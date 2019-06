SKODA AUTO DigiLab bringt ,CareDriver' nach Prag (FOTO)

Mladá Boleslav/Prag (ots) -- Seit zwei Jahren bietet ,CareDriver' in DeutschlandMobilitätsservice für hilfsbedürftige Menschen- Positives Feedback: nach Hamburg und München nun Markteinführungin Tschechien- In Zusammenarbeit mit dem SKODA AUTO DigiLab in China ist eineAusweitung auf den chinesischen Markt geplantDas SKODA AUTO DigiLab hat ,CareDriver' in Deutschland erfolgreichetabliert - jetzt bringt das Tochterunternehmen des tschechischenAutomobilherstellers den Mobilitäts- und Sozialservice nach Prag.SKODA AUTO stellt ,CareDriver' in der tschechischen Hauptstadt SKODAFahrzeuge zur Verfügung.Andre Wehner, Chief Digital Officer von SKODA AUTO, sagt: "SKODAAUTO ist auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Mobilitätsdienstleister.Mobilität hat viele Facetten, daher entwickelt SKODAMobilitätskonzepte, mit denen wir unseren Kunden passgenaue Lösungenentsprechend ihrer unterschiedlichen persönlichen Bedürfnisseanbieten. 'CareDriver' bietet seit zwei Jahren einen wertvollengesellschaftlichen Beitrag in Deutschland und das positive Feedbackunserer Kunden hat uns überzeugt, diesen Service nun auch in Prag zustarten."Jarmila Plachá, Leiterin des SKODA AUTO DigiLabs, ergänzt: "Derinnovative Mobilitäts- und Sozialservice 'CareDriver' bringtindividuelle Betreuung und Mobilität zusammen und hat sich im Alltagbewährt - auch dank der intensiven Unterstützung des SKODA AUTODigiLabs. Daher möchten wir das Projekt auf Tschechien ausweiten undMobilität als Dienstleistung auch denjenigen anbieten, die ausirgendeinem Grund nicht mobil sind.",CareDriver' garantiert Fahrdienste für Kinder, Senioren undMenschen mit Behinderungen. Speziell geschulte Fahrer kümmern sichneben dem Transport auch um die Begleitung der Kunden, wenn esnotwendig ist. Typische Kunden sind Eltern mit Kindern, denen,CareDriver' die Fahrt zum Kindergarten abnimmt. Außerdem begleitetder Service Senioren auf dem Weg ins Krankenhaus oder zum Einkaufen.Auch Menschen, die aufgrund gesundheitlicher EinschränkungenUnterstützung benötigen, können den Dienst in Anspruch nehmen.Geeignete Fahrer, sogenannte ,CareProfs', werden nach einemstrengen Verfahren ausgewählt. Jeder Bewerber muss sich zunächsteiner 10-Punkte-Checkliste stellen und wird anschließend fortlaufendüberprüft. Neben Erfahrung mit Kindern oder Senioren muss er auchsoziale und kommunikative Fähigkeiten nachweisen und ein makellosespolizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Außerdem müssen die Fahrerseit mindestens drei Jahren einen Führerschein besitzen. So könnenKunden auf freundliche und qualifizierte Mitarbeiter bei ,CareDriver'vertrauen.Zum Projektstart in Prag bietet SKODA AUTO vier OCTAVIA COMBI zuSonderkonditionen an. Bei Bedarf, etwa beim Transport vonRollstühlen, helfen Kooperationspartner weiter. Die Buchung erfolgtvia Website, der ,CareDriver'-App (erhältlich für Android und iOS)oder telefonisch. Bezahlt wird der Mobilitätsservice nachNutzungsdauer, ein Fahrtweg von 20 Kilometern ist standardmäßiginklusive. In Prag wird ,CareDriver' den Betrieb im Sommer 2019starten.Als Start-up gegründet, ist ,CareDriver' bereits seit mehr alszwei Jahren in Deutschland unterwegs - zunächst in München und seitApril dieses Jahres auch in Hamburg. Dort kooperiert ,CareDriver'auch mit der Volkswagen Ridesharing-Tochter MOIA. Das Unternehmen mitSitzen in Berlin, Hamburg und Helsinki entwickeltMobilitätsdienstleistungen mit Fokus auf IT-basierteOn-Demand-Angebote wie etwa Ridehailing- oder Ridepooling-Services.Auf Initiative des SKODA AUTO DigiLabs sind in Hamburg bereitseinige Partnerschaften entstanden, um den ,CareDriver' künftigweiterzuentwickeln und ihn Firmenkunden anzubieten. Mitdurchschnittlich 600 Fahrten im Monat hat sich ,CareDriver' zu einemqualifizierten Betreuungs- und Mobilitätsdienstleister etabliert. Diepositiven Erfahrungen in Deutschland sind Basis für dieMarkteinführung in Tschechien. In Zusammenarbeit mit dem SKODA AUTODigiLab in China ist außerdem eine Ausweitung auf den chinesischenMarkt geplant. Dafür wird ,CareDriver' auf die Bedürfnisse derchinesischen Kunden zugeschnitten.Im Rahmen der Strategie 2025 hat SKODA die ThemenfelderE-Mobilität und Digitalisierung als Eckpfeiler für die künftigeUnternehmensausrichtung definiert. Die Entwicklung neuer Mobilitäts-und Konnektivitätsangebote spielt dabei eine zentrale Rolle. Mit demSKODA AUTO DigiLab in Prag als Ideenwerkstatt stärkt das Unternehmendie Transformation vom reinen Automobilhersteller hin zum Anbieterintegrierter Mobilitätskonzepte.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell