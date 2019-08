SKODA AUTO DigiLab geht mit Mobilitäts-App ,Citymove' online (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Kostenlose ,Citymove'-App errechnet die cleverste Route,ermöglicht Buchung verschiedener Verkehrsmittel und hilft beiParkplatzsuche in Prag- SKODA AUTO CDO Andre Wehner: "Multimodale City-App zeigt diekontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens vomAutomobilhersteller zur Simply Clever Company for best mobilitysolutions"Volle Straßen und Parkhäuser: Wer heute in die Prager Innenstadtwill, muss sich auf Stau und lange Wartezeiten einstellen. Die neue,Citymove-App' - entwickelt vom SKODA AUTO DigiLab - hilft zuentscheiden, ob es sich lohnt, das Auto stehenzulassen. Denn mit,Citymove' lässt sich aus Bus, Straßenbahn, U-Bahn, Leihfahrrad, Taxiund Ride-Hailing-Auto ein cleverer Mobilitätsmix zusammenstellen.Nutzer können per Fingertipp geeignete Verkehrsmittel wählen, buchenund bezahlen und erhalten damit die cleverste Route.Die vom SKODA AUTO DigiLab entwickelte App ist nach erfolgreicherPilotphase ab sofort für Prag kostenfrei erhältlich. Zum Auftaktvereint sie die Mobilitätsangebote des Prager Verkehrsverbundes DPP -U-Bahn, Bus, Straßenbahn und Fähre - sowie das E-Bike-Sharing,Freebike' und den Ride Hailing-Dienst ,Liftago'. Das SKODA AUTODigiLab arbeitet an der Integration weiterer Services wie etwaParkplatz-Empfehlungen. Sobald der Nutzer Start und Ziel seiner Toureingegeben hat, berechnet ,Citymove' die beste Route und schlägt dasgeeignete Verkehrsmittel vor.Andre Wehner, Chief Digital Officer von SKODA AUTO, begrüßt denStart der neuen intermodalen App: "SKODA AUTO weitet sein Angebot ancleveren neuen Mobilitätsdienstleistungen konsequent aus. 'Citymove'versetzt viele Menschen erstmals in die Lage, für jede Route in derStadt die jeweils beste Transportoption zu wählen. Nutzer der Apphaben buchstäblich die urbane Mobilitätsvielfalt in ihrer Hand."Jarmila Plachá, Leiterin SKODA AUTO DigiLab, ergänzt: "Unsere App'Citymove' vereint zahlreiche Services in einer Anwendung und machtdas Leben in der Stadt leichter und angenehmer. Und das ist erst derAnfang - in den kommenden Monaten kommen noch weiteremaßgeschneiderte Dienste hinzu."Nach kostenlosem Download für die Betriebssysteme Android oder iOSbenötigt der User lediglich einen Account, um alle Services buchen zukönnen. E-Bikes werden direkt per hinterlegter Kreditkarte bezahlt,Taxifahrten im Fahrzeug und die SMS-Tickets für den Nahverkehr überdie Telefonrechnung abgerechnet.Einfach und effizient in der Prager Innenstadt parken: Auch dasverspricht die neue ,Citymove'-App. Autofahrer können damit ab sofortParkplätze und Parkzonen suchen und ihre Gebühren mit dem Handy perKreditkarte bezahlen.Mit dem Start der urbanen Mobilitäts-App ,Citymove' positioniertsich SKODA AUTO noch deutlicher als Anbieter integrierterMobilitätsdienstleistungen - und das auch für diejenigen, die keinenSKODA besitzen. Die Services machen das Leben der Kunden einfacherund angenehmer. Vernetzte Mobilität und clevere Lösungen für dieerste und letzte Meile spielen dabei eine wesentliche Rolle. ImMittelpunkt stehen stets der Nutzen für den persönlichen Lifestyledes Anwenders sowie die Entlastung der Umwelt.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deJulia FellingContent-Koordination & PublikationenTelefon: +49 6150 133 128E-Mail: julia.felling@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell