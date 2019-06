SKODA AUTO Berufsschule bietet erstklassige Ausbildungsprogramme für junge Nachwuchskräfte (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Studiengänge an der SKODA Berufsschule und der SKODA Akademieüberzeugen mit hoher Qualität und starkem Praxisbezug- SKODA hat seit 2014 mehr als 260 Millionen Tschechische Kronenin die Erweiterung der Ausbildungsprogramme und dieModernisierung von Bildungseinrichtungen investiert- Jährliches Praxisprojekt SKODA Azubi Car demonstriert seit 2014hohen Standard der Ausbildung an der SKODA AkademieSKODA AUTO setzt Maßstäbe bei der Aus- und Weiterbildung seinerMitarbeiter. Die unternehmenseigene Berufsschule, die seit 2013 zurSKODA Akademie gehört, bietet aktuell 13 Studiengänge an, die sichdurch hohe Qualität und starken Praxisbezug der Berufsausbildungauszeichnen.Umfangreiche Investitionen in die Aus- und Weiterbildung dereigenen Mitarbeiter sind ein fester Bestandteil der Personalstrategieund haben lange Tradition. Seit 2014 hat SKODA mehr als 260 MillionenTschechische Kronen in die Erweiterung der Ausbildungsprogramme unddie Modernisierung der Bildungseinrichtungen investiert. Neben derbetrieblichen Ausbildung haben Azubis bei SKODA AUTO die Möglichkeit,ein Auslandspraktikum bei einer weiteren Konzernmarke zu absolvieren.Optimale Vorbereitung auf die Anforderungen im BerufsalltagDie Azubis durchlaufen an der SKODA Berufsschule eine drei- odervierjährige Ausbildung in technischen Fächern mit dem Gesellenbriefoder dem Abitur als Abschluss. Die Anzahl der Ausbildungsplätze unddie Unterrichtsstruktur in den angebotenen technischen Berufenorientieren sich an den Bedürfnissen und Anforderungen der jeweiligenFachabteilungen von SKODA AUTO. Das Unternehmen legt daher großenWert auf eine exzellente Berufsausbildung mit besonderem Fokus aufzukunftsweisende Technologien.Nach erfolgreichem Abschluss erhalten alle Absolventen der SKODABerufsschule das Angebot, für den tschechischen Automobilherstellerzu arbeiten.Den hohen Standard der Berufsausbildung an der SKODA Berufsschulesowie der SKODA Akademie belegt seit 2014 auch das SKODA Azubi Car.Dieses Jahr haben die Azubis unter Anleitung ihrer Ausbilder und mitUnterstützung erfahrener SKODA Ingenieure und Mitarbeiter aus denBereichen Produktion, Technische Entwicklung sowie Design bereits dassechste SKODA Azubi Car designt und konstruiert.Berufsschule mit mehr als 90-jähriger TraditionEine qualitativ hochwertige Ausbildung und eine konsequenteTalentförderung haben bei SKODA inzwischen eine mehr als 90-jährigeTradition: Bereits 1927 nahm die SKODA Berufsschule amUnternehmensstammsitz in Mladá Boleslav ihren Betrieb auf, im erstenJahrgang traten 58 Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung in dreiunterschiedlichen Fachgebieten an. Heute sind an der SKODA Akademiemehr als 900 Azubis in 13 Vollzeit-Ausbildungslehrgängen und dreiAufbaustudiengängen eingeschrieben, davon sind 13 Prozent Frauen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell