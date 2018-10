SKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim krönt EM-Premierensaison mit Podestplatz im U28-Championat (FOTO)

Liepaja (ots) -- Fabian Kreim erkämpft mit Beifahrer Frank Christian Platz dreiin der U28-Gesamtwertung der FIA Rallye-Europameisterschaft(ERC) - Nikolay Gryazin, ebenfalls im SKODA, gewinnt den Titel- Kreim/Christian bestätigen mit Platz vier beim Saisonfinaleerneut ihre Klasse- Fabian Kreim: "Wir sind auf den schnellen Schotterpisten ansabsolute Limit gegangen"SKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim krönt seinePremierensaison in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) mit einemPodestplatz im U28-Championat. Nach einem super spannenden Kampf überdas ganze Jahr landet der 26-Jährige mit Beifahrer Frank Christianauf Platz drei in der von SKODA Piloten dominiertenprestigeträchtigsten EM-Nachwuchswertung. Den Titel gewinnt NikolayGryazin (RUS), der auch beim Highspeed-Finale in Lettland im SKODAFABIA R5 triumphiert. Kreim/Christian beweisen ihre gewachsene Stärkeauf Schotter erneut bei der Rally Liepaja mit einer Prüfungsbestzeitund verpassen als Vierte das Podium nur um 8,2 Sekunden."Es war eine unglaublich intensive Saison, die uns mit demTitel-Dreikampf bis zur letzten Rallye wirklich alles abgeforderthat. Wir sind ans absolute Limit gegangen! Die internationaleKonkurrenz ist extrem stark, deshalb freue ich mich über denPodestplatz in der U28-Gesamtwertung umso mehr. Glückwunsch an meinenSKODA Kollegen Nikolay Gryazin, der ein verdienter Champion ist. Eindickes Dankeschön geht an SKODA AUTO Deutschland, meinen CopilotenFrank und das ganze Team, ohne die dieser Einsatz und Erfolg nichtmöglich gewesen wäre", bilanziert Fabian Kreim. Im Ziel der RallyLiepaja feiert das deutsche Fahrerduo gemeinsam mit den Mechanikernund Ingenieuren des BRR-Einsatzteams um Chef Raimund Baumschlager daserfolgreiche Rallye-Jahr.Nach zwei deutschen Meistertiteln in Serie ist Kreim/Christian2018 der Aufstieg ins Kontinentalchampionat überzeugend gelungen.Platz fünf zum Saisonauftakt auf den Azoren folgt eine Serie von vierPodestplätzen in der U28-Wertung. Höhepunkt ist dabei derEM-Premierensieg des SKODA AUTO Deutschland Duos bei der Rally diRoma Capitale. In den beiden letzten Events der Saison weistAsphaltspezialist Kreim zudem nach, dass er auch auf dem für ihnungewohnten Schotterbelag die besten Nachwuchspiloten des Kontinentsherausfordern kann. Nach einem dritten Platz bei der Rallye Polenendet die Saison mit einem vierten Rang in Lettland.Somit steht nach dem Vizemeistertitel in der FIAAsien-Pazifik-Rallye-Meisterschaft (APRC) 2016 ein weiterer großerinternationaler Erfolg für den Odenwälder Kreim zu Buche. In derU28-Gesamtwertung belegt er mit 122 Punkten Platz drei hinter seinenSKODA Kollegen Nikolay Gryazin (154 Punkte) und Chris Ingram (GB/126Punkte). Der Titelkampf des FABIA R5-Trios sorgt auch beim großenSaisonfinale auf den Highspeed-Schotterpisten der Rallye Lettland fürSpannung. Gryazin wiederholt nach 205,83 Wertungskilometern seinenVorjahressieg mit 43,3 Sekunden Vorsprung auf Ingram. Fabian Kreimlandet nach einem spannenden Duell um einen Podestplatz mit demSchweden Fredrik Ahlin (SKODA FABIA R5) auf Position vier."Die Devise in Lettland hieß die meiste Zeit: Vollgas. Es war eintolles Weekend mit unglaublicher Geschwindigkeit. Da braucht es Mutund Selbstbewusstsein. Ich habe in dieser Saison sehr viel dazugelernt, vor allem auf Schotter. Das wird mir in Zukunft helfen",sagt Kreim. Auch Andreas Leue, verantwortlich für Motorsport undTradition bei SKODA AUTO Deutschland, zieht eine positiveSaisonbilanz: "Fabian hat zusammen mit Frank nachgewiesen, dass erschon auf Augenhöhe mit den besten Nachwuchspiloten des Kontinentsfährt. Besonders freut mich, dass er über die sechs EM-Events einesteile Lernkurve gezeigt hat. Man darf nicht vergessen, dass seineHauptkonkurrenten speziell auf Schotter wesentlich mehr Erfahrunghaben. Der richtig hart erkämpfte Podestplatz in derU28-Gesamtwertung ist ganz klar ein Grund zum Feiern für die Jungsund das ganze Team! Wichtiger Erfolg für die Marke insgesamt: Diebeiden Erstplatzierten im U28-Championat fahren ebenfalls SKODA."Die Zahl zur Rallye-EM 2018: 82Der SKODA FABIA R5 ist in der Rallye-Europameisterschaft 2018 dasalles überragende Auto in der U28-Wertung. Der SKODA FABIA R5 ist in der Rallye-Europameisterschaft 2018 dasalles überragende Auto in der U28-Wertung. In 82 der 85Wertungsprüfungen auf den insgesamt sechs Events markiert ein Pilotim Hightech-Allradler aus Tschechien die Topzeit - alle sechs Rallyeswurden in einem SKODA gewonnen. Fabian Kreim bringt es in seinerPremierensaison im Kontinentalchampionat auf zehn Bestzeiten.Rallye-Europameisterschaft, Rally Liepaja - Endstand in derU28-Wertung:1. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), SKODA FABIA R5 1:40:14,5 Std.2. Ingram/Whittock (GB/GB), SKODA FABIA R5 + 0.43,3 Min.3. Ahlin/Sjöberg (S/S), SKODA FABIA R5 + 0.48,8 Min.4. Kreim/Christian (D/D), SKODA FABIA R5 + 0.57,0 Min.5. Mares/Hlousek (CZ/CZ), SKODA FABIA R5 + 2.25,7 Min. Oktober 20180:30 Uhr Eurosport, Rally Liepaja 11:00 Uhr Eurosport, RallyLiepaja 16:30 Uhr Eurosport 2, Rally LiepajaDonnerstag, 18. Oktober 20184:30 Uhr Eurosport 2, Rally Liepaja 9:30 Uhr Eurosport 2, RallyLiepaja 22:30 Uhr Eurosport 2, Rally LiepajaFreitag, 19. FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 201822.03. - 24.03.2018 Rallye Azoren (mit U28-Wertung) 03.05. -05.05.2018 Rally Islas Canarias (mit U28-Wertung) 01.06. - 03.06.2018Rallye Akropolis 15.06. - 17.06.2018 Rallye Zypern 20.07. -22.07.2018 Rally di Roma Capitale/Italien (mit U28-Wertung) 24.08. -26.08.2018 Barum Rallye/Tschechien (mit U28-Wertung) 21.09. -23.09.2018 Rallye Polen (mit U28-Wertung) 12.10. - 14.10.2018 RallyLiepaja/Lettland (mit U28-Wertung)