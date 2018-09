SKLZ neuer Partner des SV Werder Bremen (FOTO)

Bremen/Carlsbad/Bönen (ots) -+++ Amerikanischer Fitness- und Trainingsspezialist steigt in dendeutschen Markt ein +++ Strategische Partnerschaft mitFußball-Traditionsverein und Fokus auf Nachwuchsförderung +++Technical Supplier: Ausrüstung und Entwicklung von individuellenTrainingsprogrammenSKLZ, ein führender Anbieter von Trainings-Hardware, und derFußball-Bundesligist SV Werder Bremen kooperieren mit Beginn derneuen Saison 2018/2019. Schwerpunkt der Partnerschaft liegt auf demNachwuchsbereich. Als Förderer unterstützt SKLZ dasNachwuchsleistungszentrum von Werder.SKLZ stellt hochwertige Trainingsgeräte und technische Ausrüstungher und unterstützt Spieler dabei, ihr volles Potentialauszuschöpfen. Zum Produkt-Portfolio gehören viele fußballspezifischeProdukte, mit denen sich z.B. Torschuss und Passfähigkeitenverbessern lassen. Darüber hinaus vertreibt SKLZ weitere innovativeProdukte und digitale Programme, mit denen Ausdauer, Kraft undKoordination optimiert werden können. Seit Jahren besteht außerdemeine strategische Partnerschaft mit dem von Mark Verstegengegründeten Anbieter von exklusiven Trainingsprogrammen EXOS.Manuel Sinner, Marketing Manager von SKLZ EMEA: "Wir sind einjunges Unternehmen mit der Vision, innovative Trainingsprodukte zuentwickeln, die Fußballer nach vorne bringen. Werder Bremen steht fürerfolgreiche Nachwuchsarbeit und denkt sehr zukunftsorientiert. Daspasst zu uns und unseren Produkten."Über SKLZ EMEA GmbH:SKLZ EMEA GMBH gehört zur Pro Performance Sports Gruppe und wurde2002 im kalifornischen Carlsbad gegründet. Die europäischenAktivitäten und der Vertrieb für den deutschsprachigen Markt werdenseit 2016 von der SKLZ EMEA GmbH durchgeführt. Der Markenclaim ist"Ready is all or nothing".Infos und Shop: sklz.deFacebook: @sklzdeutschlandInstagram: @sklzeurope#bereadyPressekontakt:MANUEL SINNERMarketing Manager & Sales AnalystOffice: +49 (0) 2307 14 00 120Direct: +49 (0) 2307 14 00 121Original-Content von: SKLZ Europe, übermittelt durch news aktuell