SKODA in 280 Zeichen: Kommunikation jetzt auch via Twitter (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Modellneuigkeiten, Hintergrundinformationen und interessanteEinblicke in die SKODA Markenwelt ab heute auf @skodaautonewsMit dem Beginn der dynamischen Präsentation des aufgewertetenSKODA FABIA startet der tschechische Hersteller SKODA AUTO einenneuen Twitter-Kanal. Auf @skodaautonews bietet SKODA ab heute einebreite Vielfalt an Unternehmens- und Modellinhalten sowieHintergrundstories zur Marke.Jens Katemann, Leiter Kommunikation von SKODA AUTO, sagt: "ObJournalisten, Blogger oder Fans - mit unserem Twitter-Auftritt@skodaautonews wollen wir viele Zielgruppen ansprechen. Sie allekönnen sich nun via Twitter über unser Unternehmen informieren undmit SKODA schnell und direkt in Kontakt treten. Mit dem SKODAStoryboard haben wir der Marke bereits einen starken Schub in punctoBranding und Reputation verliehen. Jetzt gehen wir den nächstenSchritt und teilen die Faszination SKODA auf Twitter."SKODA twittert ab heute unter dem Account @skodaautonewsNeuigkeiten rund um den überarbeiteten SKODA FABIA mit dem Hashtag#FABIA2018. Im Rahmen der Pressseveranstaltung werden rund 600internationale Medienvertreter aus den Bereichen Automobil, GeneralInterest und Lifestyle erstmals ausgiebige Testfahrten mit dem SKODAFABIA absolvieren. Darüber hinaus werden die Follower von@skodaautonews künftig über die neuesten Presseinformationen undkommende Produkt-Highlights sowie News zu wichtigen Themen wieDigitalisierung und Elektromobilität informiert. Hinzu kommenInfografiken, exklusive Zitate von SKODA Verantwortlichen undEinblicke hinter die Kulissen der Marke.Den Twitter-Account @skodaautonews von SKODA AUTO finden Sieunter: https://twitter.com/skodaautonews