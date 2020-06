SKODA AUTO DigiLab veranstaltet Online-Hackathon ,COVID Mobility Race' zur Zukunft der Automobilwirtschaft (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - Internationaler Hackathon des SKODA AUTO DigiLab und von SKODA AUTO unter dem Motto ,COVID Mobility Race' erstmals als Online-Wettbewerb ausgetragen- 52 Teams aus 19 Ländern arbeiteten an innovativen digitalen Lösungen für den Autohandel- Siegerteam der Firma Matter aus Israel überzeugt mit 3D-Technologie für virtuelle Showrooms- SKODA AUTO DigiLab unterstützt die Gewinner bei der Entwicklung ihrer Projektideen und stellt Zusammenarbeit in AussichtDas SKODA AUTO DigiLab hat mit dem ,COVID Mobility Race' einen weltweiten digitalen Online-Hackathon veranstaltet. Das Motto des Ideenwettbewerbs, der vom 4. bis 7. Juni 2020 durchgeführt wurde, gab die Richtung vor: Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der aktuellen Herausforderungen für die Automobilwirtschaft durch die Corona-Pandemie. Wie können Fahrzeugkauf und -übergabe gelingen, wenn gleichzeitig strenge Maßnahmen zum Gesundheitsschutz eingehalten werden müssen? Welche Möglichkeiten haben Autokäufer, ihr Wunschfahrzeug virtuell zu besichtigen? Und welche Rolle werden digitale Mobilitätsdienstleistungen künftig spielen? Insgesamt fanden 52 Teams aus 19 Ländern auf diese Fragen ebenso überraschende wie innovative Antworten. Dabei nahmen freie Programmierer an dem Hackathon ebenso teil wie Mitarbeiter von High-Tech-Firmen. Das Team der Firma Matter aus Israel konnte sich mit seinem Projekt zu 3D-Konzepten für virtuelle Showrooms gegen die Konkurrenz durchsetzen und wird nun vom SKODA AUTO DigiLab unterstützt. Außerdem dürfen die Teammitglieder auf eine Kooperation mit der Innovationswerkstatt des tschechischen Automobilherstellers hoffen.Die letzten Wochen und Monate standen weltweit unter dem Eindruck der Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Corona-Virus. Davon waren auch die Automobilindustrie sowie der Autohandel betroffen. Der vom SKODA AUTO DigiLab und von SKODA AUTO als ,COVID Mobility Race' ausgeschriebene Hackathon befasste sich daher mit der Frage, wie sich innovative Konzepte in den Arbeitsalltag integrieren lassen und wie SKODA diese für sich und sein weltweites Vertriebs- und Servicenetz vorteilhaft nutzen kann.Andre Wehner, Chief Digital Officer von SKODA AUTO, betont: "Die aktuelle Situation hat gezeigt, dass unser Leben in vielen privaten und beruflichen Bereichen schon deutlich digitaler gestaltet werden kann als bisher. Für uns liegt deshalb in der aktuellen Krise durchaus auch eine Chance. Wir möchten das jetzt Gelernte und die vorhandenen technischen Möglichkeiten nutzen, um noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Hier hat unser diesjähriger internationaler Online-Hackathon spannende neue Ansätze und innovative Konzepte geliefert. Der Zuspruch der Teilnehmer zeigt: Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft."An dem internationalen Hackathon des SKODA AUTO DigiLab nahmen IT-Teams und High-Tech-Firmen aus aller Welt teil: Sie kamen etwa aus Europa aber auch aus China, Indien und Israel, wo das DigiLab weitere Standorte hat. IT-Lösungen für den indischen Markt prämierte das SKODA AUTO DigiLab in einer speziellen Kategorie. Ein besonderer Fokus lag auch auf dem IT-Hotspot Israel: Das SKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. hat die Technologiefirmen aus Tel Aviv durch den Wettbewerb begleitet.Vier Tage und Nächte lang programmierten, diskutierten und optimierten die Teams ihre Vorschläge. Dabei reichte die Bandbreite von Projekten zur Online-Besichtigung neuer und gebrauchter Fahrzeuge über innovative Desinfektionsmöglichkeiten, Shared Mobility-, Logistik- und Infrastrukturkonzepte bis hin zu neuen Business Cases im Zusammenhang mit Social Distancing. Zum besten Beitrag des ,COVID Mobility Race' kürte eine Fachjury um SKODA AUTO Chief Digital Officer Andre Wehner, Jarmila Plachá als Geschäftsführerin des SKODA AUTO DigiLabs sowie weiteren Experten das Projekt der israelischen Firma Matter, das sich mit 3D-Technologien für virtuelle Showrooms befasst. Das SKODA AUTO DigiLab unterstützt das Gewinnerteam bei der weiteren Entwicklung des Vorhabens. SKODA AUTO wird zudem prüfen, ob und wie sich das Projekt praktisch umsetzen lässt.Für das SKODA AUTO DigiLab war die diesjährige Auflage bereits der vierte Hackathon. Der Ideenwettbewerb erzielt auch wegen seiner spannenden und innovativen Beiträge seit dem Debüt im Jahr 2017 hohe Aufmerksamkeit in der Tech- und IT-Startup-Szene und präsentiert SKODA AUTO als attraktiven Arbeitgeber für junge IT-Talente.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4617280OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell