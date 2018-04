SKODA AUTO DigiLab erweitert eigene Carsharing-Plattform HoppyGo mit Joint Venture (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Mladá Boleslav (ots) -- Joint Venture ermöglicht Kombination von privatem Carsharing mitBus- und Bahnverkehr- SKODA AUTO jetzt einer der größten Anbieter vonPeer-to-peer-Carsharing in Tschechien- SKODA AUTO DigiLab stärkt Innovationskraft und digitaleEntwicklungskompetenz des tschechischen AutomobilherstellersDie Plattform HoppyGo fusioniert mit dem MobilitätsdienstleisterSmileCar des tschechischen Transportunternehmens Leo Express undvernetzt damit privates Carsharing mit Bus- und Bahnverkehr. Kundenkönnen künftig sämtliche Angebote des ganzheitlichenMobilitätskonzepts über eine einzige Smartphone-App buchen undabrechnen. Das Joint Venture macht HoppyGo zu einem der größtenCarsharing-Anbieter in Tschechien. Da HoppyGo weiterhin eine Markedes SKODA AUTO DigiLab bleibt, wird SKODA AUTO gleichzeitig zu einemder größten Anbieter für Peer-to-peer-Carsharing in der TschechischenRepublik. SKODA AUTO macht damit einen weiteren Schritt vom reinenAutomobilhersteller zum Anbieter ganzheitlicher Mobilitätsservices."SKODA versteht Mobilität als ganzheitliches System aus Fahrzeugenund Dienstleistungen. Das SKODA AUTO DigiLab setzt dieses Konzeptkonsequent um, dort entstehen unterschiedlichste neueGeschäftsmodelle", erklärt Andre Wehner, Chief Digital Officer destschechischen Traditionsunternehmens. "Das neue Joint Venture desSKODA AUTO DigiLab setzt dabei zwei wichtige Elemente in die Praxisum: die Shared Economy und die multimodale Mobilität mit derVernetzung mehrerer Verkehrsträger", so Wehner bei der Präsentationdes Joint Ventures in Prag.Jarmila Plachá, Leiterin des SKODA AUTO DigiLab betont: "DasPeer-to-peer-Carsharing ist einer der wichtigsten Mobilitätstrends.Mit dem HoppyGo Joint Venture erweitern wir dieses Konzept um denmultimodalen Transport. HoppyGo ist ein wichtiger Schritt bei derEntwicklung umfassender Mobilitätsservices", so Plachá."Unser gemeinsames Projekt bietet Lösungen für alle aktuellenHerausforderungen im Transportwesen - egal, ob es sich um dieNachhaltigkeit des Transports, Infrastruktureinschränkungen inStädten oder um die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmittelnhandelt. Unser Ziel ist es, dass das HoppyGo-Carsharing inMitteleuropa und insbesondere dort zugänglich ist, wo LeoExpress-Züge und -Busse unseres Unternehmens bereits Halt machen",sagt der Vorstandsvorsitzende von Leo Express Peter Köhler.SKODA AUTO stellte das neue Joint Venture heute zu Beginn des,Smart Mobility Hackathon' in Prag vor. Bei diesem Wettbewerb, dendas SKODA AUTO DigiLab als Partner und Mitorganisator unterstützt,entwickeln die teilnehmenden Teams kreative Ideen und Projekte zurindividuellen Mobilität der Zukunft.Das SKODA AUTO DigiLab hat HoppyGo zunächst in Prag etabliert undden Anbieter seitdem zu einer der größten privatenCarsharing-Plattformen in der Tschechischen Republik aufgebaut.Autobesitzer, die ihr Fahrzeug privat vermieten möchten undinteressierte Mieter finden beim privaten Carsharing perSmartphone-App schnell und unkompliziert zusammen. Zum Fahrzeugpoolgehören neben verschiedenen SKODA Modellen auch Fahrzeuge andererMarken.Die Einbindung des Eisenbahn- und Fernbusverkehrs und dieIntegration der Carsharing-Plattform ,SmileCar' heben das Angebot nunauf ein neues Level: Ab sofort können HoppyGo-Nutzer sich von ihrerApp auch multimodale Reiseverbindungen vorschlagen lassen, dasbedeutet, es werden mehrere Verkehrsmittel kombiniert. Im Anschlussan Langstrecken per Bus oder Bahn lässt sich am Zielort einfach einprivater PKW mieten. Immer mehr HoppyGo-Nutzer stellen ihre Fahrzeugedeshalb in der Nähe von Fernbusstationen oder Bahnhöfen bereit. Durchdas Joint Venture stehen nun mehr als 750 Autos zur Verfügung -Tendenz weiter steigend. Das Carsharing-Angebot richtet sichinsbesondere an junge Nutzer, für die die Bedeutung eines eigenen PKWzunehmend in den Hintergrund tritt. Ebenso attraktiv ist das Angebotfür Menschen, die auf das eigene Auto nicht verzichten wollen undgleichzeitig neuen Mobilitätskonzepten aufgeschlossengegenüberstehen.SKODA AUTO DigiLab bündelt Innovationskraft und digitaleEntwicklungskompetenzDigitalisierung und Konnektivität sind zwei Eckpfeiler der SKODAStrategie 2025. Mit diesem Zukunftsprogramm stellt sich SKODA AUTOzukunftssicher für die Veränderungsprozesse in Gesellschaft undAutoindustrie auf. Das SKODA AUTO DigiLab dient dabei als zentraleEntwicklungswerkstatt für neue digitale Lösungen, Services undTechnologien. HoppyGo ist genau wie das SKODA AUTO DigiLab selbst eininnovatives Start-up. Die Ideenschmiede von SKODA begreift sich alsTeil der Start-up-Szene und sucht ständig nachKooperationsmöglichkeiten mit anderen kreativen Gründern derIT-Branche.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell