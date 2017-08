SKODA AUTO DigiLab entwickelt Technologien und Lösungen für die Mobilität der Zukunft (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA AUTO DigiLab fördert Austausch mit externen Partnern fürneue Mobilitätskonzepte- Im Fokus stehen unter anderem Car2X-Kommunikation, neue mobileOnline-Dienste und Smart Home-Technologien- Digitalisierung und Konnektivität wichtigste Säulen der SKODAStrategie 2025SKODA AUTO stärkt mit dem DigiLab seine Innovationskompetenz. Seiteinem Jahr fördert die Ideenwerkstatt den Austausch mit kreativenKöpfen und treibt die Entwicklung zukunftsweisender Konnektivitäts-und Mobilitätsdienste im gesamten Unternehmen voran. Im Fokus stehenThemen wie Smart Home, Online-Streaming und Car2X-Kommunikation.Im Rahmen der Strategie 2025 hat SKODA die Digitalisierung alsEckpfeiler der künftigen Unternehmensentwicklung definiert. Einezentrale Rolle spielt dabei das SKODA AUTO DigiLab, das unter anderemdie Innovationskraft und die digitale Entwicklungskompetenz destschechischen Herstellers stärkt. In der Prager Ideenschmiedeerforschen und entwickeln rund 30 kreative Köpfe neueGeschäftsmodelle, Lösungen und Produkte für die Mobilität derZukunft. Dabei setzen sie auf einen regen Austausch mit externenStartups. Darüber hinaus wird die Kooperation mit anderenZukunftswerkstätten des Volkswagen Konzerns großgeschrieben. Soarbeitet das SKODA AUTO DigiLab eng mit denDigitalisierungsverantwortlichen des Volkswagen Konzerns und derMarken zusammen. Der Erfahrungsaustausch und die entstehendenErgebnisse kommen so dem gesamten Volkswagen Konzern zugute.Bei der Entwicklung neuer Mobilitäts- und Konnektivitätsangebotespielen auch weiterhin zukunftsweisende Fahrzeuge eine zentraleRolle. Um diese noch stärker in die digitale Welt einzubinden,beschäftigt sich das SKODA AUTO DigiLab beispielsweise mit derCar2X-Kommunikation. So können Flottenfahrzeuge untereinander Datenaustauschen, aus der Ferne gesteuert oder bequem in das Smart HomeManagement integriert werden. Mit den mobilen Online-Diensten, dieaktuell für fast alle SKODA Modelle verfügbar sind, hat SKODA bereitsden Grundstein für diese Technologie gelegt.Als zentraler Handlungsansatz der Strategie 2025 betrifft dieDigitalisierung alle Unternehmensbereiche - von der Aus- undWeiterbildung über die Fahrzeugentwicklung mithilfe moderner VirtualReality- und 3D-Technologien bis hin zu Lösungen der Industrie 4.0.Damit wird zum einen das klassische SKODA Geschäftsfeld Automobilbaunoch stärker durch die Digitalisierung geprägt. Zum anderen sollendie Umsätze in digitalen Geschäftsmodellen wie beispielsweiseMobilitätsdienstleistungen bereits in acht Jahren eine ähnlicheGrößenordnung erreicht haben wie die Erlöse aus dem Kerngeschäft.Pressekontakt:Karel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell