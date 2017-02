SKODA AUTO Deutschland will mit Kreim/Christian den deutschen Rallye-Meistertitel verteidigen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Fabian Kreim und Frank Christian starten bei allen acht Läufender Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM)- Neuer Look des FABIA R5 von SKODA AUTO Deutschland- Fabian Kreim: "Wir wollen am Ende des Jahres wieder feiern"- Vorstellung des Programms am Samstag bei der Rallye-Show auf demSachsenringVorhang auf für die Champions: Fabian Kreim (D) und FrankChristian (D) wollen im Rallye-Jahr 2017 ihren deutschen Meistertitelmit SKODA AUTO Deutschland verteidigen. Bei der Rallye-Show amSamstag auf dem Sachsenring präsentiert sich das Meisterduo erstmalsmit seinem FABIA R5 im neuen Look seinen Fans. Kreim/Christian gehenin diesem Jahr bei allen acht Läufen der DeutschenRallye-Meisterschaft (DRM) auf die Jagd nach neuen Triumphen."Unser Ziel für dieses Jahr ist ganz klar: Wir sind heiß aufunseren zweiten Titel und wollen am Ende des Jahres wieder feiern",sagt Fabian Kreim und fügt hinzu: "Wir konzentrieren uns voll auf dieDRM und werden den Fans beste Unterhaltung bieten." Der erste Testfür die Saison 2017 verlief in Tschechien erfolgreich. Kreim: "Es wargenial, endlich wieder im SKODA FABIA R5 zu sitzen und ein paar neueSachen am Auto auszuprobieren. Wir sind für den harten Kampf um denTitel perfekt gewappnet."Der Grund für so viel Zuversicht: Das 2016er-Erfolgsteam bleibtzusammen. Auch im neuen Rallye-Jahr zeichnet das BRR-Team desösterreichischen Serienchampions Raimund Baumschlager für dentechnischen Einsatz von SKODA AUTO Deutschland verantwortlich. Neuist allerdings das Outfit des FABIA R5, dessen Design noch frischergestaltet wurde. Los geht die wilde Jagd in der DeutschenRallye-Meisterschaft am 3. und 4. März bei der Saarland-Pfalz-Rallye.Ein sehr gutes Pflaster für den 24 Jahre alten Kreim: Zweimal inSerie hat der deutsche Champion dort triumphiert. In diesem Jahrkönnte er den Hattrick perfekt machen.Die Konkurrenz in der DRM ist allerdings noch stärker geworden.Besonders zu beachten sein wird der letztjährige MeisterschaftsdritteDominik Dinkel (D), der in diesem Jahr erstmals die komplette Saisonin einem SKODA FABIA R5 bestreiten wird. "Die Konkurrenz zeigt sichin diesem Jahr durch neue Wettbewerber noch härter, das Format derDeutschen Rallye-Meisterschaft verspricht durch die Konzentration aufacht Läufe mehr Spannung: Alle können sich auf ein tolles Rallye-Jahr2017 freuen", sagt Andreas Leue.Der Teamleiter Motorsport und Tradition bei SKODA AUTO Deutschlanderwartet eine Weiterentwicklung beim größten deutschen Rallye-TalentFabian Kreim, der im vergangenen Jahr neben seinem ersten deutschenMeistertitel auch Vizemeister in der FIAAsien-Pazifik-Rallye-Meisterschaft (APRC) wurde. "Fabian Kreim undFrank Christian werden sich nach ihren fantastischen Leistungen imJahr 2016 in diesem Jahr ganz auf die anstehende Aufgabekonzentrieren. Die Mission heißt Titelverteidigung." Mit Titel Nummersieben wäre SKODA übrigens allein der erfolgreichste Autoherstellerin der Geschichte der DRM.Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 201703.03. - 04.03.2017 Saarland-Pfalz07.04. - 08.04.2017 Vogelsberg/Hessen05.05. - 06.05.2017 Sulingen26.05. - 27.05.2017 Sachsen23.06. - 24.06.2017 Stemwede04.08. - 05.08.2017 Thüringen08.09. - 09.09.2017 Niedersachsen20.10. - 21.10.2017 3-StädtePressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell