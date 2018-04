SKODA AUTO DigiLab sucht beim internationalen ,Smart Mobility Hackathon' nach neuen Talenten (FOTO)

Mladá Boleslav/Prag (ots) -- SKODA AUTO DigiLab ist Partner und Mitorganisator desWettbewerbs- Veranstaltung fördert Projekte zur individuellen Mobilität derZukunft wie dem autonomen Fahren oder der Nutzung vonVerkehrsdaten- Gewinnerteam erwartet Hauptpreis in Höhe von 5.000 Euro- SKODA AUTO DigiLab vergibt zusätzlichen Preis von 15.000 Euround bietet sechsmonatige Mitarbeit im Start-Up-Programm FutureMobility Incubator in Dresden- Die besten Ideen und Konzepte werden im SKODA AUTO DigiLabweiterentwickeltAm Freitag startet der ,Smart Mobility Hackathon' im SKODA AUTODigiLab in Prag. Der Autohersteller unterstützt den Wettbewerb erneutals offizieller Partner. Die teilnehmenden Teams, darunter Designer,Studenten, Programmierer und kreative Köpfe aus unterschiedlichstenBereichen, arbeiten während der dreitägigen Veranstaltung anProjekten zur individuellen Mobilität der Zukunft wie dem autonomenFahren oder der Nutzung von Verkehrsdaten. Neben dem Hauptpreis von5.000 Euro vergibt das SKODA AUTO DigiLab zudem eine besondersattraktive Belohnung für ein Team: Es kann sechs Monate im FutureMobility Incubator - der sogenannten ,Gläsernen Manufaktur' inDresden - arbeiten und dort weiter an seinen Ideen feilen. Zusätzlichwird die Arbeit des Teams im Incubator mit 15.000 Euro gefördert.Große Chancen auf diesen besonderen Preis haben Projekte, die zurZukunftsphilosophie von SKODA AUTO passen: Der Autohersteller willneuartige Mobilitätsdienstleistungen entwickeln und Kunden über daseigene Fahrzeug hinaus mobilisieren, zum Beispiel mit Carsharing.Verfolgt das Gewinnerteam in Dresden einen spannenden Ansatz, istSKODA AUTO potenziell an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert."Der ,Smart Mobility Hackathon' ist eine großartige Plattform, umKonzepte, Ideen und Lösungen für zukunftsfähigeMobilitätsdienstleistungen zu entwickeln. Wir verfolgen die Arbeitder Teilnehmer mit großem Interesse", sagt Jarmila Plachá, Leiterindes SKODA AUTO DigiLabs. "Die besten Ideen werden wir gemeinsam mitden Teams im SKODA AUTO DigiLab weiterverfolgen", so Plachá weiter.Der diesjährige internationale ,Smart Mobility Hackathon' wird inden Räumen des SKODA AUTO DigiLabs in Prag stattfinden. Zunächstfinden sich die Teilnehmer jeweils zu dritt zusammen und erhaltenanschließend eine Aufgabe aus einem von insgesamt 13 Bereichen,darunter die Themenfelder Carsharing, Fußgängernavigation, autonomesFahren und cleveres Parken. Anschließend haben die Teams 48 StundenZeit, um innovative Konzepte zu entwickeln. Unterstützt werden dieNachwuchstalente von unterschiedlichen Mentoren, darunter auchFachleute von SKODA AUTO aus den Bereichen Entwicklung, Produktionund IT. Am Sonntag präsentieren die Teams ihre Ergebnisse einer Jury,die aus Experten von SKODA AUTO und der Tschechischen TechnischenUniversität Prag besteht.Einige der erfolgreichsten Projekte des Vorjahres werden aktuellmit Hilfe des SKODA AUTO DigiLabs weiterentwickelt - darunter zumBeispiel eine App, über die Fahrer von Elektrofahrzeugen miteinanderkommunizieren können. Die Idee: Geht der Akku eines Fahrzeugs zurNeige, kann der Fahrer Strom bei einem anderen Elektroauto tanken.Auch in diesem Jahr erhalten die Hackathon-Teilnehmer dieMöglichkeit, vielversprechende Projekte im Auftrag von SKODA AUTOoder im Unternehmen selbst weiterzuentwickeln und zu vollwertigenProdukten und Mobilitätsdienstleistungen auszubauen.Der Begriff ,Hackathon' setzt sich aus den Wörtern ,Hack' und,Marathon' zusammen. Bei einem Hackathon arbeiten die Teilnehmerunter Zeitdruck an kniffligen Problemen und entwickeln neueLösungsansätze zu einem Projekt, das der Veranstalter vorgibt. DerZeitrahmen kann sich dabei von wenigen Stunden bis über mehrere Tageerstrecken.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell