SKODA AUTO Deutschland Pilot Kreim erobert mit erstem Podestplatz die EM-Führung (FOTO)

Außergewöhnliche Leistung: Fabian Kreim/Frank Christian landenbei der ,Rally Islas Canarias' auf Rang zwei in der U28-Wertung- Tolle Performance: Doppelsieg für den SKODA FABIA R5 beimzweiten Lauf der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC)- Sturm an die Spitze: Kreim führt U28-Fahrerwertung imKontinentalchampionat an- Fabian Kreim: "Ein traumhaftes Ergebnis"Jubel auf Gran Canaria: Die deutschen Rallye-Meister FabianKreim/Frank Christian (D/D) feiern ihren ersten gemeinsamenPodestplatz in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC). Mit Platzzwei in der U28-Kategorie der ,Rally Islas Canarias' springt SKODAAUTO Deutschland Pilot Kreim zudem an die Spitze der EM-Gesamtwertungin seiner Klasse. Den perfekten Auftritt der Marke SKODA auf derAtlantikinsel rundet der Russe Nikolay Gryazin mit seinem Triumph vorKreim ab: Damit machen die FABIA R5 Piloten einen U28-Doppelsieg beimzweiten EM-Saisonlauf perfekt."Ein traumhaftes Ergebnis - das ist viel mehr, als ich zuvorerwartet habe. Schließlich war diese Rallye absolutes Neuland fürmich. Neben Platz zwei in der U28 sind wird ja auch als Dritte derGesamtwertung aufs Podium gefahren. Meine ersten Podestplätze in derEM: Einfach genial", bilanziert Kreim und jubelt auf der Zielrampeüberglücklich. Beim EM-Auftakt auf den Azoren war der 25-Jährige aufSchotter noch auf Platz fünf gelandet. Doch auf seinem LieblingsbelagAsphalt zeigt der Odenwälder auf den 14 Wertungsprüfungen über 202,72Kilometer eine gewaltige Leistungssteigerung und begeistert TausendeFans an den Strecken.Von Platz vier nach der Auftaktprüfung arbeitet sich Kreim beim,Kurvenfestival' in den Bergen über der Inselhauptstadt Las Palmasdank drei Prüfungsbestzeiten und weiterer Top-3-Zeiten bis aufPosition zwei nach vorn. Vor der letzten Prüfung dann noch eineSchrecksekunde: Durch eine Polizeikontrolle kommt der zweimaligedeutsche Meister zwei Minuten zu spät zum Start. Die Rallye-Leitungspricht jedoch keine Zeitstrafe aus, Kreim behält in der längstenPrüfung Galdar 2 (24,21 Kilometer) zum Abschluss die Nerven undsichert einen der bislang größten Erfolge seiner internationalenKarriere. Nur Nikolay Gryazin ist in der U28-Klasse noch schneller:Der Russe siegt mit 38,1 Sekunden Vorsprung auf seinen deutschenSKODA FABIA R5-Kollegen Kreim."Die Rallye hat uns wirklich alles abgefordert: Nebel undschlechte Sicht in den Bergen, ständig wechselnde Asphaltbeläge,endlos viele Kurven, ständiger Druck durch die starken Konkurrentenund zum Schluss noch die Polizeikontrolle. Aber wir haben uns keinengroßen Fehler geleistet und wirklich das Maximum herausgeholt", sagtKreim strahlend. Lohn ist die Führung in der U28-Gesamtwertung nachdem ersten Saisondrittel: Mit 46 Punkten führt Kreim vor Gryazin undChris Ingram. Der Brite hatte die erste Rallye auf den Azoren imSKODA FABIA R5 für sich entschieden, musste auf Gran Canaria abergesundheitsbedingt aufgeben."Fabian Kreim und Frank Christian haben auf Gran Canaria wirklicheine Topleistung gezeigt. Sie sind trotz harter Gegenwehr vonTopteams des Kontinents erstmals aufs EM-Podest gefahren - das istein weiterer wichtiger Schritt in ihrer Entwicklung als Team",kommentiert Christof Birringer, Leiter der Unternehmenskommunikationvon SKODA AUTO Deutschland, und fügt hinzu: "Wir haben uns mitunserem SKODA AUTO Deutschland Team ja vor der Saison das ehrgeizigeZiel gesetzt, den Titel in der U28-Klasse zu gewinnen. Jetzt hat sichFabian Kreim nach der zweiten Saison-Rallye vorerst dieSpitzenposition gesichert. Das ist aber kein Grund zum Ausruhen füruns, sondern Ansporn, noch härter zu arbeiten." Die Titeljagd in derRallye-Europameisterschaft geht für Kreim/Christian vom 19. bis 21.Juli in die nächste Runde: Dann wird bei der ,Rally di Roma Capitale'in Italien ebenfalls wieder auf Asphalt gefahren.Die Zahl zur ,Rally Islas Canarias': 12Der SKODA FABIA R5 ist mit zwölf Bestzeiten auch bei der zweitenRallye der EM-Saison 2018 das Maß der Dinge in der U28-Kategorie.Nikolay Gryazin toppt in neun der 14 Prüfungen die Zeitenliste imTurbo-Allradler. Fabian Kreim ist dreimal die Nummer 1 in derNachwuchskategorie. Der SKODA AUTO Deutschland Pilot hatte schon beider Auftakt-Rallye auf den Azoren mit einer Topzeit geglänzt. Dortgingen 14 der 15 Bestzeiten in den Wertungsprüfungen auf das Kontodes FABIA R5.Rallye-Europameisterschaft, ,Rally Islas Canarias' - Endstand inder U28-Wertung:1. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), SKODA FABIA R5 2:07:15,0 Std.2. Kreim/Christian (D/D), SKODA FABIA R5 + 0.38,1 Min.3. Suarez/Carrera (E/E), Hyundai i20 R5 + 0.57,0 Min.4. Pellier/Combe (F/F), Peugeot 208 T16 + 0.58,5 Min.5. Ptaszek/Szczepaniak (P/P), SKODA FABIA R5 + 3.54,5 Min. Mai 20189:30 Uhr Eurosport, Rallye ERC Magazin 12:30 Uhr Eurosport 2,Rallye ERC Magazin