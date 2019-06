SKECHERS auf der GNTM Experience 2019 (FOTO)

Dietzenbach (ots) -Simone Kowalski ist seit zwei Wochen GNTM Gewinnerin 2019 und dieersten Casting-Termine für die 15. GNTM-Staffel stehen vor der Tür,da ist es an der Zeit diesen besonderen Tag Ende Mai Revue passierenzu lassen! Erstmals wurde am Tag des GNTM Finales zur GNTM Experienceim Areal Böhler eingeladen. Hier konnten Fans auf ehemaligeGNTM-Teilnehmerinnen und die Gewinnerin der letzten Staffel, ToniDreher, treffen. Neben einigen anderen Partnern war auch SKECHERS miteinem Stand auf der Experience vertreten. Im XXL-Schuhschrank konntenGäste die neuen D´Lites und Energy Kollektionen anprobieren und inder Fotobox Selfies, GIFs und Boomerangs erstellen. Einmalig auf derExperience war die Fashionshow von Skechers! Die LifestyleSommerkollektion wurde von Toni Dreher (ONEeins fab Management), derGNTM Gewinnerin 2018, sowie fünf ausgewählten Skechers Influencernpräsentiert. Als besonderes Highlight begleitete Julianna Townsend(ebenfalls ONEeins fab Management), GNTM Kandidatin 2018, dieFashionshow musikalisch und sang Havanna sowie Know no better vonCamila Cabello, dem internationalen Testimonial von Skechers. Einegroßartige Show begeisterte das Publikum und war der perfekte Auftaktzum GNTM Finale am Abend.Pressekontakt:Anna-Maria BauschPR & Marketing CoordinatorSkechers USA Deutschland GmbHWaldstraße 6663128 DietzenbachTel.: +49 (0) 6074 - 407 22 65Fax: +49 (0) 6074 - 407 22 67Mobil: +49 (0) 160 - 963 956 98E-Mail: annab@eu.skechers.comwww.skechers.deOriginal-Content von: Skechers USA Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell