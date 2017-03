SKODA AUTO Deutschland macht Junioren-Europameister Marijan Griebel für den EM-Start mobil (FOTO)

St. Wendel (ots) -- SKODA YETI am Rande der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye an MarijanGriebel übergeben- Rallye-Talent startet im SKODA FABIA R5 in der FIARallye-Europameisterschaft (ERC)- Fabian Kreim: "Ich verteidige meinen deutschen Meistertitel undMarijan rockt die ERC"SKODA AUTO Deutschland macht den Junioren-Europameister MarijanGriebel (D) für den Start in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC)mobil. Am Rande der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye, dem Saisonauftakt derDeutschen Rallye-Meisterschaft (DRM), übergab der nationale ChampionFabian Kreim (D) in St. Wendel einen SKODA YETI an Griebel. Der27-Jährige wird in diesem Jahr in einem SKODA FABIA R5 mit BeifahrerStefan Kopczyk (D) bei mindestens fünf Läufen der ERC starten."Ich verteidige meinen deutschen Meistertitel für SKODA AUTODeutschland und Marijan rockt im FABIA R5 die ERC", gibt der deutscheMeister Kreim bei der Schlüsselübergabe als Ziel vor. Sein Talent hatPolizeikommissar Griebel im vergangenen Jahr bereits eindrucksvollnachgewiesen: In einem kleinen Fronttriebler krönte er sich 2016 zumJunioren-Europameister. Zur Belohnung durfte er beim letztjährigenEM-Finale auf Zypern erstmals einen SKODA FABIA R5 testen und fuhr imtschechischen Hightech-Allradler gleich sensationell auf Platz zwei."Ich bin überglücklich, dass ich jetzt den nächsten großen Schrittmachen darf. Die ERC ist die perfekte Serie, um michweiterzuentwickeln. Ich danke SKODA AUTO Deutschland, die mich aufmeinem Weg mit dem tollen YETI unterstützen", sagt Griebel. Genau wieder deutsche Rallye-Meister Kreim setzt er beim Einsatz seines SKODAFABIA R5 auf das BRR-Team des österreichischen SerienchampionsRaimund Baumschlager. Weitere Unterstützung für denADAC-Förderpiloten Griebel kommt von Förderer und Mentor Armin Kremer(D), der sich 2001 als bis dato letzter Deutscher denRallye-Europameistertitel gesichert hatte. Kremer war zuletzt imSKODA FABIA R5 in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) unterwegs.Die unmittelbare EM-Vorbereitung beginnt für Griebel/Kopczyk inder österreichischen Staatsmeisterschaft mit der Rebenland-Rallye am17. und 18. März. Zwei Wochen später ist vom 30. März bis 1. Aprilder erste EM-Start auf den Azoren geplant. Im Idealfall möchteGriebel beim Titelkampf in der neu eingeführtenU-28-Europameisterschaft mitmischen. "Marijan Griebel hat sein Talentim vergangenen Jahr überzeugend nachgewiesen. Wir freuen uns, ihmnach seinem Wechsel zur Marke SKODA unterstützen zu können undwünschen ihm maximale Erfolge in der Rallye-Europameisterschaft. Wirwerden seinen weiteren Weg genau verfolgen", kommentiert AndreasLeue, Teamleiter Motorsport und Tradition bei SKODA AUTO Deutschland.Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell