SKODA AUTO Deutschland und Verband Deutscher SKODA Vertragspartner erzielen Konsens zu neuen Händlerverträgen (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Vertragsdetails in mehrmonatiger, enger Zusammenarbeitausgestaltet- Fokusthemen sind Digitalisierung, Elektromobilität und Kunde- SKODA Partner stehen auch weiterhin im Mittelpunkt desAutomobilhandelsSKODA AUTO Deutschland und der Verband Deutscher SKODAVertragspartner haben nach mehrmonatiger Zusammenarbeit zurAusgestaltung der neuen Verträge einen Konsens erzielt."Die neuen Verträge sind ein wichtiger Schritt, um unsergemeinsames Geschäftsmodell zukunftsfähig zu machen", sagt FrankJürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland."Sie bilden Fokusthemen wie Digitalisierung, Elektromobilität undKundenansprache ab und erlauben uns, diese und weitere Themenzielgerichtet umzusetzen. Dies wird eine nachhaltige Profitabilitätaller Beteiligten ermöglichen. Es waren intensive Verhandlungen mitdem Verband, die aber stets fair und ergebnisorientiert geführtwurden. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bei allenVerhandlungspartnern des Verbands bedanken."Erstmals wurde ein separater Digitalvertrag vereinbart, der denMöglichkeiten digitaler Geschäftsmodelle Rechnung trägt."Die Zukunft des automobilen Handels ist durch die neuen Verträgeklar definiert und ermöglicht jedem SKODA Partner, an der Mobilitätder Zukunft zu partizipieren", sagt Thomas Peckruhn, Vorsitzender desVerbands Deutscher SKODA Vertragspartner. "Die Vereinbarung einesseparaten Digitalvertrages erlaubt dem Handel auch an neuen,digitalen Ökosystemen und Geschäftsmodellen teilzuhaben. DieVertragsgespräche mit SKODA AUTO Deutschland und deren klaresBekenntnis zum Handel lassen uns sehr zuversichtlich in eine fürbeide Seiten erfolgreiche Zukunft blicken."Die pünktliche Fertigstellung der neuen Verträge erlaubt nun einenfristgerechten Austausch der bestehenden Verträge ohne vertragsfreieÜbergangszeiten. Jeder aktuelle SKODA Händler erhält die Möglichkeitdes Vertragstausches. Der Versand der Verträge erfolgt im September2018. Ende September folgt das bekannte Format der SKODA Dialog-Tour,um Inhalte seitens SKODA AUTO Deutschland direkt an Partnervertreterzu kommunizieren. Die neuen Verträge treten ab November 2020 inKraft.