. Der SKODA SUPERBiV wird ausschließlich in Kvasiny gefertigt und entsteht auf derselbenFertigungsstraße wie die SUPERB-Varianten mit konventionellem Verbrennungsmotor.Bis heute wurden bereits mehr als 2.000 Einheiten des elektrifiziertenFlaggschiffs gefertigt. Um seine Mitarbeiter im Bereich Elektromobilitätumfassend fortzubilden, baute SKODA AUTO vor Ort ein neues Trainingszentrum auf,inzwischen haben sich hier mehr als 6.000 Mitarbeiter weiterqualifiziert.Zahlreiche Innovationen in Produktion und LogistikAuch die Optimierung der Produktions- und Logistikprozesse im Werk treibt SKODAAUTO konsequent weiter voran, es kommen immer weitere Technologien aus dem Feldder Industrie 4.0 zum Einsatz. Beim Mitte 2019 eingeführten ,BinPicking System'werden im Karosseriebau benötigte Teile mithilfe eines 3D-Kamerasystemsvollautomatisch einem Behälter entnommen und in den Förderer eingelegt. Mittels40 neuer Touchscreen-Monitore können Beschäftigte Daten wie beispielsweiseStillstandszeiten eingeben und nutzen diese Möglichkeit inzwischen viermalhäufiger als das bisherige System. Im Ergebnis lassen sich die Daten deutlichleichter und umfangreicher analysieren und die so entstehende Datenbankspeichert neben Informationen auch Know-how zum Produktionsequipment.Außerdem setzt SKODA in Kvasiny einen hochmodernen autonomen Transportroboterein. Seine maximale Tragkraft liegt bei 130 Kilogramm, die effizienteste Routezum Ziel plant er selbst und erkennt auf seinem Weg dorthin Hindernisse. Erbeliefert täglich die Montagelinien der Modelle SUPERB, SUPERB iV und KODIAQ mit2.000 Teilen für 400 Fahrzeuge und benötigt zur Navigation, anders als frühereFlurfördersysteme, keine Induktionsschleifen, Magnetstreifen oderReflexionspunkte. Um die Effizienz in der Lagerlogistik zu steigern, investiertSKODA darüber hinaus 400.000 Euro, damit Roboter im Laufe des Jahres 2020 auchdas Kommissionieren von Starterbatterien übernehmen können.Zur weiteren Erhöhung der Arbeitssicherheit im Werk Kvasiny leistet eininnovatives Warnsystem einen wichtigen Beitrag, indem es Kollisionen zwischenGabelstaplern und Mitarbeitern vorbeugt. Zu diesem Zweck trägt die Belegschaftspezielle Uhren, die mit einer in den Gabelstaplern verbauten Steuereinheitkommunizieren. Auf eine drohende Kollision machen die Uhren durch eine deutlichspürbare Vibration aufmerksam. Der Standort Kvasiny ist das erste Werk desAutomobilherstellers, das auf diese Technik zurückgreift.SKODA AUTO unterstützte auch 2019 die Gemeinden rund um das Werk KvasinyAls einer der größten Arbeitgeber der Region unterstützte SKODA in derWerksumgebung bisher 45 Projekte und investiert jährlich knapp eine Million Euroin sein soziales Engagement vor Ort. Die Mittel kommen vor allemBildungsprojekten und Pflegeeinrichtungen zugute oder werden fürVerkehrssicherheit und Umweltschutz aufgewendet. Jan Hostinsky, Bürgermeisterder nahegelegenen Stadt Solnice betont: "SKODA AUTO ist in unserer Region vielmehr als ein bedeutender Arbeitgeber: Das Unternehmen präsentiert sich als,guter Nachbar' und unterstützt die Gemeinden bei der Wahrnehmung wichtigergesellschaftlicher Aufgaben."So stellte SKODA AUTO im April 2019 sieben Fahrzeuge für die Sozialdienste vorOrt zur Verfügung und investierte in Rychnov nad Knenou zwei Millionen Kronen indie Ausrüstung der städtischen Polizei. Über eine Gesundheitsstiftung der StadtRychnov nad Kneznou unterstütze der Automobilhersteller mit einer Million Kronendie Ausstattung eines Krankenhauses. 